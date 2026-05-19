Σία Κοσιώνη: Είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης, εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι
Δεν έχω να σας πω κάτι για το τηλεοπτικό μου μέλλον, σχολίασε η δημοσιογράφος
Πιο χαλαρή και αποφορτισμένη εμφανίστηκε η Σία Κοσιώνη μετά την αποχώρησή της από την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, παραδεχόμενη ωστόσο πως συνεχίζει να αναζητά ειδήσεις και να παρακολουθεί στενά την επικαιρότητα.
Η ίδια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου, για τη νέα καθημερινότητά της εκτός τηλεόρασης, εξηγώντας ότι παρά την αποχώρησή της από το καθημερινό δελτίο, εξακολουθεί να λειτουργεί με τη νοοτροπία της δημοσιογράφου.
Όπως ανέφερε η Σία Κοσιώνη: «Είμαι καλά, είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης. Βρίσκω τρόπο να γεμίζω όλες μου τις μέρες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω, θα το βελτιώσω. Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Για την ώρα ξεκούραση και θα δούμε. Δεν έχω να σας πω κάτι για το τηλεοπτικό μου μέλλον. Αν είχα θα σας έλεγα. Μόνο ευγνωμοσύνη για όσα λένε για εμένα».
Η δημοσιογράφος παρουσίασε το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ στις 8 Μαΐου, ολοκληρώνοντας μία πορεία 20 ετών στον σταθμό. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της ευχαρίστησε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή της στον σταθμό του Φαλήρου ως «ένα όμορφο ταξίδι», από την ηλικία των 26 έως τα 46 της χρόνια.
