Η Νίκι Γκλέιζερ τίμησε τον Ρομπ Ράινερ στις Χρυσές Σφαίρες βάζοντας ένα καπέλο που φορούσε και ο ίδιος
Έχω κάτι σχεδιασμένο που θα κάνω με τον δικό μου τρόπο, απλώς για να τον αναγνωρίσω και να τον τιμήσω, είχε πει η stand-up comedian λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή
Με ένα καπέλο που φορούσε και ο Ρομπ Ράινερ εμφανίστηκε στις Χρυσές Σφαίρες η Νίκι Γκλέιζερ, τιμώντας τον σκηνοθέτη που δολοφονήθηκε στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του πριν από ένα μήνα, με τον γιο τους, Νικ, να είναι ο βασικός κατηγορούμενος για τον φόνο.
Η 83η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και λίγο πριν αποχαιρετήσει τους θεατές η stand-up comedian βγήκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο καπέλο μπέιζμπολ, με την επιγραφή Spinal Tap που συνήθιζε να φοράει και ο Ρομπ Ράινερ και αναφέρεται στην ταινία του «This Is Spinal Tap» που γυρίστηκε το 1984.
Νωρίτερα, η Νίκι Γκλέιζερ είχε παραχωρήσει δηλώσεις στην USA Today κατά την οποία μιλούσε αναλυτικά για τον Ρομπ Ράινερ και τον τρόπο που ήθελε να τον τιμήσει: «Τον γνώριζα, αλλά όχι πραγματικά καλά, και είναι λεπτό θέμα, γιατί δεν υπάρχει ένα ολόκληρο τμήμα αφιερωμένο στο να τιμήσουμε όλους όσους έχουμε χάσει. Όμως έχω κάτι σχεδιασμένο που θα κάνω με τον δικό μου τρόπο, απλώς για να τον αναγνωρίσω και να τον τιμήσω. Όχι να σταθώ υπερβολικά σε αυτό, γιατί αυτό κάναμε τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά σκέφτηκα "αν είχε συμβεί κάτι σε μένα και παρουσιαστής μιας εκπομπής ήταν εκείνος, δεδομένης της σχέσης μας, πώς θα ήθελα να το χειριστεί;". Και κατέληξα σε κάτι που νιώθω ότι θα έκανε κι εκείνος για μένα».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
How Rob Reiner was honored at Golden Globes 2026 after tragic death https://t.co/JSXYyZDdBQ pic.twitter.com/rQ2pHWTXvU— Page Six (@PageSix) January 12, 2026
