Ο Μητσοτάκης επιστρέφει από τις ΗΠΑ και ξεκαθαρίζει για τον ανασχηματισμό: Οι αποφάσεις για Μαξίμου και κυβερνητικό εκπρόσωπο
Ο Μητσοτάκης επιστρέφει από τις ΗΠΑ και ξεκαθαρίζει για τον ανασχηματισμό: Οι αποφάσεις για Μαξίμου και κυβερνητικό εκπρόσωπο
Τα δύο σενάρια που εξετάζονται για την περίπτωση που ο Παύλος Μαρινάκης μετακινηθεί στο υπουργείο Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη
Μετά από σύντομη απουσία δύο ημερών στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι και πάλι σήμερα το πρωί στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου το βασικό ερώτημα έχει πλέον να κάνει με τις κυοφορούμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
Περιττό να ειπωθεί ότι όλο το Σαββατοκύριακο πέρασε με πολλά τηλεφωνήματα και πηγαδάκια σε κοινωνικές συνεστιάσεις και τραπέζια ως προς τις διαθέσεις του πρωθυπουργού, αν και η ροή πληροφόρησης ήταν μάλλον φειδωλή. Και οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη πάντως περιμένουν περισσότερη σαφήνεια σήμερα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να έχει τοποθετήσει τον χρόνο των αλλαγών την Πέμπτη, αμέσως μετά την τυπική εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ το απόγευμα της Τετάρτης.
Είναι επίσης δεδομένο ότι οι αλλαγές και η φυσιογνωμία τους θα πυροδοτήσουν εκ νέου τη συζήτηση ως προς τον χρόνο των εκλογών, καθώς είναι όλο και περισσότεροι εκείνοι που δεν… βάζουν τα λεφτά τους ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές τον Απρίλιο και θα προτιμήσει το φθινόπωρο. Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης έχει δείξει αρκετές φορές ότι επιμένει στη γνώμη του, σε πείσμα των οιωνών και των λογικοφανών εκτιμήσεων.
Πάντως, η μετακίνηση του κ. Μαρινάκη στο Μεταφορών εξυπηρετεί αρκετά σχήματα και ουσιαστικά και επικοινωνιακά, καθώς είναι πολιτικός από τη νέα γενιά, με πολιτικό βάρος και θετικό πρόσημο ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και θα μπορούσε να κληθεί να αναλάβει ένα χαρτοφυλάκιο με άμεσα παραδοτέα, τόσο στον σιδηρόδρομο όσο και στις αστικές συγκοινωνίες.
Μια απλή λύση -την οποία όμως δεν έχει οριστικοποιήσει μέχρι τώρα ο κ. Μητσοτάκης- θα ήταν να βρει έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο με πολιτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, ένα πρόσωπο θα μπορούσε να είναι η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, ενώ έχει ακουστεί και το όνομα του Τάσου Χατζηβασιλείου που θα μπει στην κυβέρνηση. Η περίπτωση Σδούκου έχει αρκετά πλεονεκτήματα, καθώς είχε πάρει μεν φύλλο πορείας για την Α’ Αθηνών, αλλά δεν έχει πολιτευθεί με σταυρό και θα μπορούσε -μπαίνοντας στο Επικρατείας της ΝΔ- να παραμείνει εκπρόσωπος και την προεκλογική περίοδο, οπότε οι υποψήφιοι βουλευτές έχουν περιορισμό εμφανίσεων. Αντιθέτως, ο κ. Χατζηβασιλείου εκλέγεται στις Σέρρες, απ’ όπου δεν μετακινείται. Στα σενάρια των ημερών έχει καταγραφεί επίσης το όνομα της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία όμως επίσης έχει βάλει πλώρη για σταυρό στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών, ενώ συζητείται και η περίπτωση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα που θα μπορούσε να είναι «μπαλαντέρ», είτε για το Μαξίμου είτε για το Μεταφορών.
