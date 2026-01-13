Χόλιγουντ εναντίον Ντόναλντ Τραμπ: Ποιοι διάσημοι «χτυπούν» τον Αμερικανό πρόεδρο
Χόλιγουντ εναντίον Ντόναλντ Τραμπ: Ποιοι διάσημοι «χτυπούν» τον Αμερικανό πρόεδρο
Τον τελευταίο χρόνο μια σειρά από κορυφαία ονόματα της διεθνούς σκηνής έχουν στραφεί ανοιχτά εναντίον του, με σκληρές δηλώσεις και πολιτικές παρεμβάσεις
Με φόντο την ένταση που κυριαρχεί στις ΗΠΑ και την πολιτική πόλωση που μεταφέρεται ολοένα και πιο συχνά στα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, ο Μαρκ Ράφαλο έδωσε τις προάλλες το «σήμα» για έναν νέο γύρο δημόσιων επιθέσεων κατά του Ντόναλντ Τραμπ.
Στις Χρυσές Σφαίρες του 2026, ο ηθοποιός δεν μάσησε τα λόγια του και είπε ότι «είναι δύσκολο να κάνεις πως όλα είναι φυσιολογικά αυτή τη στιγμή», χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «βιαστή, παιδόφιλο και τον χειρότερο άνθρωπο». Η παρέμβασή του λειτούργησε ως αφορμή για να ανασυρθεί μια αλυσίδα αντιδράσεων από γνωστά πρόσωπα της showbiz, άλλους με ευθείες πολιτικές καταγγελίες και άλλους με δημόσια καλέσματα και εμφανίσεις σε κινητοποιήσεις.
Από τους μεγαλύτερους επικριτές του Τραμπ είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος το φθινόπωρο του 2025 συνδέθηκε με το κίνημα διαδηλώσεων «No Kings» και προχώρησε σε ξεκάθαρη πολιτική προτροπή, λέγοντας: «Τώρα έχουμε έναν επίδοξο βασιλιά που θέλει να τα πάρει όλα. “Βασιλιάς Ντόναλντ ο Πρώτος”. Όχι». Στο ίδιο μήνυμα κάλεσε τους πολίτες «να σηκωθούν και να δώσουν το παρών», επιμένοντας ότι η αντίδραση πρέπει να είναι μαζική και ξεκάθαρη.
Ανοιχτή σύγκρουση υπήρξε και από τον Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος κατηγόρησε τον Τραμπ για πιέσεις προς τα μέσα ενημέρωσης και για προσπάθεια χειραγώγησης του δημόσιου λόγου. Όταν μάλιστα στοχοποιήθηκε προσωπικά, απάντησε ειρωνικά: «Συμφωνώ ότι η Αμερική πρέπει να γίνει ξανά σπουδαία. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο», στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα με εκλογική αναφορά.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Γκλεν Γκλόουζ πήρε θέση υπέρ των κινητοποιήσεων, δημοσιεύοντας ένα έντονο μήνυμα από συγκέντρωση στη Μοντάνα και γράφοντας –με τη χαρακτηριστική αγανάκτηση του δρόμου– ότι «το Μπόζμαν είναι έξαλλο και βγήκε μαζικά», παρουσιάζοντας το κλίμα ως συλλογική πολιτική αφύπνιση. Λίγους μήνες αργότερα, σε ακόμη πιο καθαρή πολιτική τοποθέτηση, η ηθοποιός διατύπωσε ένα πατριωτικό κάλεσμα υπεράσπισης της δημοκρατίας: «Αγαπώ την Αμερική. Αγαπώ την Πρώτη Τροπολογία. Αγαπώ τη δημοκρατία μας. Αγαπώ τη διαφορετικότητά μας. Και δεν είμαι διατεθειμένη να κάθομαι και να το παρακολουθώ».
Από την πλευρά της late night τηλεόρασης, ο Τζίμι Κίμελ κλιμάκωσε τη ρητορική του στις αρχές Ιανουαρίου 2026, με αφορμή την επέτειο της 6ης Ιανουαρίου, καταγγέλλοντας την προσπάθεια «ξαναγραψίματος» της ιστορίας. Ο παρουσιαστής προειδοποίησε το κοινό να μην υποκύψει στη διαστρέβλωση, λέγοντας «μην ενδώσετε σε αυτή τη “ρεβιζιονιστική” αφήγηση» και χαρακτήρισε τη στάση του Τραμπ «εγωιστική, ντροπιαστική, τυραννική και επικίνδυνη πράξη», ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους.
