Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Golden Globes
Η παραγωγός υπογράφει ένα από τα πιο συζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το The Voice of Hind Rajab
Η 83η τελετή απονομής των Golden Globes απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα της χρονιάς για το Hollywood. Η βραδιά συνδύασε συγκίνηση, ανατροπές και έντονες fashion στιγμές, με το κόκκινο χαλί να γεμίζει από iconic εμφανίσεις. Ανάμεσα στις γυναίκες που ξεχώρισαν ήταν η Selena Gomez, η Teyana Taylor, η Ana de Armas.
Φέτος, όμως, τα Golden Globes είχαν και ελληνικό άρωμα. Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει – πίσω από τις κάμερες – ένα από τα πιο συζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς. Ο λόγος για το The Voice of Hind Rajab, ένα docudrama της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania, το οποίο ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Best Motion Picture – Non-English Language.
Η ταινία βασίζεται σε ένα αυθεντικό και βαθιά συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο: την κλήση έκτακτης ανάγκης που πραγματοποίησε το 2024 η εξάχρονη Χιντ από τη Γάζα, εγκλωβισμένη σε αυτοκίνητο που δεχόταν πυρά, ζητώντας βοήθεια από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Από την πρώτη της προβολή, το ντοκιμαντέρ προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας να συνοδεύεται από μια ιστορική standing ovation διάρκειας 23 λεπτών και 50 δευτερολέπτων, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε κινηματογραφικό φεστιβάλ.
Η εμφάνιση της Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών
Η παρουσία της Katherine Embiricos στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη δεν είναι τυχαία. Η Ελληνίδα παραγωγός έχει ξεχωρίσει για τη στήριξή της σε τολμηρά projects με παγκόσμιο αντίκτυπο. Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο με το ντοκιμαντέρ Hollywoodgate, το οποίο έφτασε στη shortlist των Oscars. Για τις ανάγκες της ταινίας, ο σκηνοθέτης Ibrahim Nash’at ρίσκαρε τη ζωή του, εισχωρώντας στα άδυτα των Ταλιμπάν, ενώ συμπαραγωγός ήταν η Odessa Rae, βραβευμένη με Oscar για το Navalny.
Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται και άλλες διεθνείς παραγωγές, όπως τα The Story Won’t Die και It Doesn’t Matter, επιβεβαιώνοντας το εκλεπτυσμένο αλλά και τολμηρό της κριτήριο.
Πέρα από τον κινηματογράφο, η Katherine Embiricos διατηρεί έντονη παρουσία και στον χώρο του πολιτισμού. Στην Ελλάδα είναι γνωστή από τον ρόλο της ως Υπεύθυνη Διεθνούς Ανάπτυξης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου συμβάλλει δυναμικά στη δημιουργία διαπολιτισμικών συνεργασιών και στην ενίσχυση της διεθνούς ταυτότητας του μουσείου. Παράλληλα, συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια σημαντικών πολιτιστικών και φιλανθρωπικών οργανισμών, όπως η Alliance Française στη Νέα Υόρκη και το Ίδρυμα Eternity.
To “The Voice of Hind Rajab” συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, καθώς είναι υποψήφιο και στα φετινά Oscars. Στη λίστα των εκτελεστικών παραγωγών συναντά κανείς, εκτός από την Katherine Embiricos, δύο από τα πιο ηχηρά ονόματα του Χόλιγουντ: τον Brad Pitt και τον Joaquin Phoenix.
Μια ελληνική παρουσία που αποδεικνύει ότι το ελληνικό αποτύπωμα μπορεί να συνδυάζει λάμψη, ουσία και διεθνή επιρροή — ακόμη και στο πιο glamorous κόκκινο χαλί του κόσμου.
Ακολουθούν μερικές αναρτήσεις της Katherine Embiricos στο Instagram