Σε περίπτωση που ο κ. Μητσοτάκης επιλέξει ένα πιο σύνθετο σχήμα, στην εξίσωση μπαίνει η μετακίνηση του Τάκη Θεοδωρικάκου σε έναν επιτελικό ρόλο εντός του Μεγάρου Μαξίμου, πιθανώς με το «καπέλο» του υπουργού Επικρατείας.
Υπάρχουν εισηγητές αυτής της άποψης στο κυβερνητικό σχήμα, υπό την έννοια ότι μια αποχώρηση Μαρινάκη θα άνοιγε ένα πολιτικό κενό στο Μαξίμου. Σε αυτό το σενάριο, θα μπορούσε να υπάρξει και ένα πρόσωπο σε θέση κυβερνητικού εκπροσώπου ή αναπληρωτή εκπροσώπου, όπως η Αλεξάνδρα Σδούκου και βεβαίως θα πρέπει να βρεθεί και πρόσωπο για το υπουργείο Ανάπτυξης. Συνεπώς, οι κινήσεις μπορεί να είναι περισσότερες. Πάντως, ανώτερη κυβερνητική πηγή εκτιμά ότι οι αλλαγές θα είναι μάλλον περιορισμένες.
Περιττό να ειπωθεί ότι όλο το Σαββατοκύριακο πέρασε με πολλά τηλεφωνήματα και πηγαδάκια σε κοινωνικές συνεστιάσεις και τραπέζια ως προς τις διαθέσεις του πρωθυπουργού, αν και η ροή πληροφόρησης ήταν μάλλον φειδωλή. Και οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη πάντως περιμένουν περισσότερη σαφήνεια σήμερα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να έχει τοποθετήσει τον χρόνο των αλλαγών την Πέμπτη, αμέσως μετά την τυπική εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ το απόγευμα της Τετάρτης.
Είναι επίσης δεδομένο ότι οι αλλαγές και η φυσιογνωμία τους θα πυροδοτήσουν εκ νέου τη συζήτηση ως προς τον χρόνο των εκλογών, καθώς είναι όλο και περισσότεροι εκείνοι που δεν… βάζουν τα λεφτά τους ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές τον Απρίλιο και θα προτιμήσει το φθινόπωρο. Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης έχει δείξει αρκετές φορές ότι επιμένει στη γνώμη του, σε πείσμα των οιωνών και των λογικοφανών εκτιμήσεων.
Η μετακίνηση ΜαρινάκηΈνα βασικό ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι τι μέλλει γενέσθαι με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είναι βασικός υποψήφιος για να μετακινηθεί στο υπουργείο Μεταφορών αντί του κ. Κυρανάκη. Κατά πληροφορίες του protothema.gr, ο κ. Μαρινάκης συνομίλησε σχετικά με τον κ. Μητσοτάκη ήδη από την περασμένη εβδομάδα, αν και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο κ. Μητσοτάκης διεμήνυσε από τις ΗΠΑ ότι δεν θα κάνει αλλαγές σε ένα λειτουργικό σχήμα στο Μαξίμου, αν δεν βρει σχήμα διαδοχής.
Πάντως, η μετακίνηση του κ. Μαρινάκη στο Μεταφορών εξυπηρετεί αρκετά σχήματα και ουσιαστικά και επικοινωνιακά, καθώς είναι πολιτικός από τη νέα γενιά, με πολιτικό βάρος και θετικό πρόσημο ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και θα μπορούσε να κληθεί να αναλάβει ένα χαρτοφυλάκιο με άμεσα παραδοτέα, τόσο στον σιδηρόδρομο όσο και στις αστικές συγκοινωνίες.
