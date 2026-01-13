Ο Σον Πεν «πιάστηκε» να καπνίζει στην αίθουσα τελετής των Χρυσών Σφαιρών
Ο Σον Πεν «πιάστηκε» να καπνίζει στην αίθουσα τελετής των Χρυσών Σφαιρών
Φωτογραφία που ανέβασε στο X ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Μπεν Φριτς, δείχνει τον ηθοποιό με ένα τσιγάρο στο στόμα
Με ένα τσιγάρο στο στόμα καταγράφηκε ο Σον Πεν κατά τη διάρκεια της τελετής των Χρυσών Σφαιρών 2026, σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο.
Ο ηθοποιός εντοπίστηκε να καπνίζει μέσα στην αίθουσα της τελετής στο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, όπου βρέθηκε ως υποψήφιος για την ταινία «One Battle After Another» και κάθισε μεταξύ άλλων στο ίδιο τραπέζι με τον συμπρωταγωνιστή του, Λεονάρντο Ντι Κάπριο.
Φωτογραφία που ανέβασε στο X ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Μπεν Φριτς, δείχνει τον Πεν να καπνίζει, την ώρα που στο βάθος συνομιλούν η Κέιτ Χάντσον και ο Ντι Κάπριο. «Αυτό δεν μπορεί να είναι νόμιμο», έγραψε χαρακτηριστικά. Το Vanity Fair μετέδωσε επίσης ότι σκηνοθέτης που παρευρέθηκε στην τελετή ανέφερε πως ο Πεν «άναψε τσιγάρο μέσα στο θέατρο, στο τραπέζι του», ενώ άλλοι καλεσμένοι αναζητούσαν χώρο για να καπνίσουν εκτός αίθουσας.
Δείτε τη φωτογραφία
Η εικόνα αναδημοσιεύτηκε και από άλλους λογαριασμούς στο Instagram, με τη λεζάντα: «Ο Σον Πεν καπνίζει μέσα στον χώρο των Χρυσών Σφαιρών; Απίστευτα πράγματα».
Η ηθοποιός του «Hacks», Χάνα Άινμπιντερ, σχολίασε: «Το είδα με τα μάτια μου», διαψεύδοντας έτσι εικασίες σχετικά με το εάν η εικόνα αποτελεί προϊόν AI.
This can’t be legal. pic.twitter.com/hBp0D7O6jt— Ben Fritz (@benfritz) January 12, 2026
