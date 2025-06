Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ χωρίζουν μετά από επτά χρόνια σχέσης

Κλείσιμο

Φαίνεται πως η σχέση της Κέιτι Πέρι και του Ορλάντο Μπλουμ έφτασε στο τέλος της, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του Us Weekly το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει μετά από επτά χρόνια σχέσης.«Η Κέιτι και ο Ορλάντο έχουν χωρίσει, αλλά το κλίμα μεταξύ τους είναι φιλικό», ανέφερε πηγή κοντά στο πρώην ζευγάρι την Τετάρτη 25 Ιουνίου. «Δεν υπάρχει αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή», εξήγησε.Η ίδια πηγή σημείωσε ότι επεξεργαζόντουσαν εδώ και καιρό το ενδεχόμενο του χωρισμού, καθώς «τα πράγματα μεταξύ τους ήταν τεταμένα εδώ και μήνες». Αν και η Πέρι «φυσικά είναι στενοχωρημένη, είναι επίσης ανακουφισμένη που δεν χρειάζεται να περάσει ξανά από ένα διαζύγιο, καθώς αυτό ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής της», υπενθυμίζοντας τον προηγούμενο γάμο της με τον κωμικό Ράσελ Μπραντ από το 2010 έως το 2012.Η τραγουδίστρια φέρεται να προσπαθεί να παραμείνει απασχολημένη, εστιάζοντας στην περιοδεία της Lifetimes, η οποία λειτουργεί ως αντιπερισπασμός την περίοδο του χωρισμού. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ενοικιάζει την πολυτελή έπαυλη στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, την οποία είχε κερδίσει στο δικαστήριο έπειτα από διαμάχη με τον βετεράνο Κάρλ Γουέσκοτ.Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ζευγάρι ζούσε στο άλλο σπίτι του Μοντεσίτο, που ήταν και η κύρια κατοικία τους. «Είχαν σκοπό να κάνουν την έπαυλη του Γουέσκοτ το οικογενειακό τους σπίτι, αλλά αυτά τα σχέδια άλλαξαν». Τόνισε. Η απόσταση στην καθημερινότητά τους φέρεται να ήταν καθοριστική. Όπως αποκαλύπτεται, η Πέρι και ο Μπλουμ «ζουν χωριστά από τότε που η Κέιτι ξεκίνησε την περιοδεία». Παρόλα αυτά, ο ηθοποιός εθεάθη πρόσφατα στην Αυστραλία μαζί με την τετράχρονη κόρη τους, Ντέιζι Νταβ, ενώ αναμένεται να παρευρεθεί μόνος του στον πολυτελή γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ.Ήδη από τις αρχές Ιουνίου, πηγές είχαν αναφέρει στο Page Six ότι το ζευγάρι σχεδίαζε να ανακοινώσει τον χωρισμό του μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της Πέρι, η οποία ξεκίνησε στις 23 Απριλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο.Επιπλέον, προβλήματα στη σχέση τους φαίνεται πως προκάλεσε και η αρνητική υποδοχή του άλμπουμ «143», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο. «Η Κέιτι ήταν βαθιά απογοητευμένη με την αποδοχή του νέου της άλμπουμ», ανέφερε πηγή στο People αυτόν τον μήνα. «Ήταν πολύ αγχωμένη. Ο Ορλάντο ήταν υποστηρικτικός, αλλά όλη η κατάσταση δημιούργησε ένταση». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Επίσης, απογοητεύτηκε από κάποιες κριτικές της περιοδείας. Αυτό επιβάρυνε τη σχέση τους».Παρά τον αρραβώνα τους, οι δυο τους δεν είχαν ορίσει ποτέ ημερομηνία γάμου. «Δεν όρισαν ποτέ ημερομηνία γάμου ούτε ξεκίνησαν ουσιαστικά να τον οργανώνουν, και ο Ορλάντο έχει κουραστεί», είπε άλλη πηγή στο Us Weekly.Το ζευγάρι ήρθε κοντά για πρώτη φορά το 2016, ενώ πέρασε από έναν σύντομο χωρισμό τον Μάρτιο του 2017. Επανασυνδέθηκαν τον Φεβρουάριο του 2018 και ο Μπλουμ έκανε πρόταση γάμου την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το 2019. Ένα χρόνο μετά, τον Μάρτιο του 2020, ανακοίνωσαν ότι περιμένουν παιδί, με τη Ντέιζι να γεννιέται τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.Φωτογραφία: Shutterstock