Σάρον Στόουν: Βγαλμένο από παραμύθι το φόρεμά της στις Κάννες με κρύσταλλα και φλοράλ σχέδιο
Η 68χρονη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί του 79ου κινηματογραφικού φεστιβάλ
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση με ένα φόρεμα βγαλμένο από παραμύθι, έκανε η Σάρον Στόουν στο Φεστιβάλ των Καννών.
Η 68χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε στο 79ο κινηματογραφικό φεστιβάλ, επιλέγοντας ένα look που κινήθηκε στα όρια του νέου dress code της διοργάνωσης, το οποίο απαγορεύει τα υπερβολικά ογκώδη ρούχα. Πιο αναλυτικά, η Στόουν περπάτησε στο κόκκινο χαλί για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Fjords», τη Δευτέρα 18 Μαΐου, φορώντας μια strapless couture δημιουργία του λονδρέζικου οίκου Miss Sohee από τη συλλογή του 2026.
Το φόρεμα συνδύαζε μαύρες χάντρες και ένα κομμάτι σε λιλά και λευκή απόχρωση στο μπροστινό μέρος, διακοσμημένο με φλοράλ κεντήματα και κρύσταλλα. Το look ολοκληρωνόταν με μαύρη κάπα, επίσης διακοσμημένη με κρύσταλλα και φλοράλ μοτίβα. Η ηθοποιός συμπλήρωσε την εικόνα της με λαμπερό clutch, εντυπωσιακά διαμαντένια κοσμήματα και ψηλοτάκουνες γόβες.
Φωτογραφίες: AFP
