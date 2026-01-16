Ο Άστον Κούτσερ δηλώνει περήφανος για την Ντέμι Μουρ μετά τους ισχυρισμούς της περί απιστίας
Η ηθοποιός είχε αναφέρει το 2019 στο βιβλίο της «Inside Out» ότι ο πρώην σύζυγό της την απατούσε
Τον θαυμασμό για την πρώην σύζυγό του, Ντέμι Μουρ εξέφρασε ο Άστον Κούτσερ, παρά τις κατηγορίες της περί απιστίας όταν ήταν ζευγάρι.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε δημόσια στην πρώην σύζυγό του με αφορμή την προώθηση της νέας του σειράς στο FX, «The Beauty», κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Entertainment Tonight, λέγοντας ότι είναι περήφανος για την απόδοσή της στην ταινία «The Substance», ενώ τόνισε τη σημασία της σχέσης του με τις κόρες της.
«Η απόδοση της Ντέμι στην ταινία "The Substance", σαφώς απέσπασε εξαιρετικά σχόλια. Είμαι τόσο περήφανος για εκείνη, τα πήγε καταπληκτικά», δήλωσε ο Κούτσερ αναφερόμενος στη συμμετοχή της Μουρ στην ταινία τρόμου του 2024, όταν ο δημοσιογράφος σχολίασε τις συγκρίσεις με το δικό του έργο.
Ο Κούτσερ και η Μουρ ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2003, παντρεύτηκαν το 2005 και ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Νοέμβριο του 2011, με το διαζύγιό τους να ολοκληρώνεται περίπου δύο χρόνια αργότερα. Παρά τις αναφορές της Μουρ στο βιβλίο της «Inside Out» το 2019 για απιστία του Κούτσερ, οι δύο φαίνεται να διατηρούν πλέον καλές σχέσεις. Το 2020, ο ηθοποιός είχε δηλώσει ότι «δεν υπάρχει καμία κακία μεταξύ μας» και παρότι «δεν βγαίνουν», φροντίζει να διατηρεί επαφή με τις τρεις κόρες της Μουρ από τον προηγούμενο γάμο της με τον Μπρους Γουίλις.
«Βοήθησα να μεγαλώσω έφηβες μέσα στην εφηβεία τους. Τις αγαπώ», είχε πει ο Κούτσερ για τις κόρες της Μουρ και είχε προσθέσει: «Δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω να τις αγαπώ, να τις σέβομαι, να τις τιμώ και να τις στηρίζω ώστε να πετύχουν σε ό,τι κάνουν».
Στη σειρά «The Beauty», ο Κούτσερ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο της βιοτεχνολογίας που δημιούργησε ένα θαυματουργό φάρμακο, γνωστό ως «The Beauty», το οποίο δίνει στους χρήστες φυσική ομορφιά αλλά προκαλεί θάνατο, βία και χάος. Σύμφωνα με το επίσημο σενάριο, ο χαρακτήρας του «θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αυτοκρατορία τρισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει δημιουργήσει».
Η Ντέμι Μουρ έχει ήδη τιμηθεί με βραβεία Golden Globes, Critics Choice και Screen Actors Guild για τον ρόλο της στην ταινία «The Substance», όπου υποδύεται μια γυναίκα που παίρνει μια απαγορευμένη ουσία και περνά το μισό χρόνο της ως νεότερη και πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού της.
Ashton Kutcher Makes Rare Comments About Ex-Wife Demi Moore and Why He Is 'So Proud of Her' https://t.co/fsMqXglSNt— People (@people) January 15, 2026
