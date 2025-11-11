Κέιτι Πέρι μετά την κυκλοφορία του «Bandaids» που αναφέρεται στον χωρισμό της με τον Ορλάντο Μπλουμ: Είναι τρομακτικό να δείχνεις ευάλωτος

Κλείσιμο

«Bandaids»





Τους θαυμαστές της ευχαρίστησε ηΗ ποπ σταρ δημοσίευσε στο Instagram ένα καρουζέλ με στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του βιντεοκλίπ. «Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε στο “Bandaids"» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Για να είμαι ειλικρινής, πάλευα για μήνες με την ιδέα να κυκλοφορήσω αυτό το τραγούδι. Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, είναι τρομακτικό να δείχνεις ευάλωτος» πρόσθεσε.Η Πέρι συνέχισε λέγοντας: «Ελπίζω οι στίχοι αυτού του τραγουδιού να αγγίξουν κάποιον που περνάει ό,τι πέρασα κι εγώ και να μην αισθανθεί τόσο μόνος, να βρει τη δύναμη να συνεχίσει, όπως έκανα κι εγώ». Το «Bandaids» είναι το πρώτο της single μετά τον χωρισμό της από τον ηθοποιό και σύμφωνα με τους θαυμαστές της, αποκαλύπτει τους λόγους για τους οποίους η σχέση τους έληξε.Τον Ιούνιο, το περιοδικό «People» είχε επιβεβαιώσει ότι η Πέρι και ο Μπλουμ έδωσαν τέλος στον αρραβώνα τους, έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης.Στο τραγούδι, η Κέιτι Πέρι τραγουδά: «Στο όνομα του Θεού, υπόσχομαι ότι προσπάθησα / Δεν άφησα τίποτα στην τύχη / Δεν ήταν αυτό που έκανες / Ήταν αυτό που δεν έκανες / Ήσουν εκεί, αλλά δεν ήσουν. Συνήθισα να με απογοητεύεις / Δεν έχει νόημα να μου στείλεις λουλούδια τώρα / Να λες πως θα αλλάξεις, αλλά δεν το κάνεις / Επίδεσμοι πάνω σε ραγισμένη καρδιά».Το ρεφρέν του τραγουδιού αναφέρεται στις προσπάθειές της να σώσει τη σχέση, χωρίς αποτέλεσμα. «Δοκίμασα κάθε φάρμακο / Χαμήλωσα τις προσδοκίες / Βρήκα κάθε δικαιολογία / Ματώνω, ματώνω, ματώνω αργά / Επίδεσμοι πάνω σε ραγισμένη καρδιά», τραγουδά η Πέρι.