Νένα Χρονοπούλου: Είχα φτάσει 99 κιλά, είχα παραμορφωθεί
Νένα Χρονοπούλου: Είχα φτάσει 99 κιλά, είχα παραμορφωθεί
Δείτε το βίντεο με όσα είπε η ηθοποιός για την απώλεια βάρους
Ενενήντα εννιά κιλά είχε φτάσει να ζυγίζει η Νένα Χρονοπούλου, με την ίδια να μοιράζεται πως είχε παραμορφωθεί. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως μόλις συνειδητοποίησε ότι η εικόνα της είχε αλλοιωθεί, αποφάσισε να απευθυνθεί σε γιατρό, έχοντας ως στόχο την απώλεια βάρους.
Η Νένα Χρονοπούλου ήταν καλεσμένη στη «Super Κατερίνα», την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, προβλήθηκε ένα απόσπασμα από την εμφάνισή της στην ίδια εκπομπή πριν από έναν χρόνο και πριν τη μεγάλη απώλεια κιλών. «Είδα στη ζυγαριά 99,800 την ημέρα που κάναμε την εκπομπή μαζί. Και λέω “ρε συ, τι έπαθες; Τι έκανα;”. Λέω “ρε συ, τι έπαθες; Ποια είν’ αυτή;”. Αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο. Δεν ήταν η Νένα, γιατί εγώ ήμουνα πάντα 57-59 κιλά», είπε, αφού είδε την τότε εικόνα της.
«Όταν είδα τη συγκεκριμένη γυναίκα, λέω κάτι έχεις πάθει. Τότε είχα ζάχαρο και δεν είχα καταλάβει ότι έχω ζάχαρο. Λοιπόν, εγώ τι έκανα; Όταν είχα περάσει από διάφορους γιατρούς, από διάφορες ειδικότητες για να μου πουν πώς να χάσω τα κιλά, πώς να αποσυμφορηθεί μετά την εξωσωματική ο οργανισμός μου… δεν τα είχα καταφέρει, πολλές προσπάθειες», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, η Νένα Χρονοπούλου τόνισε πως πλέον έχει απομακρύνει τελείως από την καθημερινότητά της τη ζάχαρη. «Εκείνη την ημέρα επιτόπου έκοψα τα πάντα, τέλος. Είναι εχθρός μου πια η ζάχαρη, τα γλυκά. Μου έδωσε ειδική διατροφή, μπήκα σε μία πολύ ισορροπημένη διατροφή, ανέβηκα και πάνω στο διάδρομο, έκανα αυτά που έκανα ως ελεύθερη με τη γυμναστική», κατέληξε.
Η Νένα Χρονοπούλου ήταν καλεσμένη στη «Super Κατερίνα», την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, προβλήθηκε ένα απόσπασμα από την εμφάνισή της στην ίδια εκπομπή πριν από έναν χρόνο και πριν τη μεγάλη απώλεια κιλών. «Είδα στη ζυγαριά 99,800 την ημέρα που κάναμε την εκπομπή μαζί. Και λέω “ρε συ, τι έπαθες; Τι έκανα;”. Λέω “ρε συ, τι έπαθες; Ποια είν’ αυτή;”. Αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο. Δεν ήταν η Νένα, γιατί εγώ ήμουνα πάντα 57-59 κιλά», είπε, αφού είδε την τότε εικόνα της.
«Όταν είδα τη συγκεκριμένη γυναίκα, λέω κάτι έχεις πάθει. Τότε είχα ζάχαρο και δεν είχα καταλάβει ότι έχω ζάχαρο. Λοιπόν, εγώ τι έκανα; Όταν είχα περάσει από διάφορους γιατρούς, από διάφορες ειδικότητες για να μου πουν πώς να χάσω τα κιλά, πώς να αποσυμφορηθεί μετά την εξωσωματική ο οργανισμός μου… δεν τα είχα καταφέρει, πολλές προσπάθειες», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο
Οι γιατροί που είχε επισκεφθεί θεωρούσαν πως η αύξηση του βάρους οφειλόταν αποκλειστικά στη διατροφή της. «Δεν έβλεπαν την παραμόρφωση, θεωρούσαν ότι τρώω. Φτάνω λοιπόν στο Στέφανο το Σταθάκη, να ’ναι καλά ο φίλος μου, και του λέω “τι θα κάνω με αυτό εδώ πέρα; Με αυτό τον τύμπανο, εδώ τι θα γίνει;” και μου λέει “αυτό είναι σπλαχνικό λίπος, αυτό είναι ζάχαρο”. Την άλλη μέρα μετρήθηκα, είχα 1,69 νηστική. Είχα ζάχαρο, Κατερίνα. Απευθύνθηκα όμως σε διαβητολόγο», εξήγησε.
Κλείνοντας, η Νένα Χρονοπούλου τόνισε πως πλέον έχει απομακρύνει τελείως από την καθημερινότητά της τη ζάχαρη. «Εκείνη την ημέρα επιτόπου έκοψα τα πάντα, τέλος. Είναι εχθρός μου πια η ζάχαρη, τα γλυκά. Μου έδωσε ειδική διατροφή, μπήκα σε μία πολύ ισορροπημένη διατροφή, ανέβηκα και πάνω στο διάδρομο, έκανα αυτά που έκανα ως ελεύθερη με τη γυμναστική», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα