Η Ελένη Φουρέιρα πόζαρε αγκαλιά με τον Αλμπέρτο Μποτία
Η Ελένη Φουρέιρα πόζαρε αγκαλιά με τον Αλμπέρτο Μποτία

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε κοινά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της

Ιωάννα Μαρίνου
Με τον Αλμπέρτο Μποτία πόζαρε η Ελένη Φουρέιρα σε ανάρτηση που έκανε στα social media.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να δημοσιεύσει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εικόνες από έξοδο με τον σύντροφό της, με τους δύο να εμφανίζονται χαμογελαστοί μέσα σε ένα ασανσέρ. Σε άλλη εικόνα η Ελένη Φουρέιρα πόζαρε μόνη της στον φακό, φορώντας ένα μαύρο σύνολο.

Η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται σε σχέση με τον ποδοσφαριστή από το 2016, ενώ τον Φεβρουάριο του 2023 ήρθε στη ζωή ο γιος τους. Μιλώντας για το παιδί τους, Ερμή σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», η τραγουδίστρια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν γεννήθηκε ο γιος μου, είχα την ελπίδα να πάρει τα πάντα από τον μπαμπά του, είναι τέλειος. Είναι δύο μέτρα, οι γωνίες του, είναι κούκλος. Όσο μεγαλώνει ούνα φάτσα ούνα ράτσα με εμένα, μοιάζει πολύ με εμένα, είναι λες και βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Είναι πολύ καλό παιδί. Προσπαθούμε να είμαστε όλη την ώρα μαζί του. Είμαι η μαμά του "πέσε, σήκω, δεν πειράζει", "θες κάτι πήγαινε παρ' το". Ούτε εγώ ούτε ο Αλμπέρτο μεγαλώσαμε με τα πάντα. Το σκέφτομαι αυτό, και λέω κοίτα τώρα που ο Ερμής μεγαλώνει σε ένα ωραίο σπίτι "τα έχει όλα"».
