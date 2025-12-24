Πώς είναι σήμερα το μωρό - εγγονός της Ζουμπουλίας, εμφάνιση έκπληξη στο reunion του Παρά Πέντε

Έπειτα, περιέγραψε πώς βρέθηκε να παίζει τότε στο «Παρά Πέντε»:

«

».

Αμέσως μετά, η

Πετρούλα Χρήστου, η οποία υποδύθηκε την «Άννα», κόρη της «Ζουμπουλίας», η οποία είχε αποκτήσει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, γιο της «Μαριλένας» στη σειρά σχολίασε:

«

»

.