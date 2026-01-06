Συντετριμμένοι οι «μαθητές» του Γιώργου Παπαδάκη - Ποιοι πέρασαν από το πλευρό του
Συντετριμμένοι οι «μαθητές» του Γιώργου Παπαδάκη - Ποιοι πέρασαν από το πλευρό του
Δεκάδες δημοσιογράφοι πέρασαν από το πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα» με τους περισσότερους να ακολουθούν στη συνέχεια μία σημαντική πορεία ως παρουσιαστές στις δικές τους εκπομπές
Το μέτρημα, λένε, γίνεται στον δρόμο. Εκεί που ο κόσμος θα σε δει, θα σε αναγνωρίσει, θα σου μιλήσει. Θα σου τα πει όλα. Από παράπονα μέχρι επαίνους. Θα σε κοιτάξει κατάματα και θα σου πει πώς νιώθει γι αυτό που βλέπει στο γυαλί. Στον Γιώργο Παπαδάκη, που όλοι τον αναγνώριζαν, πήγαιναν και έλεγαν τα προβλήματά τους. Για να τα δει και να κάνει ρεπορτάζ. Να μάθει και να τα λύσει. Γιατί τα κανάλια στην ελληνική κοινωνία είναι η ένοχη απόλαυση που εκτοξεύεται όταν ο απλός πολίτης αγανακτεί μπροστά σε αδιέξοδα και προσπαθεί να πετύχει τον στόχο με μία φράση «θα σε βγάλω στα κανάλια».
Στο «Καλημέρα Ελλάδα» καθημερινά ο Παπαδάκης και οι συνεργάτες του αφουγκράζονταν τον κόσμο και τις αγωνίες. Με το ρεπορτάζ ως βασικό «όπλο». Ολη μέρα κι όλη νύχτα. Διάβαζε, έψαχνε, σήκωνε τηλέφωνα, πήγαινε στα σημεία, έστελνε τους συνεργάτες του παντού. Ζωντανό τηλεοπτικό σώμα η εκπομπή. Αυτό ήθελε ο Γιώργος. Κι έτσι μάθαινε και τους δημοσιογράφους που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.
Ικανοί οι περισσότεροι, στάθηκαν στο πλάι του, δούλεψαν σκληρά και πολλοί από αυτούς ακολούθησαν τη δική τους καριέρα στην παρουσίαση. Ανάμεσά τους, η Τατιάνα Στεφανίδου, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Δημήτρης Καμπουράκης, ο Γιώργος Αυτιάς, ο Γιώργος Καραμέρος, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο Γιώργος Βαρεμένος, ο Νίκος Μάνεσης, η Ράνια Θρασκιά, ο Μίλτος Μακρίδης, η Μάγδα Παπαγιάννη, η Μαρία Μπαλοδήμου, η Ελένη Τσαγκά, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, η Ντόρα Κουτροκόη, ο Ντίνος Σιωμόπουλος, η Μπάγια Αντωνοπούλου, η Μαρία Αναστασοπούλου, η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και πολλοί άλλοι.
Η Μαρία Μπαλοδήμου ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής και φεύγοντας παρουσίασε τη δική της εκπομπή στην ΕΡΤ. Ο Γιώργος Αυτιάς ήταν συνεργάτης της εκπομπής από το 1992 μέχρι το 2003 κάνοντας οικονομικό ρεπορτάζ. Ακολούθησε μία σημαντική διαδρομή στον ΣΚΑΪ με δική του εκπομπή το «Καλημέρα» την οποία και άφησε αμέσως μόλις εξελέγη Ευρωβουλευτής.
Η Τατιάνα Στεφανίδου υπήρξε δημοσιογράφος και συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 1994 μέχρι το 1996, ενώ αργότερα ακολούθησε η δική της πορεία με παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και εκπομπών. Σήμερα, έχοντας πάρει αποστάσεις από το «γυαλί» μετά τη σύντομη συνεργασία της με τον ΣΚΑϊ, ασχολείται κυρίως με τον όμιλο ιστοσελίδων που διευθύνει με τον σύζυγό της, Νίκο Ευαγγελάτο.
Η Μάγδα Παπαγιάννη υπήρξε επίσης συμπαρουσιάστρια της εκπομπής. Η Βίκυ Χατζηβασιλείου ήταν ρεπόρτερ της εκπομπής από το 1992 μέχρι το 2000 παρουσιάζοντας θέματα και γεγονότα που λάμβαναν χώρα στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πορεία με δικές της εκπομπές και παρέμεινε στενή φίλη του Γιώργου Παπαδάκη.
