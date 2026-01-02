Μαρία Βοσκοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα της, Τόλη
Η κόρη του αείμνηστου τραγουδιστή τον τίμησε με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Σε μία συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα της, Τόλη Βοσκόπουλο προχώρησε η κόρη του, Μαρία, τιμώντας τον τις γιορτινές ημέρες της Πρωτοχρονιάς.
Η κόρη του αείμνηστου τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2021, έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους πώς υποδέχτηκε τη νέα χρονιά μέσα από ένα story, που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο αναλυτικά, η Μαρία Βοσκοπούλου ανάρτησε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο φαίνεται πως συμμετείχε σε βραδιά καραόκε, καθώς στην τηλεόραση του σπιτιού όπου βρέθηκε, έπαιζε το κομμάτι του Τόλη Βοσκόπουλου «Οι αναμνήσεις».
Δείτε την ανάρτησή της
