Τη Δευτέρα έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης, τον βρήκε η οικογένειά του στο σπίτι του
Πληροφορίες από την οικογένεια αναφερουν ότι θα γίνει καύση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας
Από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ήταν νεκρός ο Χρήστος Πολίτης, τον οποίο βρήκε η οικογένειά του μέσα στο σπίτι του. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, γράφοντας «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026».
Αρχικά δημιουργήθηκε σύγχυση και επί ώρες οι δημοσιογράφοι αναζητούσαν αξιόπιστη πηγή προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυσάρεστη πληροφορία για την απώλεια του σημαντικού ηθοποιού.
Η Νάντια Μουρούζη, η οποία υπήρξε συμπρωταγωνίστριά του, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το «ΘΕΜΑ» χθες το βράδυ επιβεβαίωσε πως από τον στενό φιλικό κύκλο τους είχε πληροφορηθεί πως βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τάσο Τεργιάκή, θα γίνει καύση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. .
Ο Χρήστος Πολίτης είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας. Ζούσε απομονωμένος ενώ η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν το καλοκαίρι του 2025.
