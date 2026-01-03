Γενέθλια στο Ντουμπάι για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Γενέθλια στο Ντουμπάι για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μοιράστηκε υλικό από τη βραδιά στα social media
Στο Ντουμπάι γιόρτασε τα γενέθλιά της ανήμερα την Πρωτοχρονιά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.
Περιτριγυρισμένη από φίλους της, μεταξύ των οποίων ο Λάκης Γαβαλάς και η Χριστίνα Παππά, η πρώην παίκτρια του My Styke Rocks διοργάνωσε ένα πάρτι σε εστιατόριο-κλαμπ. Τόσο εκείνη όσο και άτομα από την παρέα της μοιράστηκαν στο Instagram βίντεο από τη βραδιά.
Σε ένα από αυτά, αποτυπώνεται η στιγμή που οι φίλοι της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου της κάνουν έκπληξη φέρνοντάς της μια λευκή τούρτα, ενώ στη συνέχεια η ίδια πόζαρε κρατώντας τη στα χέρια της.
«Οι φίλοι μου, η χαρά μου και τα καλύτερα vibes της χρονιάς την ημέρα των γενεθλίων μου. Στιγμές που μένουν για πάντα», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
