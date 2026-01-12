Σφοδρή επίθεση του Ράφαλο στον Τραμπ στις Χρυσές Σφαίρες: Είναι καταδικασμένος βιαστής, παιδόφιλος και ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο
Σφοδρή επίθεση του Ράφαλο στον Τραμπ στις Χρυσές Σφαίρες: Είναι καταδικασμένος βιαστής, παιδόφιλος και ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο
Ο ηθοποιός μίλησε με πολύ σκληρά λόγια για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών
Με ιδιαίτερα σκληρό λόγο τοποθετήθηκε ο Μαρκ Ράφαλο κατά του Ντόναλντ Τραμπ από το κόκκινο χαλί πριν από την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου.
Απαντώντας σε ερώτηση για την καρφίτσα που φορούσε με την ένδειξη «να είσαι καλός», ο ηθοποιός εξήγησε ότι το είχε επιλέξει για να τιμήσει τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) την προηγούμενη εβδομάδα. «Αυτό είναι για τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία δολοφονήθηκε», δήλωσε ο Ράφαλο στους δημοσιογράφους και στη συνέχεια αναφέρθηκε με οργή στην κατάσταση που επικρατεί, κατά την άποψή του, στις Ηνωμένες Πολιτείες: «Έχουμε έναν αντιπρόεδρο που λέει ψέματα για όσα συμβαίνουν. Βρισκόμαστε στη μέση ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα, στην οποία εισβάλαμε παράνομα».
Στρέφοντας τα πυρά του προσωπικά κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο ηθοποιός είπε: «Λέει στον κόσμο ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν έχει καμία σημασία γι’ αυτόν. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η δική του ηθική, όμως πρόκειται για έναν καταδικασμένο κακοποιό, έναν καταδικασμένο βιαστή. Είναι παιδόφιλος. Είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Αν βασιζόμαστε στην ηθική αυτού του ανθρώπου για την πιο ισχυρή χώρα του κόσμου, τότε όλοι βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρό κίνδυνο».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, σημείωσε ότι θα προτιμούσε να περιοριστεί στον εορταστικό χαρακτήρα της βραδιάς και να αγνοήσει όσα, όπως είπε, τον ανησυχούν. «Θέλω να είμαι εδώ για να γιορτάσω και είμαι εδώ για να γιορτάσω και είμαι περήφανος για την υποψηφιότητά μου για Χρυσή Σφαίρα, αλλά αυτό δεν είναι φυσιολογικό», ανέφερε, καταλήγοντας: «Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να μείνω σιωπηλός».
Ο Μαρκ Ράφαλο ήταν υποψήφιος στις Χρυσές Σφαίρες για την ερμηνεία του στην αστυνομική δραματική σειρά του HBO «Task».
Ο Μαρκ Ράφαλο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής εμπλοκής στο μέλλον
Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο «Us Weekly», ο Ράφαλο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής ενασχόλησης με την πολιτική. Ο βραβευμένος ηθοποιός, γνωστός για τη δημόσια πολιτική του δραστηριότητα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για άμεσο σχέδιο, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει.
«Δεν είναι αυτή τη στιγμή στο πλάνο μου, αλλά ποιος ξέρει. Δηλαδή, ποτέ μη λες ποτέ», δήλωσε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, κατά την παρουσία του στην ανάγνωση του έργου «All the President’s Men» για την ενίσχυση του Ιδρύματος Στέλλα Άντλερ. Στη συνέχεια συνέδεσε την υποκριτική με τη δημόσια ζωή και την κοινωνική ευθύνη, σημειώνοντας: «Έχω περάσει πολύ χρόνο σε αυτόν τον κόσμο και η υποκριτική, είναι για τους ανθρώπους. Αγαπώ τους ανθρώπους και οι πολιτικοί θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλό για τους ανθρώπους».
Ο Ράφαλο αναφέρθηκε επίσης θετικά στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαντάνι, λέγοντας: «Η νίκη του Μαντάνι στη Νέα Υόρκη με έχει ενθουσιάσει πραγματικά για το τι είναι δυνατό στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή».
Κλείνοντας, άσκησε σκληρή κριτική στο κυρίαρχο πολιτικό αφήγημα περί κόστους και χρόνου της κοινωνικής αλλαγής, δηλώνοντας: «Είναι μ@@κες. Και οι άνθρωποι στην Αμερική υποφέρουν. Αν οι άνθρωποι στην Αμερική δεν υπέφεραν, δεν θα βρισκόμασταν εδώ που είμαστε σήμερα. Είναι αποτυχία και των δύο κομμάτων. Έχουν αιχμαλωτιστεί πλήρως από τις εταιρείες, και τα δύο κόμματα. Και είναι ώρα για μια νέα Αμερική που να είναι για τους εργαζόμενους ανθρώπους, που αποτελούν την πλειοψηφία αυτής της χώρας».
