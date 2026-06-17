Έγραψε ιστορία ο Λιονέλ Μέσι: Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που παίζει σε 6 Μουντιάλ!
SPORTS
Λιονέλ Μέσι Εθνική Αργεντινής Μουντιάλ 2026

Έγραψε ιστορία ο Λιονέλ Μέσι: Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που παίζει σε 6 Μουντιάλ!

Ο Λιονέλ Μέσι στα 38 του συνεχίζει να καταρρίπτει τα ρεκόρ

Έγραψε ιστορία ο Λιονέλ Μέσι: Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που παίζει σε 6 Μουντιάλ!
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Ιστορία έγραψε στο Κάνσας και στο Μουντιάλ 2026 ο Λιονέλ Μέσι. 

Ο Αργεντινός στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία έγινε ο πρώτος στην ιστορία του ποδοσφαίρου που παίζει  σε 6 Μουντιάλ. 

Ξεκίνησε το 2006 και συμμετείχε στα Μουντιάλ του 2010, του 2014, του 2018 και του 2022 το οποίο και κατέκτησε στο Κατάρ.

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ στα 38 του! Βέβαια στο ίδιο Μουντιάλ μπορεί να φτάσουν στο μαγικό Νο6 ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Γκιγιέρμο Οτσόα αλλά ο Μέσι θα έχει για πάντα την πρωτιά.

Παράλληλα ο Λιονέλ Μέσι στο ματς με την Αλγερία έφτασε τις 200 συμμετοχές στην Εθνική Αργεντινής.
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