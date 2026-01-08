Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη: Ο αποχαιρετισμός από φίλους και συνεργάτες και το «Γιωργάρα στο καλό» του Στρατή Λιαρέλλη

Στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη έδωσαν επίσης, το «παρών» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος,, η, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας,, οαπό την Νέα Αριστερά, ο, η ευρωβουλευτήςκ.α.«Σήμερα αποχαιρετούμε τον δημοσιογράφο που αγάπησε ο απλός κόσμος, που είχε κοινωνικό πρόσημο, μπήκε στα σπίτια όλων των Ελλήνων για πάρα πολλά χρόνια, έδωσε μεγάλες ευκαιρίες ε νέους ανθρώπους συναδέλφους του και νέους επιστήμονες. Θα τον θυμάμαι γιατί χρόνια πολλά συνεργαστήκαμε στην κοινωνική ενημέρωση, ένας άνθρωπος που πάντα τον ενδιέφερε η εικόνα των πολιτών και τα πραγματικά προβλήματα και έβαζε σε πρώτη θέση αυτά που περνούσε ο κόσμος, καλό κατευόδιο» δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ,«Αισθάνομαι πολύ μεγάλη απώλεια στη συγκυρία αυτή. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας πολύ σημαντικός δημοσιογράφος, ένας μαχόμενος δημοσιογράφος που τον έκαιγε η αλήθεια, τον έκαιγε να βγει η αλήθεια και να δικαιώσει τον πολίτη. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή και είναι υπόσχεση το παράδειγμά του να το αναδείξουμε» δήλωσε ηΣτη Ριτσώνα βρέθηκαν, επίσης, μαζί ο Γιάννης Λάτσιος και η Ελένη Μενεγάκη αλλά και η Βικύ Χατζηβασιλείου που χαρακτήρισε «δάσκαλο για όλους» τον Γιώργο Παπαδάκη.«Ήταν η καθημερινή συνήθεια όλης της Ελλάδας και θα είναι από σήμερα η μεγάλη απώλεια της Ελλάδας. Δημιουργήσαμε μαζί κάτι που κανείς δεν περίμενε ότι θα περπατήσει. Δεν το πίστευε κανείς, ο Γιώργος το πίστευε. Ήταν ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος, έβαζε ψυχή σε ό,τι έκανε. Τον ευχαριστώ για όλα όσα έχω μάθει και όσα μοιραστήκαμε. Θα μου λείψει» πρόσθεσε η Βίκυ Χατζηβασιλείου.«Ο Γιώργος Παπαδάκης μας λείπει. Για όσους εκπαιδευτήκαμε μαζί του είναι μεγάλη απώλεια, συλλυπητήρια στα δικά του πρόσωπα. Είναι βέβαιο ότι δεν θα ξεχαστεί, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχασαν τον δικό τους άνθρωπο» δήλωσε ο Γιώργος Καραμέρος ενώ για «δύσκολη ημέρα για όλους τους πιστούς του Καλημέρα Ελλάδα γιατί είναι πολλά τα χρόνια που περνούσαν οι άνθρωποι και είχαν την επικοινωνία με κάποιον που τον είχαν συνηθίσει και τον είχαν δικό τους άνθρωπο» έκανε λόγο η Λόλα Νταϊφά.