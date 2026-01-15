Η αντίδραση του Σάκη Κατσούλη όταν έμαθε ότι θα γίνει πατέρας
Από τις πιο δυνατές στιγμές, έγραψε η σύντροφός του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Την αντίδραση του Σάκη Κατσούλη όταν έμαθε πως θα γίνει πατέρας παρουσίασε με ένα βίντεο η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.
Η πρώην παίκτρια του Survivor έκανε ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και μία από τις ερωτήσεις που δέχτηκε από τους ακόλουθούς της ήταν πώς αντέδρασε ο σύντροφός της όταν του ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της. Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, λοιπόν, επέλεξε να το δείξει με ένα βίντεο που είχε τραβήξει για να θυμάται πάντα αυτή τη στιγμή.
Όπως έγραψε: «Το έμαθα το πρωί κι όλη μέρα σκεφτόμουν πώς θα του το πω αλλά τίποτα δε μου φαινόταν σωστό. Ήμουν τόσο σαστισμένη που απλώς άφησα τη στιγμή να με οδηγήσει. Τον περίμενα να γυρίσει από τη δουλειά, μαγειρέψαμε όπως κάθε φορά και του έγραψα ένα χαρτάκι που έλεγε “θα γίνεις μπαμπάς” κρατώντας δίπλα το τεστ εγκυμοσύνης. Από τις πιο δυνατές στιγμές», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.
Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ήταν μαζί για περίπου 2 χρόνια και συγκατοικούσαν πριν από τον χωρισμό τους που συνέβη την περίοδο που εκείνος πήγε φαντάρος. Οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά όταν βρέθηκαν στο Survivor το 2021 και έκτοτε η ζωή τους έχει πάρει διαφορετική τροπή. Τον περασμένο Αύγουστο, ο Σάκης Κατσούλης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του και η ανακοίνωση για το παιδί που περιμένουν έγινε την τελευταία ημέρα του Δεκέμβρη του 2025.
