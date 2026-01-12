ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Beverly Hilton ξεχώρισαν για το στιλ, την κομψότητα και την τόλμη τους

Ελένη Μήτση
Στα 83α βραβεία για τις Χρυσές Σφαίρες, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο Beverly Hilton του Λος Άντζελες με οικοδέσποινα τη Νίκι Γκλέιζερ, οι σταρς ανέβασαν τον πήχη της μόδας, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές και τολμηρές εμφανίσεις.

Λίγες μέρες μετά τα κινηματογραφικά βραβεία Critics' Choice, οι εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες ήταν ιδιαίτερα μεγαλοπρεπείς. Η Τζένα Ορτέγκα, η Τζένιφερ Λόρενς, η Άνα ντε Άρμας, η  Κέιτ Χάντσον και η Μάιλι Σάιρους ήταν μερικές από τις σταρς που με τις ενδυματολογικές τους επιλογές εντυπωσίασαν σε αυτή τη μεγάλη νύχτα του Χόλιγουντ.

Ακολουθεί η παρουσίαση με μερικές από τις καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες 2026, που ξεχώρισαν για το στιλ, την εκκεντρικότητα, αλλά και την κομψότητά τους.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η υποψήφια για το  «Wednesday», Τζένα Ορτέγκα τράβηξε τα βλέμματα με μαύρη τουαλέτα Dilara Findikoglu με τολμηρά ανοίγματα, συνδυασμένη με σκουλαρίκια και δαχτυλίδια Simone Jewels.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Τζένα Ορτέγκα

Η υποψήφια για το βραβείο «Die My Love», Τζένιφερ Λόρενς, εντυπωσίασε φορώντας ένα φλοράλ, ημιδιάφανο φόρεμα Givenchy της Σάρα Μπέρτον, συνοδευόμενο από ένα κεντημένο bomber τζάκετ.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Τζένιφερ Λόρενς

Η Άνα ντε Άρμας προκάλεσε αίσθηση με ένα κομψό φόρεμα Louis Vuitton από μαύρο τούλι και δαντέλα, κεντημένο με παγιέτες, που είχε σκίσιμο στο ύψος του μηρού και ραφή με κυματιστό τελείωμα.

de_arma
Άνα ντε Άρμας
Η υποψήφια για το «Dream as One», Μάιλι Σάιρους, επέλεξε μαύρη τουαλέτα με παγιέτες, που ξεχώριζε για τα δραματικά, ανοιχτά μανίκια, συνοδευόμενη από κοσμήματα Tiffany & Co. και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνα της.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Μάιλι Σάιρους

Η υποψήφια για το «Song Sung Blue», Κέιτ Χάντσον, έλαμψε με μία ασημί τουαλέτα με λαιμόκοψη halter, διακοσμημένη με πολύτιμους λίθους. Τα κοσμήματα Garatti ενίσχυσαν την εντυπωσιακή εμφάνιση.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Κέιτ Χάντσον

Η παρουσιάστρια Χέιλι Στάινφελντ έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά την ανακοίνωση ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Τζος Άλεν, φορώντας ροζ τουαλέτα με μικρή ουρά και κοσμήματα Repossi.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Χέιλι Στάινφελντ

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Έμα Στόουν

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Αριάνα Γκράντε

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Πάμελα Άντερσον


Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Τζούλια Ρόμπερτς

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Τιάνα Τέιλορ

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Τζένιφερ Λόπεζ

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στις Χρυσές Σφαίρες: H ημιδιάφανη Λόρενς, η αποκαλυπτική Ορτέγκα και η επιβλητική Ντε Άρμας
Σελένα Γκόμεζ

Φωτογραφίες: AP - AFP
Ελένη Μήτση
