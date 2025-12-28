Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση που έπαθε: Κουράστηκα πολύ, είχα 15 ημέρες με λιγοστό ύπνο

Ο τραγουδιστής μίλησε μετά την περιπέτεια της υγείας του στην εκπομπή «Πρωινό», την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, τονίζοντας ότι στο πλευρό του βρέθηκε αποκλειστικά η κόρη του, Κόνι Μεταξά.Αναφερόμενος σε όσα βίωσε, ο Λευτέρης Πανταζής περιέγραψε: «Υπερκόπωση. Έπεσα κάτω, δεν μπορούσα να περπατήσω. Σαν μία λιποθυμία ήταν. Ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, κοιμήθηκα, το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα. Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν, δεν με έπαιρνε κανείς, ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου και αυτό μου φτάνει. Οι γιατροί μου είπαν να χαλάω και κανένα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου, γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά και επειδή εγώ είμαι και ξέρεις... θέλω να τα κάνω όλα τέλεια. "Δεν χρειάζεται τόσο πολύ" μου λέει. Να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι και να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Κοιμόμουν 2-3 ώρες την ημέρα. Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε λίγο εμάς. Δυστυχώς η υγεία δεν αγοράζεται. Πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε».