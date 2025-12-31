Κέιτι Πέρι και Ορλάντο Μπλουμ ξανά μαζί για την κόρη τους
Έξι μήνες μετά τον χωρισμό του, το πρώην ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί σε μουσική παράσταση
Έξι μήνες μετά τον χωρισμό τους, η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ συναντήθηκαν ξανά για χάρη της κόρης τους, Ντέιζι.
Οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν μαζί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στο Λονδίνο, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη μουσική παράσταση «Paddington», επιβεβαιώνοντας ότι διατηρούν φιλικές σχέσεις για την ανατροφή του παιδιού τους. Μαζί τους βρέθηκε και ο 14χρονος Φλιν, γιος του Μπλουμ από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μιράντα Κερ.
Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ φωτογραφήθηκαν μαζί με θεατές και συντελεστές της παράστασης, σε στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη στον επίσημο λογαριασμό της παραγωγής στο Instagram. Σε ομαδική φωτογραφία επί σκηνής, η Πέρι και ο Μπλουμ πόζαραν χαμογελαστοί ο ένας δίπλα στον άλλο, με τον ηθοποιό να σκύβει προς την κόρη του, ενώ η τραγουδίστρια στάθηκε πίσω από τον Φλιν.
Η Πέρι και ο Μπλουμ χώρισαν επίσημα τον Ιούνιο, έπειτα από σχέση που ξεκίνησε το 2016. Η κόρη τους γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2020. Εκπρόσωποί τους είχαν δηλώσει τότε ότι οι δύο πλευρές «αναπροσαρμόζουν τη σχέση τους ώστε να επικεντρωθούν στη συνεπιμέλεια», υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μαζί ως οικογένεια, με βασική προτεραιότητα την ανατροφή της κόρης τους «με αγάπη, σταθερότητα και αμοιβαίο σεβασμό».
Τον Σεπτέμβριο, ο Μπλουμ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον χωρισμό σε συνέντευξή του στο «Today», τονίζοντας ότι παραμένει ευγνώμων και ότι η κοινή τους πορεία ως γονείς συνεχίζεται «με αγάπη». Η Κέιτι Πέρι, από την πλευρά της, έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, καθώς είναι μαζί με τον Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο εμφανίστηκε δημόσια το καλοκαίρι και επιβεβαίωσε τη σχέση της τους τελευταίους μήνες μέσω αναρτήσεων στα social media.
Katy Perry and ex Orlando Bloom REUNITE with daughter Daisy at Paddington musical... six months after split https://t.co/iZcEpvfrJz— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 31, 2025
