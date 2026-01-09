Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού
Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού

Ο ηθοποιός πέθανε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών

Ιωάννα Μαρίνου
Δυόμισι χρόνια πριν φύγει από τη ζωή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Χρήστου Πολίτη, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών.

Ο ηθοποιός, που πέθανε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από μέλη της οικογένειάς του, άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση ως ο εμβληματικός «Γιάγκος Δράκος» της σειράς «Η Λάμψη», αλλά και μέσα από θεατρικές και κινηματογραφικές δουλειές που έκανε.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Χρήστου Πολίτη ήταν το καλοκαίρι του 2023, όταν είχε δώσει τον Ιούνιο το «παρών» στην απονομή των Βραβείων Ίρις, που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. 

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Έλλη Πουπουλίδου
