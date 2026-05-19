Βίντεο: Ο γιος της εκπροσώπου της Λετονίας στη Eurovision ξαναχτυπά και τραγουδάει Ferto
Το παιδί μου θέλει να πάει στην Ελλάδα εξαιτίας σου, έγραψε η τραγουδίστρια αναφερόμενη στον Ακύλα

Ιωάννα Μαρίνου
Με νέο βίντεο στα social media επέστρεψε η Λετονή τραγουδίστρια Ατβάρα, μετά τη viral απήχηση που είχε το προηγούμενο απόσπασμα με τον γιο της να τραγουδά το «Ferto» του Ακύλα.

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, η τραγουδίστρια που βρέθηκε μέχρι τον ημιτελικό της Eurovision, ανάρτησε νέο βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, λέγοντας: «Αφού γίναμε viral, είπαμε να πούμε ένα γεια στον Ακύλα», με τον μικρό να λέει «γεια Ακύλα» πριν ξεκινήσει ξανά να τραγουδά το κομμάτι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ανυπομονούμε για το άλμπουμ σου, Ακύλα. Σε αγαπάμε μέχρι το φεγγάρι και πίσω. Το παιδί μου θέλει να πάει στην Ελλάδα εξαιτίας σου», ενώ πάνω στο βίντεο πρόσθεσε: «Ο γιος της Λετονής τραγουδίστριας Ατβάρα δεν γνωρίζει καθόλου ελληνικά, παρεμπιπτόντως».

Δείτε το βίντεο

@atvara

We can’t wait for your album @Akylas !! Love you to the moon and back. My kid wants to go to Greece because of you. 🇱🇻❤️🇬🇷 #eurovision #greece #greek #latvia #atvara

♬ original sound - Atvara
Το πρώτο βίντεο με τον γιο της Ατβάρα να τραγουδά το «Ferto» μέσα στο αυτοκίνητο είχε γίνει viral λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια στα social media. Παρότι η Λετονία δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, η στήριξη της τραγουδίστριας προς τον Ακύλα και τη φετινή ελληνική συμμετοχή ήταν εμφανής.
