GALA
Ελένη Φουρέιρα Γιος

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες αγκαλιά με τον μικρό Ερμή

Τα τρυφερά στιγμιότυπα της Ελένης Φουρέιρα με τον γιο της
Στέλλα Μούτσιου
Τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της μοιράστηκε η Ελένη Φουρέιρα, δείχνοντας μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media της πώς ήταν ο Δεκέμβριος που πέρασε για εκείνη.

 Η τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου κατά τις οποίες κρατούσε στην αγκαλιά της τον μικρό Ερμή, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα η Ελένη Φουρέιρα παρουσιάζεται με διαφορετικά μαλλιά στην καθημερινότητά της αλλά και στη σκηνή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Δεκέμβριος...».

Δείτε τις φωτογραφίες

foureira-gios
eleni-foureira-gios
foureira-skini
foureira-mallia
foureira-roz-mallia
foureira-live-emfanisi
foureira-maska
Στέλλα Μούτσιου

