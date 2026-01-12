Το καυστικό σχόλιο της Νίκι Γκλέιζερ για την ηλικία του Σον Πεν και η αντίδραση του ηθοποιού
Ο ηθοποιός ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της παρουσιάστριας της τελετής στον εναρκτήριο μονόλογο των Χρυσών Σφαιρών 2026
Kατά τη διάρκεια της τελετής των Χρυσών Σφαιρών 2026 την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, ο Σον Πεν έγινε viral για την αντίδρασή του στο καυστικό σχόλιο της οικοδέσποινας Νίκι Γκλέιζερ, η οποία στόχευσε με χιούμορ τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Τζορτζ Κλούνεϊ.
Η Νίκι Γκλέιζερ, που παρουσίασε την τελετή, αφιέρωσε μέρος του εναρκτήριου μονόλογου της στο να σατιρίσει μεγάλες προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Απευθυνόμενη στον Σον Πεν, τοποθετήθηκε για την ηλικία του, λέγοντας: «Όλοι σε αυτή την πόλη είναι εμμονικοί με το να δείχνουν νεότεροι, αλλά ο Σον Πεν είναι σαν να λέει, "τι θα γίνει αν σιγά σιγά μεταμορφωθώ σε ένα σέξι δερμάτινο τσαντάκι;’» και πρόσθεσε: «Είναι καυτό. Είναι καλό», ενώ η κάμερα έδειχνε τον Πεν να γελά και να συμφωνεί από τη θέση του.
Η Γκλέιζερ συνέχισε λέγοντας: «Νομίζω ότι πολλοί ηθοποιοί λένε τα λόγια τους, αλλά ο Σον Πεν θα πάει πραγματικά στα μέρη του κόσμου που χρειάζονται βοήθεια περισσότερο. Και θα κάνει εκεί κοκαΐνη». Σε άλλο σημείο, σχολίασε με χιούμορ: «Σον, πήρα άδεια να κάνω αυτό το αστείο από τους δύο καλύτερους φίλους σου, τον Τσάρλι Σιν και τον Ελ Τσάπο».
Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις της στο E! News, η Γκλέιζερ είχε τονίσει ότι κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής βραδιάς πρέπει να είσαι «πολύ προσεκτικός» όταν κάνεις αστεία. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «θέλεις επίσης να δώσεις στους ανθρώπους που παρακολουθούν κάτι να γελάσουν και να σατιρίσεις αυτούς που θέλουν περισσότερο να σατιριστούν. Οι τηλεθεατές θέλουν να κάνεις πλάκα στουςσταρ πρώτης γραμμής».
Η αντίδραση του Σον Πεν στο χιούμορ της Γκλέιζερ, με ένα χαμόγελο και ένα νεύμα, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας την αποδοχή του στα αστεία που τον στόχευαν.