Στο «Καλημέρα Ελλάδα» καθημερινά ο Παπαδάκης και οι συνεργάτες του αφουγκράζονταν τον κόσμο και τις αγωνίες. Με το ρεπορτάζ ως βασικό «όπλο». Ολη μέρα κι όλη νύχτα. Διάβαζε, έψαχνε, σήκωνε τηλέφωνα, πήγαινε στα σημεία, έστελνε τους συνεργάτες του παντού. Ζωντανό τηλεοπτικό σώμα η εκπομπή. Αυτό ήθελε ο Γιώργος. Κι έτσι μάθαινε και τους δημοσιογράφους που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.
Ικανοί οι περισσότεροι, στάθηκαν στο πλάι του, δούλεψαν σκληρά και πολλοί από αυτούς ακολούθησαν τη δική τους καριέρα στην παρουσίαση. Ανάμεσά τους, η Τατιάνα Στεφανίδου, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Δημήτρης Καμπουράκης, ο Γιώργος Αυτιάς, ο Γιώργος Καραμέρος, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο Γιώργος Βαρεμένος, ο Νίκος Μάνεσης, η Ράνια Θρασκιά, ο Μίλτος Μακρίδης, η Μάγδα Παπαγιάννη, η Μαρία Μπαλοδήμου, η Ελένη Τσαγκά, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, η Ντόρα Κουτροκόη, ο Ντίνος Σιωμόπουλος, η Μπάγια Αντωνοπούλου, η Μαρία Αναστασοπούλου, η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και πολλοί άλλοι.
Η Μαρία Μπαλοδήμου ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής και φεύγοντας παρουσίασε τη δική της εκπομπή στην ΕΡΤ. Ο Γιώργος Αυτιάς ήταν συνεργάτης της εκπομπής από το 1992 μέχρι το 2003 κάνοντας οικονομικό ρεπορτάζ. Ακολούθησε μία σημαντική διαδρομή στον ΣΚΑΪ με δική του εκπομπή το «Καλημέρα» την οποία και άφησε αμέσως μόλις εξελέγη Ευρωβουλευτής.
Η Τατιάνα Στεφανίδου υπήρξε δημοσιογράφος και συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 1994 μέχρι το 1996, ενώ αργότερα ακολούθησε η δική της πορεία με παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και εκπομπών. Σήμερα, έχοντας πάρει αποστάσεις από το «γυαλί» μετά τη σύντομη συνεργασία της με τον ΣΚΑϊ, ασχολείται κυρίως με τον όμιλο ιστοσελίδων που διευθύνει με τον σύζυγό της, Νίκο Ευαγγελάτο.
Η Μάγδα Παπαγιάννη υπήρξε επίσης συμπαρουσιάστρια της εκπομπής. Η Βίκυ Χατζηβασιλείου ήταν ρεπόρτερ της εκπομπής από το 1992 μέχρι το 2000 παρουσιάζοντας θέματα και γεγονότα που λάμβαναν χώρα στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πορεία με δικές της εκπομπές και παρέμεινε στενή φίλη του Γιώργου Παπαδάκη.
Η Ελένη Τσαγκά υπήρξε συμπαρουσιάστρια και ρεπόρτερ της εκπομπής τη δεκαετία του 1990 ξεκινώντας την πορεία της από την εκπομπή, ενώ αργότερα παρουσίασε δελτία ειδήσεων στο Star Channel. Ο Γιώργος Βαρεμένος εργάστηκε ως δημοσιογράφος και συμπαρουσιαστής της εκπομπής μέχρι και το 2000. Ο Μίλτος Μακρίδης ήταν ρεπόρτερ της εκπομπής από το 1992 μέχρι το 1994, που ξεκίνησε να παρουσιάζει ψυχαγωγικές εκπομπές ενώ πρόσφατα συνεργάστηκε με την εκπομπή «Weekender’s» στον ΑΝΤ1.
Ο Ντίνος Σιωμόπουλος ήταν συμπαρουσιαστής της εκπομπής από το 2010 μέχρι το 2019. Πλέον, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο Mega όπου παρουσιάζει την ενημερωτική εκπομπή του καναλιού στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η Μπάγια Αντωνοπούλου ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 2015 μέχρι το 2018 και στη συνέχεια βρέθηκε σε άλλα κανάλια.
Ακολούθησαν κι άλλοι όπως η Αλεξάνδρα Καϋμένου που παραμένει στην πρώτη γραμμή, η Χρύσα Φώσκολου με εκπομπή στο Open, ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ο οποίος βρίσκεται με την Ντόρα Κουτροκόη στο Action24, ενώ η Μαρία Αναστασοπούλου ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 2022 μέχρι το 2024 και πλέον είναι παρουσιάστρια στον ΣΚΑϊ και στην εκπομπή «Live u». Στη τελευταία σεζόν το 2025, στο πλάι του Γιώργου Παπαδάκη βρέθηκαν οι Γιώργος Γρηγοριάδης και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου με την τελευταία να βρίσκεται με τον Σπύρο Χαριτάτο στην εκπομπή του Open «Καθαρές κουβέντες».