Η δημόσια δυσαρέσκεια για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι εμφανής και στον χώρο της μουσικής. Ο Μπρους Σπρίνγκστιν μέσα στο 2025 χρησιμοποίησε τις συναυλίες της ευρωπαϊκής του περιοδείας «Land of Hope and Dreams» για να εξαπολύσει σφοδρή δημόσια κριτική κατά της κυβέρνησης και του Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ ως «διεφθαρμένη, ανίκανη και προδοτική» και καλώντας το κοινό να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την ελευθερία.
Ο Νιλ Γιανγκ επέλεξε τις πρώτες ημέρες του 2026 για μια από τις πιο επιθετικές δημόσιες παρεμβάσεις, γράφοντας ότι «σήμερα οι ΗΠΑ είναι ένα χάος» και ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφει την Αμερική κομμάτι-κομμάτι», αποδίδοντας την κατάσταση σε ένα σύστημα εξουσίας που, όπως υποστήριξε, διχάζει τη χώρα και επενδύει στον φόβο.
Την ίδια περίοδο, ο Ντέιβ Μάθιους εστίασε στο μεταναστευτικό και στην ICE, καταγγέλλοντας την πρακτική της επιβολής με σκληρή γλώσσα: «Δεν θέλω οι φόροι μου να πληρώνουν την ICE, ώστε μασκοφόροι τραμπούκοι να γυρνούν στους δρόμους και να τρομοκρατούν τις κοινότητές μας και να διαλύουν οικογένειες». Η τοποθέτησή του έγινε σημείο αναφοράς για όσους στον χώρο της μουσικής μιλούν πλέον όχι μόνο πολιτικά, αλλά και με όρους κοινωνικής σύγκρουσης.
Παράλληλα, στον χώρο των κινητοποιήσεων και των συμβολικών παρεμβάσεων καταγράφηκαν δημόσιες κινήσεις στήριξης και από άλλα μεγάλα ονόματα, όπως ο Μπεν Στίλερ, ο Σπάικ Λι και η Τζέιμι Λι Κέρτις, ενώ στις Χρυσές Σφαίρες 2026 ξεχώρισαν και οι τοποθετήσεις της Τζιν Σμαρτ, η οποία κάλεσε το κοινό «να κάνει το σωστό», σε μια βραδιά όπου αρκετοί επέλεξαν να στείλουν μηνύματα μέσα από δημόσιες εμφανίσεις και στάσεις.
Στις Χρυσές Σφαίρες του 2026, ο ηθοποιός δεν μάσησε τα λόγια του και είπε ότι «είναι δύσκολο να κάνεις πως όλα είναι φυσιολογικά αυτή τη στιγμή», χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «βιαστή, παιδόφιλο και τον χειρότερο άνθρωπο». Η παρέμβασή του λειτούργησε ως αφορμή για να ανασυρθεί μια αλυσίδα αντιδράσεων από γνωστά πρόσωπα της showbiz, άλλους με ευθείες πολιτικές καταγγελίες και άλλους με δημόσια καλέσματα και εμφανίσεις σε κινητοποιήσεις.
Από τους μεγαλύτερους επικριτές του Τραμπ είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος το φθινόπωρο του 2025 συνδέθηκε με το κίνημα διαδηλώσεων «No Kings» και προχώρησε σε ξεκάθαρη πολιτική προτροπή, λέγοντας: «Τώρα έχουμε έναν επίδοξο βασιλιά που θέλει να τα πάρει όλα. “Βασιλιάς Ντόναλντ ο Πρώτος”. Όχι». Στο ίδιο μήνυμα κάλεσε τους πολίτες «να σηκωθούν και να δώσουν το παρών», επιμένοντας ότι η αντίδραση πρέπει να είναι μαζική και ξεκάθαρη.
