Η Νένα Χρονοπούλου μίλησε για τη μεγάλη απώλεια κιλών και το λίφτινγκ που έκανε
Η Νένα Χρονοπούλου μίλησε για τη μεγάλη απώλεια κιλών και το λίφτινγκ που έκανε
Ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος, θα πω ότι είμαι 58 ετών και ατόφια; τόνισε η ηθοποιός
Τη διαδρομή προς την ανανέωση της εικόνας της μετά την απώλεια των κιλών και το λίφτινγκ που έκανε περιέγραψε η Νένα Χρονοπούλου.
Η ηθοποιός εξήγησε πως μειώθηκε το βάρος της, όταν ενημερώθηκε για τα προβλήματα υγείας της. Με κατάλληλη διατροφή και φαρμακευτική αγωγή ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αφού αδυνάτισε κατά 36 κιλά, πήρε την απόφαση, όπως είπε, να προχωρήσει σε μία ακόμα κίνηση, κάνοντας λίφτινγκ.
«Ο πλαστικός γιατρός βρήκε ότι έχω σπλαχνικό λίπος, είχα πάει σε ό,τι ειδικότητα θες. Έχω ταλαιπωρηθεί λίγο αλλά εξεπλάγην που πήγα στον πλαστικό και ανακάλυψα ότι έχω προβλήματα υγείας», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. «Έχασα 36 κιλά, σταμάτησα να έχω λιγούρες, είχε ξανά ενέργεια. Είχα μεγάλο παράπονο γιατί τόσα χρόνια ήμουν μέσα στους γιατρούς», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι έκανε λίφτινγκ γιατί δεν της άρεσε η εικόνα της, θέλοντας όμως να αποφύγει τις υπερβολές που θα αλλοίωναν την εμφάνισή της. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Πήγα έκανα και ένα λίφτινγκ, γιατί κάτι δεν μου άρεσε. Έκανα περίγραμμα και λαιμό. Δεν έχω καμία παραμόρφωση. Το προηγούμενο βράδυ είπα στον Τάσο “πώς λες να πάει;” και μου απάντησε “τέλεια”. Ο γιατρός μού είπε “μην ανησυχείς, εσύ θα είσαι”. Ο φόβος μου ήταν αν θα με αναγνωρίσει το παιδί μου. Δεν είχε κάνει ποτέ τίποτα πριν».
Κλείνοντας, η Νένα Χρονοπούλου επισήμανε πως ο κόσμος αντιλαμβάνεται πού οφείλεται η ανανεωμένη εικόνα ενός επώνυμου προσώπου. «Ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Τι θα πω στην άλλη; Ότι είμαι 58 ετών και ατόφια; Αυτό που δεν μου άρεσε ήθελα να το αλλάξω, έπαιρνα τηλέφωνο τον γιατρό και του έλεγα “έλα εδώ, Στεφανάκο μου”. Μόνο την επέμβαση στο πρόσωπο έκανα. Πήρα και το χάπι για να χάσω κιλά. Είναι ρυθμισμένο το ζάχαρό μου. Τα φάρμακα τα δίνει μόνο εκείνος. Έκανα ό,τι μου είπε ο γιατρός. Τέλος για εμένα η ζάχαρη. Ακολουθώ ό,τι μου λέει εκείνος», κατέληξε.
Η ηθοποιός εξήγησε πως μειώθηκε το βάρος της, όταν ενημερώθηκε για τα προβλήματα υγείας της. Με κατάλληλη διατροφή και φαρμακευτική αγωγή ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αφού αδυνάτισε κατά 36 κιλά, πήρε την απόφαση, όπως είπε, να προχωρήσει σε μία ακόμα κίνηση, κάνοντας λίφτινγκ.
«Ο πλαστικός γιατρός βρήκε ότι έχω σπλαχνικό λίπος, είχα πάει σε ό,τι ειδικότητα θες. Έχω ταλαιπωρηθεί λίγο αλλά εξεπλάγην που πήγα στον πλαστικό και ανακάλυψα ότι έχω προβλήματα υγείας», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. «Έχασα 36 κιλά, σταμάτησα να έχω λιγούρες, είχε ξανά ενέργεια. Είχα μεγάλο παράπονο γιατί τόσα χρόνια ήμουν μέσα στους γιατρούς», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι έκανε λίφτινγκ γιατί δεν της άρεσε η εικόνα της, θέλοντας όμως να αποφύγει τις υπερβολές που θα αλλοίωναν την εμφάνισή της. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Πήγα έκανα και ένα λίφτινγκ, γιατί κάτι δεν μου άρεσε. Έκανα περίγραμμα και λαιμό. Δεν έχω καμία παραμόρφωση. Το προηγούμενο βράδυ είπα στον Τάσο “πώς λες να πάει;” και μου απάντησε “τέλεια”. Ο γιατρός μού είπε “μην ανησυχείς, εσύ θα είσαι”. Ο φόβος μου ήταν αν θα με αναγνωρίσει το παιδί μου. Δεν είχε κάνει ποτέ τίποτα πριν».
Κλείνοντας, η Νένα Χρονοπούλου επισήμανε πως ο κόσμος αντιλαμβάνεται πού οφείλεται η ανανεωμένη εικόνα ενός επώνυμου προσώπου. «Ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Τι θα πω στην άλλη; Ότι είμαι 58 ετών και ατόφια; Αυτό που δεν μου άρεσε ήθελα να το αλλάξω, έπαιρνα τηλέφωνο τον γιατρό και του έλεγα “έλα εδώ, Στεφανάκο μου”. Μόνο την επέμβαση στο πρόσωπο έκανα. Πήρα και το χάπι για να χάσω κιλά. Είναι ρυθμισμένο το ζάχαρό μου. Τα φάρμακα τα δίνει μόνο εκείνος. Έκανα ό,τι μου είπε ο γιατρός. Τέλος για εμένα η ζάχαρη. Ακολουθώ ό,τι μου λέει εκείνος», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάουβ
Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάουβ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα