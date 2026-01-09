Ο Μπιμπίλας αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη: Θέλω να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για ανήμπορους ηθοποιούς
Ο Μπιμπίλας αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη: Θέλω να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για ανήμπορους ηθοποιούς
«Ήσουν ένας υπέροχος ηθοποιός κι υπέροχος άνθρωπος»
Τον Χρήστο Πολίτη αποχαιρέτησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, που έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια, χαρακτηρίζοντας τον εκλιπόντα ως έναν εξαιρετικό ηθοποιό και άνθρωπο.
Ο Χρήστος Πολίτης πέθανε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, τον οποίο βρήκε η οικογένειά του λίγα εικοσιτετράωρα μετά νεκρό. Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανάρτησε την Παρασκευή μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, από την πρώτη του συνεργασία με τον εκλιπόντα το 1979 στη σειρά «Τυχεροί και άτυχοι». Παράλληλα, τον ευχαρίστησε για την αθόρυβη συνεισφορά του στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών την περίοδο του κορωνοϊού.
Όπως έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Αντίο αγαπημένε μου Χρήστο. Η πρώτη μας επαφή ήταν στα πρώτα μου τηλεοπτικά βήματα το 1979 όταν έκανα τον αγαπημένο σου μαθητή στη σειρά της ΥΕΝΕΔ "ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΤΥΧΟΙ" (από όπου σώζεται αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε από την τηλεόραση) κι από τότε με αγκάλιασες με συναδελφική αγάπη.Ήσουν ένας υπέροχος ηθοποιός κι υπέροχος άνθρωπος. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη όλοι και θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για το ΤΑΣΕΗ και τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοϊού».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Χρήστος Πολίτης πέθανε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, τον οποίο βρήκε η οικογένειά του λίγα εικοσιτετράωρα μετά νεκρό. Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανάρτησε την Παρασκευή μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, από την πρώτη του συνεργασία με τον εκλιπόντα το 1979 στη σειρά «Τυχεροί και άτυχοι». Παράλληλα, τον ευχαρίστησε για την αθόρυβη συνεισφορά του στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών την περίοδο του κορωνοϊού.
Όπως έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Αντίο αγαπημένε μου Χρήστο. Η πρώτη μας επαφή ήταν στα πρώτα μου τηλεοπτικά βήματα το 1979 όταν έκανα τον αγαπημένο σου μαθητή στη σειρά της ΥΕΝΕΔ "ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΤΥΧΟΙ" (από όπου σώζεται αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε από την τηλεόραση) κι από τότε με αγκάλιασες με συναδελφική αγάπη.Ήσουν ένας υπέροχος ηθοποιός κι υπέροχος άνθρωπος. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη όλοι και θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για το ΤΑΣΕΗ και τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοϊού».
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα