Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Γενέθλια στο Ντουμπάι για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Γενέθλια στο Ντουμπάι για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μοιράστηκε υλικό από τη βραδιά στα social media

Στο Ντουμπάι γιόρτασε τα γενέθλιά της ανήμερα την Πρωτοχρονιά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Περιτριγυρισμένη από φίλους της, μεταξύ των οποίων ο Λάκης Γαβαλάς και η Χριστίνα Παππά, η πρώην παίκτρια του My Styke Rocks διοργάνωσε ένα πάρτι σε εστιατόριο-κλαμπ. Τόσο εκείνη όσο και άτομα από την παρέα της  μοιράστηκαν στο Instagram βίντεο από τη βραδιά.

Σε ένα από αυτά, αποτυπώνεται η στιγμή που οι φίλοι της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου της κάνουν έκπληξη φέρνοντάς της μια λευκή τούρτα, ενώ στη  συνέχεια η ίδια πόζαρε κρατώντας τη στα χέρια της.

«Οι φίλοι μου, η χαρά μου και τα καλύτερα vibes της χρονιάς την ημέρα των γενεθλίων μου. Στιγμές που μένουν για πάντα», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.

Δείτε βίντεο