Μιλώντας σε συνεντεύξεις για τους συνεργάτες του, ο Γιώργος Παπαδάκης πάντα έβρισκε κάτι καλό να πει. Το 2020 καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε για πολλούς: «Ήξερα ότι θα έφευγε κάποια στιγμή, γιατί είχε τρομερές δυνατότητες, η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Ο τρόπος που έφυγε ήταν αξιοπρεπέστατος. Με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και τιμιότητα ήρθε τέσσερις μήνες πριν και μου το είπε. Προσπάθησα να μείνει στον ΑΝΤ1, κακό του ΑΝΤ1 που δεν την κράτησε τότε. Πήγα και παρακάλεσα τον Γιάννη Λάτσιο και την Άλκηστη Μαραγκουδάκη. Τους είπα ότι υπάρχει ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη καταπληκτικό, θα κάνει καριέρα, αυτόν πρέπει να τον κατεβάσουμε στην Αθήνα. Ο Γιώργος Αυτιάς πίστευα ότι είναι showman της ενημέρωσης. Πίστευα ότι έχει δυνατότητες να κάνει πολλά πράγματα δικά του. Θα χαρώ να πάει καλά η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Ντίνος Σιωμόπουλος. Μεγάλη υπόκλιση στη Μαρία Μπαλοδήμου, κυρία, αξιοπρεπής. Εκείνη έφυγε γιατί είχε τρία παιδιά, έπρεπε να τα μεγαλώσει, ξύπναγε πολύ νωρίς για να έρθει στη δουλειά. Πάνω στις διαφημίσεις έπαιρνε τηλέφωνο τον μανάβη».
Οι συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη τον αποχαιρέτησαν με σεβασμό και συγκίνηση. Για εκείνους δεν έπαψε ποτέ να είναι «δάσκαλος».
Ο Ντίνος Σιωμόπουλος ήταν συμπαρουσιαστής της εκπομπής από το 2010 μέχρι το 2019. Πλέον, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο Mega όπου παρουσιάζει την ενημερωτική εκπομπή του καναλιού στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η Μπάγια Αντωνοπούλου ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 2015 μέχρι το 2018 και στη συνέχεια βρέθηκε σε άλλα κανάλια.
Ακολούθησαν κι άλλοι όπως η Αλεξάνδρα Καϋμένου που παραμένει στην πρώτη γραμμή, η Χρύσα Φώσκολου με εκπομπή στο Open, ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ο οποίος βρίσκεται με την Ντόρα Κουτροκόη στο Action24, ενώ η Μαρία Αναστασοπούλου ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 2022 μέχρι το 2024 και πλέον είναι παρουσιάστρια στον ΣΚΑϊ και στην εκπομπή «Live u». Στη τελευταία σεζόν το 2025, στο πλάι του Γιώργου Παπαδάκη βρέθηκαν οι Γιώργος Γρηγοριάδης και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου με την τελευταία να βρίσκεται με τον Σπύρο Χαριτάτο στην εκπομπή του Open «Καθαρές κουβέντες».
Μιλώντας σε συνεντεύξεις για τους συνεργάτες του, ο Γιώργος Παπαδάκης πάντα έβρισκε κάτι καλό να πει. Το 2020 καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε για πολλούς: «Ήξερα ότι θα έφευγε κάποια στιγμή, γιατί είχε τρομερές δυνατότητες, η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Ο τρόπος που έφυγε ήταν αξιοπρεπέστατος. Με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και τιμιότητα ήρθε τέσσερις μήνες πριν και μου το είπε. Προσπάθησα να μείνει στον ΑΝΤ1, κακό του ΑΝΤ1 που δεν την κράτησε τότε. Πήγα και παρακάλεσα τον Γιάννη Λάτσιο και την Άλκηστη Μαραγκουδάκη. Τους είπα ότι υπάρχει ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη καταπληκτικό, θα κάνει καριέρα, αυτόν πρέπει να τον κατεβάσουμε στην Αθήνα. Ο Γιώργος Αυτιάς πίστευα ότι είναι showman της ενημέρωσης. Πίστευα ότι έχει δυνατότητες να κάνει πολλά πράγματα δικά του. Θα χαρώ να πάει καλά η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Ντίνος Σιωμόπουλος. Μεγάλη υπόκλιση στη Μαρία Μπαλοδήμου, κυρία, αξιοπρεπής. Εκείνη έφυγε γιατί είχε τρία παιδιά, έπρεπε να τα μεγαλώσει, ξύπναγε πολύ νωρίς για να έρθει στη δουλειά. Πάνω στις διαφημίσεις έπαιρνε τηλέφωνο τον μανάβη».
Ο Παπαδάκης για τους συνεργάτες του
Οι συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη τον αποχαιρέτησαν με σεβασμό και συγκίνηση. Για εκείνους δεν έπαψε ποτέ να είναι «δάσκαλος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα