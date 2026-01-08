Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη: Ο αποχαιρετισμός από φίλους και συνεργάτες και το «Γιωργάρα στο καλό» του Στρατή Λιαρέλλη
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη: Ο αποχαιρετισμός από φίλους και συνεργάτες και το «Γιωργάρα στο καλό» του Στρατή Λιαρέλλη
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών»
Με λόγια αγάπης και μεγάλης συγκίνησης αποχαιρέτησαν την Πέμπτη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας φίλοι, πολιτικοί και συνεργάτες τον Γιώργο Παπαδάκη, τον δημοσιογράφο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών την περασμένη Κυριακή μετά από ανακοπή καρδιάς.
Όπως είπε χαρακτηριστικά στον συγκινητικό του επικήδειο ο επί χρόνια συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη, Στρατής Λιαρέλλης, «ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος ευθύς αληθινός καθαρός έντιμος και κυρίως ανθρώπινος. Μοναδικό κριτήριο σε όλη του τη ζωή ήταν να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος, να είναι δίπλα στους αδύναμους και τους αδικημένους».
Ο κ. Λιαρέλλης αναφέρθηκε και στο πάθος του Γιώργου Παπαδάκη για την οικογένειά του τονίζοντας ότι «το μυστικό της επιτυχίας του ήταν η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα. Ο Γιώργος ήταν ο ίδιος στο γυαλί, έξω από το γυαλί, στο σπίτι του, στο ούζο με τους φίλους του, αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του που πολλοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν, ήταν η αγάπη για όλα αυτά που έκανε και τα έκανε αγόγγυστα»
Ο Στρατής Λιαρέλλης, μάλιστα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του όταν είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί 10ετιες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο. Για μένα ήταν αδελφός στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του, βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφο=ύν ξέρω από πρώτο χέρι το ήθος τις αξίες και τον χαρακτήρα του. Γιωργάρα στο καλό.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρής Κυριακού, ο οποίος έκανε λόγο για «έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνεργάτη, έναν φανταστικό οικογενειάρχη, έναν αυθεντικό άνθρωπο».
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στεφάνι έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ενώ στη Ριτσώνα βρέθηκαν επίσης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη έδωσαν επίσης, το «παρών» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος από την Νέα Αριστερά, ο Γιώργος Καραμέρος, η ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη κ.α.
«Σήμερα αποχαιρετούμε τον δημοσιογράφο που αγάπησε ο απλός κόσμος, που είχε κοινωνικό πρόσημο, μπήκε στα σπίτια όλων των Ελλήνων για πάρα πολλά χρόνια, έδωσε μεγάλες ευκαιρίες ε νέους ανθρώπους συναδέλφους του και νέους επιστήμονες. Θα τον θυμάμαι γιατί χρόνια πολλά συνεργαστήκαμε στην κοινωνική ενημέρωση, ένας άνθρωπος που πάντα τον ενδιέφερε η εικόνα των πολιτών και τα πραγματικά προβλήματα και έβαζε σε πρώτη θέση αυτά που περνούσε ο κόσμος, καλό κατευόδιο» δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
«Αισθάνομαι πολύ μεγάλη απώλεια στη συγκυρία αυτή. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας πολύ σημαντικός δημοσιογράφος, ένας μαχόμενος δημοσιογράφος που τον έκαιγε η αλήθεια, τον έκαιγε να βγει η αλήθεια και να δικαιώσει τον πολίτη. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή και είναι υπόσχεση το παράδειγμά του να το αναδείξουμε» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Στη Ριτσώνα βρέθηκαν, επίσης, μαζί ο Γιάννης Λάτσιος και η Ελένη Μενεγάκη αλλά και η Βικύ Χατζηβασιλείου που χαρακτήρισε «δάσκαλο για όλους» τον Γιώργο Παπαδάκη.
«Ήταν η καθημερινή συνήθεια όλης της Ελλάδας και θα είναι από σήμερα η μεγάλη απώλεια της Ελλάδας. Δημιουργήσαμε μαζί κάτι που κανείς δεν περίμενε ότι θα περπατήσει. Δεν το πίστευε κανείς, ο Γιώργος το πίστευε. Ήταν ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος, έβαζε ψυχή σε ό,τι έκανε. Τον ευχαριστώ για όλα όσα έχω μάθει και όσα μοιραστήκαμε. Θα μου λείψει» πρόσθεσε η Βίκυ Χατζηβασιλείου.
«Ο Γιώργος Παπαδάκης μας λείπει. Για όσους εκπαιδευτήκαμε μαζί του είναι μεγάλη απώλεια, συλλυπητήρια στα δικά του πρόσωπα. Είναι βέβαιο ότι δεν θα ξεχαστεί, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχασαν τον δικό τους άνθρωπο» δήλωσε ο Γιώργος Καραμέρος ενώ για «δύσκολη ημέρα για όλους τους πιστούς του Καλημέρα Ελλάδα γιατί είναι πολλά τα χρόνια που περνούσαν οι άνθρωποι και είχαν την επικοινωνία με κάποιον που τον είχαν συνηθίσει και τον είχαν δικό τους άνθρωπο» έκανε λόγο η Λόλα Νταϊφά.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
