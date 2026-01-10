Τα τρυφερά στιγμιότυπα της Ελένης Φουρέιρα με τον γιο της
Τα τρυφερά στιγμιότυπα της Ελένης Φουρέιρα με τον γιο της
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες αγκαλιά με τον μικρό Ερμή
Τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της μοιράστηκε η Ελένη Φουρέιρα, δείχνοντας μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media της πώς ήταν ο Δεκέμβριος που πέρασε για εκείνη.
Η τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου κατά τις οποίες κρατούσε στην αγκαλιά της τον μικρό Ερμή, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα η Ελένη Φουρέιρα παρουσιάζεται με διαφορετικά μαλλιά στην καθημερινότητά της αλλά και στη σκηνή.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Δεκέμβριος...».
Δείτε τις φωτογραφίες
