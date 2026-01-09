Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη: Έφυγε ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία και θεατρική παιδεία
Φίνος Φιλμ Χρήστος Πολίτης

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη: Έφυγε ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία και θεατρική παιδεία

Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον «Γιάγκο Δράκο» στη «Λάμψη» πέθανε στα 83 του χρόνια  - Άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη: Έφυγε ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία και θεατρική παιδεία
Ιωάννα Μαρίνου
Τον Χρήστο Πολίτη που έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ μέσα από ένα αφιερωματικό βίντεο, που δημοσίευσε στα social media.

Ο ηθοποιός αγαπήθηκε ως «Γιάγκος Δράκος» στην τηλεοπτική σειρά «Η Λάμψη», αλλά και μέσα από την παρουσία του σε θεατρικές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Στην ανάρτηση που έκανε η εταιρεία παραγωγής για τον θάνατο του Χρήστου Πολίτη, τον αποχαιρετά ως έναν σπουδαίο ηθοποιό με διακριτική γοητεία και θεατρική παιδεία.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση έγινε το 1968, με μικρό ρόλο στην ταινία «Η Λεωφόρος του Μίσους», ενώ μόλις έναν χρόνο αργότερα βραβεύτηκε με το Α’ Βραβείο Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στο «Το Κορίτσι του 17». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ρόλο του στον «Αστερισμό της Παρθένου» (1973), δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη.

Τέλος, η Φίνος Φιλμ υπογραμμίζει ότι ο Χρήστος Πολίτης αγαπήθηκε ευρύτερα από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από δημοφιλείς σειρές, με πιο εμβληματικό τον ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» στη «Λάμψη», ο οποίος σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Δείτε το βίντεο


Πιο αναλυτικά, στη δημοσίευση της Φίνος Φιλμ με σκηνές από συμμετοχές του ηθοποιού, αναγράφεται: «Έφυγε από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Χρήστος Πολίτης. Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η Φίνος Φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία “Η Λεωφόρος του Μίσους” το 1968, ενώ την επόμενη κιόλας χρονιά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία “Το Κορίτσι του 17”. Ξεχωριστός για εμάς ήταν και ο ρόλος του στον “Αστερισμό της Παρθένου” (1973) δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, όπου το ταλέντο και η στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα παρούσα. Ευρύτερα αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από δημοφιλείς σειρές, με πιο εμβληματικό τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη “Λάμψη”, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή».

Η ανάρτηση έκλεισε, με την αναφορά: «Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του».
Ιωάννα Μαρίνου
