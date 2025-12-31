Ο Τάιλορ Τσέις έχει αρνηθεί επανειλημμένα βοήθεια, απαντάει η αστυνομία για τον άστεγο ηθοποιό
Η αστυνομία του Ρίβερσαϊντ απαντά στις επικρίσεις, διευκρινίζοντας ότι ο πρώην ηθοποιός του «Ned’s Declassified» έχει επιλέξει να μην αποδεχτεί τις διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης
Ο πρώην ηθοποιός του Nickelodeon, Τάιλορ Τσέις, που ζει στον δρόμο και αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά, έχει αρνηθεί επανειλημμένα βοήθεια που του προσέφεραν, σύμφωνα με την αστυνομία.
Οι Αρχές στην Καλιφόρνια τοποθετήθηκαν δημόσια για τις προσπάθειες που έχουν γίνει προκειμένου να βοηθηθεί ο πρώην ηθοποιός του «Ned’s Declassified», μετά την έντονη συζήτηση που προκλήθηκε από βίντεο στα social media, τα οποία δείχνουν ότι ο 36χρονος να ζει άστεγος στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τις Αρχές, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες φίλων του, ομάδων ψυχικής υγείας και της αστυνομίας, ο Τσέις έχει αρνηθεί να δεχτεί βοήθεια. Μεταξύ εκείνων που επιχείρησαν να τον στηρίξουν ήταν οι πρώην συμπρωταγωνιστές του Σον Γουάις και Ντάνιελ Κέρτις Λι.
Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ρίβερσαϊντ, Λάρι Γκονζάλες, δήλωσε στο People την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ότι η περίπτωση του Τσέις «δυστυχώς δεν είναι σπάνια». Όπως ανέφερε, «αυτό που βλέπουμε να εκτυλίσσεται με τον Τάιλορ είναι κάτι που συναντάμε καθημερινά, όχι μόνο στο Ρίβερσαϊντ, αλλά σε ολόκληρη την Καλιφόρνια». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, από τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «είναι σαφές πως αντιμετωπίζει προβλήματα χρήσης ουσιών» ενώ έκανε λόγο και για ψυχική ασθένεια.
Ο Γκονζάλες εξήγησε ότι το ισχύον σύστημα ψυχικής υγείας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική επιλογή του ατόμου να βοηθηθεί. «Ακόμη και όταν κάποιος βρίσκεται ξεκάθαρα σε κρίση, πρέπει να αποδεχτεί οικειοθελώς τις υπηρεσίες, εκτός αν πληρούνται πολύ συγκεκριμένα νομικά κριτήρια», σημείωσε. Όπως είπε, ειδικές ομάδες βρίσκονται σε επαφή με τον Τσέις πολύ πριν από τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να του προσφέρουν βοήθεια. «Έχει φτάσει πολύ κοντά στο να την αποδεχτεί, όμως το τελικό βήμα πρέπει να γίνει από τον ίδιο και μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί» σχολίασε.
Απαντώντας στις εκκλήσεις να τεθεί υπό κράτηση, ο αρχηγός της αστυνομίας διευκρίνισε ότι τα αδικήματα κατοχής ή χρήσης ναρκωτικών στην Καλιφόρνια είναι πλημμελήματα μη βίαιου χαρακτήρα, που δεν οδηγούν σε μακροχρόνια κράτηση. Παράλληλα, λόγω ομοσπονδιακής δικαστικής εντολής για την αποσυμφόρηση των φυλακών της κομητείας Ρίβερσαϊντ, οι συλληφθέντες συχνά αποφυλακίζονται γρήγορα, χωρίς πρόσβαση σε θεραπεία. «Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και στο σύστημα ψυχικής υγείας», τόνισε, κάνοντας λόγο για έναν «απογοητευτικό κύκλο» που αναδεικνύει τα κενά στη διαχείριση της ψυχικής υγείας, της εξάρτησης και των αστέγων.
Οι δηλώσεις της αστυνομίας ήρθαν λίγες ημέρες μετά τις παρεμβάσεις του Σον Γουάις, ο οποίος αποκάλυψε μέσω Instagram ότι ο Τσέις μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, χωρίς τελικά να παραμείνει σε δομή. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά απογοητευτική», επισημαίνοντας ότι «ο Τάιλορ πρέπει να θέλει ο ίδιος να μπει σε θεραπεία».
Φωτογραφία άρθρου: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
Police Say Tylor Chase Has Declined Repeated Offers for Help in Response to Claims Officials Haven't Done Enough https://t.co/X2S9GtnrKi— People (@people) December 31, 2025
