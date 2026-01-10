Χρηστίδου για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: Τεράστιο στήριγμα για τους νέους δημοσιογράφους, εξαιρετικά γενναιόδωρος, χαρούμενος και θετικός
Μια τεράστια απώλεια για την τηλεόραση, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου, κάνοντας λόγο για το ήθος και τον χαρακτήρα του. Η παρουσιάστρια επισήμανε πως ήταν ένας γενναιόδωρος, θετικός και χαρούμενος άνθρωπος, ιδιαίτερα για τους νέους δημοσιογράφους.
Η Σίσσυ Χρηστίδου το Σάββατο 10 Ιανουαρίου δήλωσε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι πως ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος για όλους και η ίδια είχε την τύχη να συνεργαστεί μαζί του για μία χρονιά.
Η παρουσιάστρια είπε συγκεκριμένα για τον δημοσιογράφο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών από ανακοπή καρδιάς: «Πρόκειται για μια είδηση που όταν την ακούς, δεν μπορείς να τη συνειδητοποιήσεις. Ακόμα και τώρα που το συζητάμε, δεν το χωράει το μυαλό μου. Περάσαμε με τον Παύλο μία χρονιά δίπλα του, το 2012-2013 με το πρωινό του ΑΝΤ1. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά γενναιόδωρος, χαρούμενος, θετικός, στήριγμα για τους νέους δημοσιογράφους, βοήθησε πολύ κόσμο. Ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος. Μια τεράστια απώλεια για την τηλεόραση».