Απαντώντας σε ερώτηση για την καρφίτσα που φορούσε με την ένδειξη «να είσαι καλός», ο ηθοποιός εξήγησε ότι το είχε επιλέξει για να τιμήσει τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) την προηγούμενη εβδομάδα. «Αυτό είναι για τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία δολοφονήθηκε», δήλωσε ο Ράφαλο στους δημοσιογράφους και στη συνέχεια αναφέρθηκε με οργή στην κατάσταση που επικρατεί, κατά την άποψή του, στις Ηνωμένες Πολιτείες: «Έχουμε έναν αντιπρόεδρο που λέει ψέματα για όσα συμβαίνουν. Βρισκόμαστε στη μέση ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα, στην οποία εισβάλαμε παράνομα».
Στρέφοντας τα πυρά του προσωπικά κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο ηθοποιός είπε: «Λέει στον κόσμο ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν έχει καμία σημασία γι’ αυτόν. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η δική του ηθική, όμως πρόκειται για έναν καταδικασμένο κακοποιό, έναν καταδικασμένο βιαστή. Είναι παιδόφιλος. Είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Αν βασιζόμαστε στην ηθική αυτού του ανθρώπου για την πιο ισχυρή χώρα του κόσμου, τότε όλοι βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρό κίνδυνο».
Δείτε το βίντεο
Ο Ράφαλο διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο καρφιτσάκι, το οποίο φορούσαν και άλλοι παρευρισκόμενοι, μεταξύ αυτών και η Γουάντα Σάικς, ήταν αφιερωμένο τόσο στη μνήμη της Γκουντ όσο και «στους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες που σήμερα ζουν τρομοκρατημένοι και φοβισμένοι». «Ξέρω ότι είμαι ένας από αυτούς» και πρόσθεσε: «Αγαπώ αυτή τη χώρα και αυτό που βλέπω να συμβαίνει εδώ δεν είναι η Αμερική».
🎥 Mark Ruffalo recuerda en los Globos de Oro a Renee Nicole Good, la mujer que murió asesinada por un agente del ICE y manda un mensaje a Donald Trump: "Es el peor ser humano que existe" pic.twitter.com/LfH3pCLoO0— Público (@publico_es) January 12, 2026
Παράλληλα, σημείωσε ότι θα προτιμούσε να περιοριστεί στον εορταστικό χαρακτήρα της βραδιάς και να αγνοήσει όσα, όπως είπε, τον ανησυχούν. «Θέλω να είμαι εδώ για να γιορτάσω και είμαι εδώ για να γιορτάσω και είμαι περήφανος για την υποψηφιότητά μου για Χρυσή Σφαίρα, αλλά αυτό δεν είναι φυσιολογικό», ανέφερε, καταλήγοντας: «Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να μείνω σιωπηλός».
Ο Μαρκ Ράφαλο ήταν υποψήφιος στις Χρυσές Σφαίρες για την ερμηνεία του στην αστυνομική δραματική σειρά του HBO «Task».
Ο Μαρκ Ράφαλο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής εμπλοκής στο μέλλον
Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο «Us Weekly», ο Ράφαλο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής ενασχόλησης με την πολιτική. Ο βραβευμένος ηθοποιός, γνωστός για τη δημόσια πολιτική του δραστηριότητα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για άμεσο σχέδιο, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει.
«Δεν είναι αυτή τη στιγμή στο πλάνο μου, αλλά ποιος ξέρει. Δηλαδή, ποτέ μη λες ποτέ», δήλωσε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, κατά την παρουσία του στην ανάγνωση του έργου «All the President’s Men» για την ενίσχυση του Ιδρύματος Στέλλα Άντλερ. Στη συνέχεια συνέδεσε την υποκριτική με τη δημόσια ζωή και την κοινωνική ευθύνη, σημειώνοντας: «Έχω περάσει πολύ χρόνο σε αυτόν τον κόσμο και η υποκριτική, είναι για τους ανθρώπους. Αγαπώ τους ανθρώπους και οι πολιτικοί θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλό για τους ανθρώπους».
Ο Ράφαλο αναφέρθηκε επίσης θετικά στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαντάνι, λέγοντας: «Η νίκη του Μαντάνι στη Νέα Υόρκη με έχει ενθουσιάσει πραγματικά για το τι είναι δυνατό στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή».
Κλείνοντας, άσκησε σκληρή κριτική στο κυρίαρχο πολιτικό αφήγημα περί κόστους και χρόνου της κοινωνικής αλλαγής, δηλώνοντας: «Είναι μ@@κες. Και οι άνθρωποι στην Αμερική υποφέρουν. Αν οι άνθρωποι στην Αμερική δεν υπέφεραν, δεν θα βρισκόμασταν εδώ που είμαστε σήμερα. Είναι αποτυχία και των δύο κομμάτων. Έχουν αιχμαλωτιστεί πλήρως από τις εταιρείες, και τα δύο κόμματα. Και είναι ώρα για μια νέα Αμερική που να είναι για τους εργαζόμενους ανθρώπους, που αποτελούν την πλειοψηφία αυτής της χώρας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα