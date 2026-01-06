Συντετριμμένοι οι «μαθητές» του Γιώργου Παπαδάκη - Ποιοι πέρασαν από το πλευρό του

Ο Ντίνος Σιωμόπουλος ήταν συμπαρουσιαστής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» από το 2010 μέχρι το 2019



Ο Παπαδάκης για τους συνεργάτες του

Η Ελένη Τσαγκά υπήρξε συμπαρουσιάστρια και ρεπόρτερ της εκπομπής τη δεκαετία του 1990 ξεκινώντας την πορεία της από την εκπομπή, ενώ αργότερα παρουσίασε δελτία ειδήσεων στο Star Channel. Ο Γιώργος Βαρεμένος εργάστηκε ως δημοσιογράφος και συμπαρουσιαστής της εκπομπής μέχρι και το 2000. Ο Μίλτος Μακρίδης ήταν ρεπόρτερ της εκπομπής από το 1992 μέχρι το 1994, που ξεκίνησε να παρουσιάζει ψυχαγωγικές εκπομπές ενώ πρόσφατα συνεργάστηκε με την εκπομπή «Weekender’s» στον ΑΝΤ1.Ο Ντίνος Σιωμόπουλος ήταν συμπαρουσιαστής της εκπομπής από το 2010 μέχρι το 2019. Πλέον, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο Mega όπου παρουσιάζει την ενημερωτική εκπομπή του καναλιού στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η Μπάγια Αντωνοπούλου ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 2015 μέχρι το 2018 και στη συνέχεια βρέθηκε σε άλλα κανάλια.Ακολούθησαν κι άλλοι όπως η Αλεξάνδρα Καϋμένου που παραμένει στην πρώτη γραμμή, η Χρύσα Φώσκολου με εκπομπή στο Open, ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ο οποίος βρίσκεται με την Ντόρα Κουτροκόη στο Action24, ενώ η Μαρία Αναστασοπούλου ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 2022 μέχρι το 2024 και πλέον είναι παρουσιάστρια στον ΣΚΑϊ και στην εκπομπή «Live u». Στη τελευταία σεζόν το 2025, στο πλάι του Γιώργου Παπαδάκη βρέθηκαν οι Γιώργος Γρηγοριάδης και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου με την τελευταία να βρίσκεται με τον Σπύρο Χαριτάτο στην εκπομπή του Open «Καθαρές κουβέντες».Μιλώντας σε συνεντεύξεις για τους συνεργάτες του, ο Γιώργος Παπαδάκης πάντα έβρισκε κάτι καλό να πει. Το 2020 καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε για πολλούς: «Ήξερα ότι θα έφευγε κάποια στιγμή, γιατί είχε τρομερές δυνατότητες, η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Ο τρόπος που έφυγε ήταν αξιοπρεπέστατος. Με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και τιμιότητα ήρθε τέσσερις μήνες πριν και μου το είπε. Προσπάθησα να μείνει στον ΑΝΤ1, κακό του ΑΝΤ1 που δεν την κράτησε τότε. Πήγα και παρακάλεσα τον Γιάννη Λάτσιο και την Άλκηστη Μαραγκουδάκη. Τους είπα ότι υπάρχει ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη καταπληκτικό, θα κάνει καριέρα, αυτόν πρέπει να τον κατεβάσουμε στην Αθήνα. Ο Γιώργος Αυτιάς πίστευα ότι είναι showman της ενημέρωσης. Πίστευα ότι έχει δυνατότητες να κάνει πολλά πράγματα δικά του. Θα χαρώ να πάει καλά η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Ντίνος Σιωμόπουλος. Μεγάλη υπόκλιση στη Μαρία Μπαλοδήμου, κυρία, αξιοπρεπής. Εκείνη έφυγε γιατί είχε τρία παιδιά, έπρεπε να τα μεγαλώσει, ξύπναγε πολύ νωρίς για να έρθει στη δουλειά. Πάνω στις διαφημίσεις έπαιρνε τηλέφωνο τον μανάβη».Οι συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη τον αποχαιρέτησαν με σεβασμό και συγκίνηση. Για εκείνους δεν έπαψε ποτέ να είναι «δάσκαλος».