Ανοιχτή σύγκρουση υπήρξε και από τον Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος κατηγόρησε τον Τραμπ για πιέσεις προς τα μέσα ενημέρωσης και για προσπάθεια χειραγώγησης του δημόσιου λόγου. Όταν μάλιστα στοχοποιήθηκε προσωπικά, απάντησε ειρωνικά: «Συμφωνώ ότι η Αμερική πρέπει να γίνει ξανά σπουδαία. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο», στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα με εκλογική αναφορά.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Γκλεν Γκλόουζ πήρε θέση υπέρ των κινητοποιήσεων, δημοσιεύοντας ένα έντονο μήνυμα από συγκέντρωση στη Μοντάνα και γράφοντας –με τη χαρακτηριστική αγανάκτηση του δρόμου– ότι «το Μπόζμαν είναι έξαλλο και βγήκε μαζικά», παρουσιάζοντας το κλίμα ως συλλογική πολιτική αφύπνιση. Λίγους μήνες αργότερα, σε ακόμη πιο καθαρή πολιτική τοποθέτηση, η ηθοποιός διατύπωσε ένα πατριωτικό κάλεσμα υπεράσπισης της δημοκρατίας: «Αγαπώ την Αμερική. Αγαπώ την Πρώτη Τροπολογία. Αγαπώ τη δημοκρατία μας. Αγαπώ τη διαφορετικότητά μας. Και δεν είμαι διατεθειμένη να κάθομαι και να το παρακολουθώ».
Από την πλευρά της late night τηλεόρασης, ο Τζίμι Κίμελ κλιμάκωσε τη ρητορική του στις αρχές Ιανουαρίου 2026, με αφορμή την επέτειο της 6ης Ιανουαρίου, καταγγέλλοντας την προσπάθεια «ξαναγραψίματος» της ιστορίας. Ο παρουσιαστής προειδοποίησε το κοινό να μην υποκύψει στη διαστρέβλωση, λέγοντας «μην ενδώσετε σε αυτή τη “ρεβιζιονιστική” αφήγηση» και χαρακτήρισε τη στάση του Τραμπ «εγωιστική, ντροπιαστική, τυραννική και επικίνδυνη πράξη», ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους.
Η δημόσια δυσαρέσκεια για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι εμφανής και στον χώρο της μουσικής. Ο Μπρους Σπρίνγκστιν μέσα στο 2025 χρησιμοποίησε τις συναυλίες της ευρωπαϊκής του περιοδείας «Land of Hope and Dreams» για να εξαπολύσει σφοδρή δημόσια κριτική κατά της κυβέρνησης και του Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ ως «διεφθαρμένη, ανίκανη και προδοτική» και καλώντας το κοινό να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την ελευθερία.
Ο Νιλ Γιανγκ επέλεξε τις πρώτες ημέρες του 2026 για μια από τις πιο επιθετικές δημόσιες παρεμβάσεις, γράφοντας ότι «σήμερα οι ΗΠΑ είναι ένα χάος» και ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφει την Αμερική κομμάτι-κομμάτι», αποδίδοντας την κατάσταση σε ένα σύστημα εξουσίας που, όπως υποστήριξε, διχάζει τη χώρα και επενδύει στον φόβο.
Την ίδια περίοδο, ο Ντέιβ Μάθιους εστίασε στο μεταναστευτικό και στην ICE, καταγγέλλοντας την πρακτική της επιβολής με σκληρή γλώσσα: «Δεν θέλω οι φόροι μου να πληρώνουν την ICE, ώστε μασκοφόροι τραμπούκοι να γυρνούν στους δρόμους και να τρομοκρατούν τις κοινότητές μας και να διαλύουν οικογένειες». Η τοποθέτησή του έγινε σημείο αναφοράς για όσους στον χώρο της μουσικής μιλούν πλέον όχι μόνο πολιτικά, αλλά και με όρους κοινωνικής σύγκρουσης.
Παράλληλα, στον χώρο των κινητοποιήσεων και των συμβολικών παρεμβάσεων καταγράφηκαν δημόσιες κινήσεις στήριξης και από άλλα μεγάλα ονόματα, όπως ο Μπεν Στίλερ, ο Σπάικ Λι και η Τζέιμι Λι Κέρτις, ενώ στις Χρυσές Σφαίρες 2026 ξεχώρισαν και οι τοποθετήσεις της Τζιν Σμαρτ, η οποία κάλεσε το κοινό «να κάνει το σωστό», σε μια βραδιά όπου αρκετοί επέλεξαν να στείλουν μηνύματα μέσα από δημόσιες εμφανίσεις και στάσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα