Νένα Χρονοπούλου: Είχα φτάσει 99 κιλά, είχα παραμορφωθεί

Οι γιατροί που είχε επισκεφθεί θεωρούσαν πως η αύξηση του βάρους οφειλόταν αποκλειστικά στη διατροφή της. «Δεν έβλεπαν την παραμόρφωση, θεωρούσαν ότι τρώω. Φτάνω λοιπόν στο Στέφανο το Σταθάκη, να ’ναι καλά ο φίλος μου, και του λέω “τι θα κάνω με αυτό εδώ πέρα; Με αυτό τον τύμπανο, εδώ τι θα γίνει;” και μου λέει “αυτό είναι σπλαχνικό λίπος, αυτό είναι ζάχαρο”. Την άλλη μέρα μετρήθηκα, είχα 1,69 νηστική. Είχα ζάχαρο, Κατερίνα. Απευθύνθηκα όμως σε διαβητολόγο», εξήγησε.

Κλείνοντας, η Νένα Χρονοπούλου τόνισε πως πλέον έχει απομακρύνει τελείως από την καθημερινότητά της τη ζάχαρη. «Εκείνη την ημέρα επιτόπου έκοψα τα πάντα, τέλος. Είναι εχθρός μου πια η ζάχαρη, τα γλυκά. Μου έδωσε ειδική διατροφή, μπήκα σε μία πολύ ισορροπημένη διατροφή, ανέβηκα και πάνω στο διάδρομο, έκανα αυτά που έκανα ως ελεύθερη με τη γυμναστική», κατέληξε.