Φταίει η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, λέει ο Βανς για τον θάνατο του Χένρι Νόβακ στη Βρετανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει σε ανάρτησή του ότι ο Νόβακ «πέθανε όπως πεθαίνει ένας πολιτισμός: εγκαταλελειμμένος, με χειροπέδες, κατηγορούμενος για εγκλήματα που δεν διέπραξε»