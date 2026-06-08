Αύξηση 20% των κρατικών εσόδων από τις μεταβιβάσεις ακινήτων τον Μάρτιο, χτύπησαν «κόκκινο» στο α' τρίμηνο οι αγοραπωλησίες και οι τιμές

Τι έδειξαν οι φόροι που εισπράχθηκαν για το «κυνήγι» κατοικιών στην αγορά





Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο συνολικός φόρος επί των μεταβιβάσεων κτιρίων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 ανήλθε σε 149,37 εκατ. ευρώ, έναντι 130,86 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.







· από αγοραπωλησίες οικοδομών (κτιρίων και διαμερισμάτων) τα έσοδα από φόρο μεταβίβασης ανήλθαν κατά το α΄τρίμηνο στα 125,53 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 14,28%.



· από αγοραπωλησίες γης (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) τα έσοδα έφτασαν τα 23,84 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,42%.







Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η αγοραστική κίνηση κατά τον μήνα Μάρτιο του 2026, όπου τα συνολικά έσοδα από φόρους μεταβίβασης ανήλθαν σε 52,85 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 20,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.



Παράλληλα, ανοδική πορεία κατέγραψαν και οι μεταβιβάσεις μέσω κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Και παρά το υψηλό αφορολόγητο των 800.000 ευρώ που πλέον ισχύει για γονικές παροχές, τα συνολικά έσοδα (φόροι και τέλη) από μεταβιβάσεις από χαριστική αιτία έφτασαν περίπου τα 60,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 56,95 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.



Κλείσιμο Ακίνητα στο «μικροσκόπιο»

Η έντονη κινητικότητα στην αγορά έχει θέσει τις μεταβιβάσεις στο επίκεντρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ, η οποία σχεδιάζει να διενεργήσει ελέγχους σε 5.900 υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9.



Για το 2026 οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε:



· 2.000 περιπτώσεις φορολογουμένων που εξαιρέθηκαν από τον φόρο μεταβίβασης λόγω πρώτης κατοικίας.



Εκτίναξη στις αξίες και στον όγκο συναλλαγών διαμερισμάτων και οικοπέδων μαρτυρούν οι εισπράξεις από τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων κατά 14% στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Η ισχυρή αγοραστική ζήτηση για ακίνητα, σε συνδυασμό με το περιορισμένο απόθεμα κατοικιών, επιβεβαιώνεται και στις υψηλές τιμές των αγοραπωλησιών που δηλώθηκαν στα συμβόλαια και στην εφορία.Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο συνολικός φόρος επί των μεταβιβάσεων κτιρίων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 ανήλθε σε 149,37 εκατ. ευρώ, έναντι 130,86 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.Συγκεκριμένα:· από αγοραπωλησίες οικοδομών (κτιρίων και διαμερισμάτων) τα έσοδα από φόρο μεταβίβασης ανήλθαν κατά το α΄τρίμηνο στα 125,53 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 14,28%.· από αγοραπωλησίες γης (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) τα έσοδα έφτασαν τα 23,84 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,42%.Άλμα 20% τον Μάρτιο!Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η αγοραστική κίνηση κατά τον μήνα Μάρτιο του 2026, όπου τα συνολικά έσοδα από φόρους μεταβίβασης ανήλθαν σε 52,85 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 20,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.Παράλληλα, ανοδική πορεία κατέγραψαν και οι μεταβιβάσεις μέσω κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Και παρά το υψηλό αφορολόγητο των 800.000 ευρώ που πλέον ισχύει για γονικές παροχές, τα συνολικά έσοδα (φόροι και τέλη) από μεταβιβάσεις από χαριστική αιτία έφτασαν περίπου τα 60,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 56,95 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.Η έντονη κινητικότητα στην αγορά έχει θέσει τις μεταβιβάσεις στο επίκεντρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ, η οποία σχεδιάζει να διενεργήσει ελέγχους σε 5.900 υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9.Για το 2026 οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε:· 2.000 περιπτώσεις φορολογουμένων που εξαιρέθηκαν από τον φόρο μεταβίβασης λόγω πρώτης κατοικίας.

· 1.080 υποθέσεις αφορολόγητων γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών που αξιοποίησαν το υψηλό αφορολόγητο όριο.



· Εντοπισμό πιθανών «τριγωνικών» συναλλαγών, μέσω των οποίων επιχειρήθηκε να μεταφερθούν μεγάλα χρηματικά ποσά σε συγγενείς που δεν ανήκουν στην πρώτη κατηγορία συγγένειας, ώστε να αποφευχθεί ο φόρος δωρεάς 20% ή 40%.



· 320 υποθέσεις τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τις οποίες προέκυψαν πιστωτικά υπόλοιπα ΕΝ.Φ.Ι.Α..



· 2.500 περιπτώσεις φορολογουμένων που υπέβαλαν δηλώσεις για ακίνητα σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας.

Κωστής Πλάντζος 08.06.2026, 07:22