Ελένη Φουρέιρα για την περίοδο της εγκυμοσύνης της: Έπαθα μια σοβαρή αποκόλληση, είπα ότι με δοκιμάζει ο Θεός

Συνεχίζοντας την αφήγησή της, σημείωσε ότι χρειάστηκε να οδηγήσει μόνη της μέχρι το νοσοκομείο, αφού ο σύντροφός της βρισκόταν τότε στη Σαουδική Αραβία. «Οδήγησα μόνη μου στο νοσοκομείο, ενώ ο Αλμπέρτο δεν είχε ακόμα γυρίσει από τη Σαουδική Αραβία. Θυμάμαι αίματα παντού. Ήρθε η κολλητή μου, ήρθε ο κολλητός μου, με βοήθησαν, ενώ εγώ προσπαθούσα να παραμείνω δυνατή. Του είπα τι έγινε και ήμουν σε αμόκ. Και μου λέει: “Έλα τώρα, έχουμε και τον καλύτερο γιατρό, έτσι θα κάνουμε τα παιδιά”. Με έκανε να γελάσω. Ήταν οκ, αλλά μου είπαν ότι πρέπει να μείνω στο κρεβάτι», συμπλήρωσε.

«Όταν εγώ πήγα στην Αμερική και έμεινα εκεί για τρεις μήνες λόγω των εμφανίσεων μου, τότε ο Αλμπέρτο έπαιζε στην Σαουδική Αραβία. Εκείνη την περίοδο λοιπόν χωρίσαμε, διότι ήμασταν πολύ μακριά και δεν υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε μαζί. Είχαμε χωρίσει περίπου 6 μήνες αλλά εμένα τότε με είχε πιάσει κατάθλιψη και ήθελα να δημιουργήσω το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, μία οικογένεια. Ήμουν σίγουρη λοιπόν, ότι ο πιο καλός μπαμπάς θα είναι ο Αλμπέρτο. Αυτό το ήξερα από την πρώτη μέρα. Μία μέρα μιλούσαμε και του είπα “θέλεις να κάνουμε παιδί;” Μου είπε κατευθείαν ναι. Ξανά βγήκαμε, μιλήσαμε και από τότε ήρθαμε κοντά».



