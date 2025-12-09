Ελένη Φουρέιρα για την περίοδο της εγκυμοσύνης της: Έπαθα μια σοβαρή αποκόλληση, είπα ότι με δοκιμάζει ο Θεός
Ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εμένα, δεν θέλω να το θυμάμαι όλο αυτό, μοιράστηκε η τραγουδίστρια
Τις δυσκολίες που συνάντησε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της μοιράστηκε η Ελένη Φουρέιρα, αποκαλύπτοντας ότι έπαθε αποκόλληση με αποτέλεσμα να μείνει στο κρεβάτι για τρεις μήνες.
Η τραγουδίστρια, που έφερε στον κόσμο τον γιο της με τον Αλμπέρτο Μποτία τον Φεβρουάριο του 2023, εξομολογήθηκε ότι ένιωσε πως με αυτή την εξέλιξη τη δοκιμάζει ο Θεός. Την ίδια στιμγή, χαρακτήρισε «βάρβαρο» το γεγονός ότι τα sites αναφέρονταν στην εγκυμοσύνη της, ενώ εκείνη δεν ήξερε, αν θα ξεπερνούσε το πρόβλημα.
Καλεσμένη στο Podcast «AnesTea», η Ελένη Φουρέιρα μίλησε για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, λέγοντας: «Έπαθα μια σοβαρή αποκόλληση στους 2,5 μήνες και έμεινα 3 μήνες στο κρεβάτι. Εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εμένα, δεν θέλω να το θυμάμαι όλο αυτό. Είπα ότι με δοκιμάζει ο Θεός. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μπορεί να χάσω το παιδί».
Συνεχίζοντας την αφήγησή της, σημείωσε ότι χρειάστηκε να οδηγήσει μόνη της μέχρι το νοσοκομείο, αφού ο σύντροφός της βρισκόταν τότε στη Σαουδική Αραβία. «Οδήγησα μόνη μου στο νοσοκομείο, ενώ ο Αλμπέρτο δεν είχε ακόμα γυρίσει από τη Σαουδική Αραβία. Θυμάμαι αίματα παντού. Ήρθε η κολλητή μου, ήρθε ο κολλητός μου, με βοήθησαν, ενώ εγώ προσπαθούσα να παραμείνω δυνατή. Του είπα τι έγινε και ήμουν σε αμόκ. Και μου λέει: “Έλα τώρα, έχουμε και τον καλύτερο γιατρό, έτσι θα κάνουμε τα παιδιά”. Με έκανε να γελάσω. Ήταν οκ, αλλά μου είπαν ότι πρέπει να μείνω στο κρεβάτι», συμπλήρωσε.
Όσον αφορά στο πώς γεννήθηκε η επιθυμία να αποκτήσει παιδί με τον Αλμπέρτο Μποτία, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι προέκυψε κατά τη διάρκεια ενός σύντομου χωρισμού τους. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Όταν εγώ πήγα στην Αμερική και έμεινα εκεί για τρεις μήνες λόγω των εμφανίσεων μου, τότε ο Αλμπέρτο έπαιζε στην Σαουδική Αραβία. Εκείνη την περίοδο λοιπόν χωρίσαμε, διότι ήμασταν πολύ μακριά και δεν υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε μαζί. Είχαμε χωρίσει περίπου 6 μήνες αλλά εμένα τότε με είχε πιάσει κατάθλιψη και ήθελα να δημιουργήσω το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, μία οικογένεια. Ήμουν σίγουρη λοιπόν, ότι ο πιο καλός μπαμπάς θα είναι ο Αλμπέρτο. Αυτό το ήξερα από την πρώτη μέρα. Μία μέρα μιλούσαμε και του είπα “θέλεις να κάνουμε παιδί;” Μου είπε κατευθείαν ναι. Ξανά βγήκαμε, μιλήσαμε και από τότε ήρθαμε κοντά».
Στην ίδια συνέντευξη, η Ελένη Φουρέιρα επισήμανε πώς κατάφερε να μείνει έγκυος, παρά τα εμπόδια που συνάντησε στην αρχή: «Πέρασα αρκετά δύσκολα μέχρι να μείνω έγκυος γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω και τον λόγο που δεν συνέβαινε. Είχα ψάξει τα πάντα και ήμασταν σούπερ. Στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Κάποια στιγμή άλλαξα γιατρό και τον βρήκε κατευθείαν τον λόγο. Έκανα μία μαγνητική, μου είπε ότι πρέπει να μπω για μία επέμβαση και με διαβεβαίωσε ότι μετά από έξι μήνες θα πιάσω. Μετά από έξι μήνες έπιασα παιδί».
Οι δυσκολίες δεν είχαν αντίκτυπο, όπως σχολίσε, στη σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία, ενώ αποκάλυψε ότι, αν δεν κατάφερνε να κυοφορήσει, ήταν διατεθειμένη να αποκτήσει παιδί με παρένθετη μητέρα. «Η σχέση μας με τον Αλμπέρτο δεν επηρεάστηκε από όλο αυτό. Εγώ θα έκανα παιδί ούτως ή άλλως. Ήμουν πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη. Όταν έμαθα ότι τελικά είμαι έγκυος, περίμενα τα γενέθλια της μητέρας μου και της το έκανα έκπληξη», πρόσθεσε.
