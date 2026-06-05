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Φταίει η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, λέει ο Βανς για τον θάνατο του Χένρι Νόβακ στη Βρετανία
Φταίει η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, λέει ο Βανς για τον θάνατο του Χένρι Νόβακ στη Βρετανία
Ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει σε ανάρτησή του ότι ο Νόβακ «πέθανε όπως πεθαίνει ένας πολιτισμός: εγκαταλελειμμένος, με χειροπέδες, κατηγορούμενος για εγκλήματα που δεν διέπραξε»
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντ. Βανς, απέδωσε τη δολοφονία του Βρετανού εφήβου Χένρι Νόβακ στη μαζική μετανάστευση, μια θέση ριζικά διαφορετική από αυτή του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ο οποίος απέρριψε τον ισχυρισμό της αμερικανικής κυβέρνησης ότι στη χώρα του υπάρχει «αστυνομία δύο ταχυτήτων».
Σε ανάρτησή του στο X ισχυρίστηκε ότι ο Νόβακ θα ήταν ζωντανός «αν οι τελευταίες γενιές των ευρωπαϊκών ελίτ είχαν αντισταθεί στην πολιτική του μίσους για τον εαυτό τους και στη μαζική εισβολή μεταναστών, πολλοί από τους οποίους περιφρονούν τη Δύση και τους ανθρώπους που την αγαπούν».
Γράφει, μεταξύ άλλων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ότι ο Νόβακ «πέθανε όπως πεθαίνει ένας πολιτισμός: εγκαταλελειμμένος, με χειροπέδες από τις Αρχές που ούτε τον εμπιστεύτηκαν και ούτε νοιάστηκαν για αυτόν, κατηγορούμενος για εγκλήματα που δεν διέπραξε. Η δολοφονία του είναι τραγική όσο και εξοργιστική».
Προσθέτει ότι «θέλουμε να διατηρήσουμε τη Δύση επειδή την αγαπάμε. Αγαπάμε τον πολιτισμό μας, τη χώρα μας, τα παιδιά μας. Και κανένας -κανένας- δεν θα πρέπει να πεθάνει με τον τρόπο που πέθανε ο Νόβακ».
Απαντώντας, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κατήγγειλε τις «προσπάθειες παρέμβασης» του Βανς.
«Είδαμε ανθρώπους να επιχειρούν να παρέμβουν στη δημοκρατία μας και να επιδιώκουν να υποδαυλίσουν τον διχασμό στους δρόμους μας», δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού που πρόσθεσε ότι όλοι θα έπρεπε «να σεβαστούν τις επιθυμίες» της οικογένειας του θύματος να μην υπάρξει εκμετάλλευση. «Ακόμη και υπό τις χειρότερες συνθήκες, η πολιτική μας θα έπρεπε να ενώνει. Αυτοί είμαστε σαν χώρα», υπογράμμισε.
Το περιστατικό προκάλεσε κατακραυγή στη Βρετανία, σημειώνει ο Guardian, καθώς βίντεο έδειξαν αστυνομικούς να βάζουν στον Νόβακ χειροπέδες ενώ βρισκόταν καταγής, ετοιμοθάνατος από μαχαιριές.
Ο καταδικασμένος σε ισόβια δολοφόνος του, Βικρούμ Ντίγκουα, ένας Βρετανός Σιχ, τον είχε κατηγορήσει ψευδώς για ρατσιστική βία., καταδικάστηκε τελικά για φόνο και φυλακίστηκε ισόβια με ελάχιστο όριο 21 ετών.
Η αντίδραση της αστυνομίας είναι υπό έρευνα, έχει δηλώσει η βρετανική κυβέρνηση.
Η οικογένεια του Νόβακ, η οποία συναντήθηκε με τον Στάρμερ την Πέμπτη, ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί ο θάνατός του για να δημιουργηθεί περαιτέρω διχασμός, μίσος ή ένταση.
Ωστόσο, από την καταδίκη και μετά, δεξιοί πολιτικοί στις ΗΠΑ έχουν κάνει πολλές δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, υπό τη διεύθυνση του Μάρκο Ρούμπιο, παρουσίασε την υπόθεση ως παράδειγμα της «πολιτισμικής παρακμής» της Βρετανίας.
Σε ανάρτησή του στο X ισχυρίστηκε ότι ο Νόβακ θα ήταν ζωντανός «αν οι τελευταίες γενιές των ευρωπαϊκών ελίτ είχαν αντισταθεί στην πολιτική του μίσους για τον εαυτό τους και στη μαζική εισβολή μεταναστών, πολλοί από τους οποίους περιφρονούν τη Δύση και τους ανθρώπους που την αγαπούν».
Henry Nowak died the same way a civilization dies: abandoned, handcuffed by authorities who neither trusted nor cared for him, and accused of hate crimes he did not commit. His murder is as tragic as it is enraging. He should still be alive today, and he would be if the last few… https://t.co/e3HkjzWzwU— JD Vance (@JDVance) June 5, 2026
Προσθέτει ότι «θέλουμε να διατηρήσουμε τη Δύση επειδή την αγαπάμε. Αγαπάμε τον πολιτισμό μας, τη χώρα μας, τα παιδιά μας. Και κανένας -κανένας- δεν θα πρέπει να πεθάνει με τον τρόπο που πέθανε ο Νόβακ».
Απαντώντας, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κατήγγειλε τις «προσπάθειες παρέμβασης» του Βανς.
«Είδαμε ανθρώπους να επιχειρούν να παρέμβουν στη δημοκρατία μας και να επιδιώκουν να υποδαυλίσουν τον διχασμό στους δρόμους μας», δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού που πρόσθεσε ότι όλοι θα έπρεπε «να σεβαστούν τις επιθυμίες» της οικογένειας του θύματος να μην υπάρξει εκμετάλλευση. «Ακόμη και υπό τις χειρότερες συνθήκες, η πολιτική μας θα έπρεπε να ενώνει. Αυτοί είμαστε σαν χώρα», υπογράμμισε.
Το περιστατικό προκάλεσε κατακραυγή στη Βρετανία, σημειώνει ο Guardian, καθώς βίντεο έδειξαν αστυνομικούς να βάζουν στον Νόβακ χειροπέδες ενώ βρισκόταν καταγής, ετοιμοθάνατος από μαχαιριές.
Ο καταδικασμένος σε ισόβια δολοφόνος του, Βικρούμ Ντίγκουα, ένας Βρετανός Σιχ, τον είχε κατηγορήσει ψευδώς για ρατσιστική βία., καταδικάστηκε τελικά για φόνο και φυλακίστηκε ισόβια με ελάχιστο όριο 21 ετών.
Η αντίδραση της αστυνομίας είναι υπό έρευνα, έχει δηλώσει η βρετανική κυβέρνηση.
Η οικογένεια του Νόβακ, η οποία συναντήθηκε με τον Στάρμερ την Πέμπτη, ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί ο θάνατός του για να δημιουργηθεί περαιτέρω διχασμός, μίσος ή ένταση.
Ωστόσο, από την καταδίκη και μετά, δεξιοί πολιτικοί στις ΗΠΑ έχουν κάνει πολλές δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, υπό τη διεύθυνση του Μάρκο Ρούμπιο, παρουσίασε την υπόθεση ως παράδειγμα της «πολιτισμικής παρακμής» της Βρετανίας.
Ο Έλον Μασκ και ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, είναι μεταξύ αυτών που ισχυρίστηκαν ότι οι συνθήκες του θανάτου του Νόβακ στο Σαουθάμπτον αποτελούν απόδειξη μεροληψίας εναντίον των λευκών.
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