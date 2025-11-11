Κέιτι Πέρι μετά την κυκλοφορία του «Bandaids» που αναφέρεται στον χωρισμό της με τον Ορλάντο Μπλουμ: Είναι τρομακτικό να δείχνεις ευάλωτος
Κέιτι Πέρι μετά την κυκλοφορία του «Bandaids» που αναφέρεται στον χωρισμό της με τον Ορλάντο Μπλουμ: Είναι τρομακτικό να δείχνεις ευάλωτος
Το νέο της single περιέχει υπονοούμενα και αποκαλύψεις για τον χωρισμό της από τον ηθοποιό
Τους θαυμαστές της ευχαρίστησε η Κέιτι Πέρι για τη στήριξη που έλαβε μετά την κυκλοφορία του νέου της κομματιού «Bandaids», το οποίο είναι γεμάτο «καρφιά» και αποκαλύψεις για τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ, ενώ παράλληλα μοιράστηκε πως είναι «τρομακτικό να δείχνεις ευάλωτος».
Η ποπ σταρ δημοσίευσε στο Instagram ένα καρουζέλ με στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του βιντεοκλίπ. «Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε στο “Bandaids"» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Για να είμαι ειλικρινής, πάλευα για μήνες με την ιδέα να κυκλοφορήσω αυτό το τραγούδι. Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, είναι τρομακτικό να δείχνεις ευάλωτος» πρόσθεσε.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Πέρι συνέχισε λέγοντας: «Ελπίζω οι στίχοι αυτού του τραγουδιού να αγγίξουν κάποιον που περνάει ό,τι πέρασα κι εγώ και να μην αισθανθεί τόσο μόνος, να βρει τη δύναμη να συνεχίσει, όπως έκανα κι εγώ». Το «Bandaids» είναι το πρώτο της single μετά τον χωρισμό της από τον ηθοποιό και σύμφωνα με τους θαυμαστές της, αποκαλύπτει τους λόγους για τους οποίους η σχέση τους έληξε.
Τον Ιούνιο, το περιοδικό «People» είχε επιβεβαιώσει ότι η Πέρι και ο Μπλουμ έδωσαν τέλος στον αρραβώνα τους, έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης.
Στο τραγούδι, η Κέιτι Πέρι τραγουδά: «Στο όνομα του Θεού, υπόσχομαι ότι προσπάθησα / Δεν άφησα τίποτα στην τύχη / Δεν ήταν αυτό που έκανες / Ήταν αυτό που δεν έκανες / Ήσουν εκεί, αλλά δεν ήσουν. Συνήθισα να με απογοητεύεις / Δεν έχει νόημα να μου στείλεις λουλούδια τώρα / Να λες πως θα αλλάξεις, αλλά δεν το κάνεις / Επίδεσμοι πάνω σε ραγισμένη καρδιά».
Ακούστε εδώ το «Bandaids»
Το ρεφρέν του τραγουδιού αναφέρεται στις προσπάθειές της να σώσει τη σχέση, χωρίς αποτέλεσμα. «Δοκίμασα κάθε φάρμακο / Χαμήλωσα τις προσδοκίες / Βρήκα κάθε δικαιολογία / Ματώνω, ματώνω, ματώνω αργά / Επίδεσμοι πάνω σε ραγισμένη καρδιά», τραγουδά η Πέρι.
Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ, οι οποίοι έχουν αποκτήσει μαζί μια πεντάχρονη κόρη, αρραβωνιάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2019. Λίγες ημέρες αφότου έγινε γνωστός ο χωρισμός τους, εκπρόσωποι του πρώην ζευγαριού εξέδωσαν κοινή δήλωση στο «People»: «Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος γύρω από τη σχέση της Κέιτι Πέρι και του Ορλάντο Μπλουμ, οι εκπρόσωποι επιβεβαιώνουν ότι το ζευγάρι έχει αναπροσαρμόσει τη σχέση του τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να επικεντρωθεί στη συν-ανατροφή του παιδιού τους».
Η ανακοίνωση κατέληγε: «Θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μαζί ως οικογένεια, καθώς η κοινή τους προτεραιότητα είναι και θα παραμείνει πάντα, η ανατροφή της κόρης τους με αγάπη, σταθερότητα και αμοιβαίο σεβασμό».
Έκτοτε, η τραγουδίστρια έχει απαθανατιστεί να περνά χρόνο με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ενώ σε πρόσφατη συναυλία της στην Πράγα επιβεβαίωσε ότι «βγαίνει με κάποιον άλλον».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