Κυβερνητικός εκπρόσωπος ή ενίσχυση του Μαξίμου;Αν ο κ. Μαρινάκης μετακομίσει από το Μέγαρο Μαξίμου στον Χολαργό που είναι και εντός ορίων της εκλογικής του περιφέρειας -Βόρειος Τομέας Αθηνών- τα σενάρια για το Μαξίμου είναι δύο. Το ένα, να βρεθεί ένας άλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος και το άλλο να επιλέγει ένα ευρύτερο σχήμα ενίσχυσης του Μεγάρου Μαξίμου, από το οποίο ήδη λείπει ο Γιώργος Μυλωνάκης λόγω της περιπέτειας με την υγεία του.
Μια απλή λύση -την οποία όμως δεν έχει οριστικοποιήσει μέχρι τώρα ο κ. Μητσοτάκης- θα ήταν να βρει έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο με πολιτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, ένα πρόσωπο θα μπορούσε να είναι η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, ενώ έχει ακουστεί και το όνομα του Τάσου Χατζηβασιλείου που θα μπει στην κυβέρνηση. Η περίπτωση Σδούκου έχει αρκετά πλεονεκτήματα, καθώς είχε πάρει μεν φύλλο πορείας για την Α’ Αθηνών, αλλά δεν έχει πολιτευθεί με σταυρό και θα μπορούσε -μπαίνοντας στο Επικρατείας της ΝΔ- να παραμείνει εκπρόσωπος και την προεκλογική περίοδο, οπότε οι υποψήφιοι βουλευτές έχουν περιορισμό εμφανίσεων. Αντιθέτως, ο κ. Χατζηβασιλείου εκλέγεται στις Σέρρες, απ’ όπου δεν μετακινείται. Στα σενάρια των ημερών έχει καταγραφεί επίσης το όνομα της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία όμως επίσης έχει βάλει πλώρη για σταυρό στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών, ενώ συζητείται και η περίπτωση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα που θα μπορούσε να είναι «μπαλαντέρ», είτε για το Μαξίμου είτε για το Μεταφορών.
Σε περίπτωση που ο κ. Μητσοτάκης επιλέξει ένα πιο σύνθετο σχήμα, στην εξίσωση μπαίνει η μετακίνηση του Τάκη Θεοδωρικάκου σε έναν επιτελικό ρόλο εντός του Μεγάρου Μαξίμου, πιθανώς με το «καπέλο» του υπουργού Επικρατείας.
Υπάρχουν εισηγητές αυτής της άποψης στο κυβερνητικό σχήμα, υπό την έννοια ότι μια αποχώρηση Μαρινάκη θα άνοιγε ένα πολιτικό κενό στο Μαξίμου. Σε αυτό το σενάριο, θα μπορούσε να υπάρξει και ένα πρόσωπο σε θέση κυβερνητικού εκπροσώπου ή αναπληρωτή εκπροσώπου, όπως η Αλεξάνδρα Σδούκου και βεβαίως θα πρέπει να βρεθεί και πρόσωπο για το υπουργείο Ανάπτυξης. Συνεπώς, οι κινήσεις μπορεί να είναι περισσότερες. Πάντως, ανώτερη κυβερνητική πηγή εκτιμά ότι οι αλλαγές θα είναι μάλλον περιορισμένες.
Οι νέες είσοδοιΣε κάθε περίπτωση, ο κ. Χατζηβασιλείου θα μπει στην κυβέρνηση και η πιο εύκολη οδός είναι το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο υπουργείο Εξωτερικών, με αρμοδιότητα την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. Επίσης, αντί του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά σε θέση υφυπουργού Περιβάλλοντος ακούγεται έντονα ο πολιτικός μηχανικός, βουλευτής Φθιώτιδας και πρώην δήμαρχος Λαμιέων Γιώργος Κοτρωνιάς. Ο κ. Κοτρωνιάς σημειωτέον συγκαταλεγόταν το 2015 μεταξύ των 50 υπογραφών για την υποψηφιότητα του κ. Μητσοτάκη για την προεδρία της ΝΔ. Πάντως και γι’ αυτή τη θέση εκκρεμεί η τελική απόφαση του πρωθυπουργού.
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