Πώς είναι σήμερα το μωρό - εγγονός της Ζουμπουλίας, εμφάνιση έκπληξη στο reunion του Παρά Πέντε
Στο επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του σίριαλ εμφανίστηκε ο Μάνος Diego Ξενόπουλος, που έπαιζε στο σίριαλ όταν ήταν ανήλικος
Μια έκπληξη περίμενε το τηλεοπτικό κοινό στο reunion του «Παρά Πέντε» όταν εμφανίστηκε το αγόρι που έκανε τότε το μωρό - εγγονό της «Ζουμπουλίας».
Το επετειακό επεισόδιο της σειράς για τα 20 χρόνια προβολής του μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου. Οι πρωταγωνιστές του σίριαλ συναντήθηκαν ξανά, ενώ ένα από τα πρόσωπα που μίλησαν για τη συμμετοχή τους σε αυτό ήταν ο Μάνος Diego Ξενόπουλος, ο οποίος είχε υποδυθεί τον εγγονό της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ρόλο της «Ζουμπουλίας».
«Είχατε ένα πολύ όμορφο μωράκι. Ήταν το μωρό που ήρθε σε εσάς για να το αφήσει η μαμά Ζουμπουλία», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης και στη συνέχεια, ο Μάνος Diego Ξενόπουλος εμφανίστηκε με μήνυμα στην κάμερα, δηλώνοντας: «Καλησπέρα σε όλους, ήμουν κι εγώ στο Παρά Πέντε. Ζουμπουλία, Μαριλένα, ο εγγονός σας είμαι. Δεν θυμάμαι πολλά από τα γυρίσματα, αλλά μου έχουν πει ότι η καλύτερη ανάμνησή μου είναι να τρώω μπισκότα ανάμεσα στα γυρίσματα».
Έπειτα, περιέγραψε πώς βρέθηκε να παίζει τότε στο «Παρά Πέντε»: «Πήρα τον ρόλο γιατί ο μπαμπάς μου δούλευε στο Mega και ψάχνανε το πιο ωραίο μωρό για τη σειρά, και διάλεξαν εμένα. Μητέρα, Άννα, πήρα από εσένα και πήγα στο Πανεπιστήμιο. Περνάω πολύ καλά».
Αμέσως μετά, η Πετρούλα Χρήστου, η οποία υποδύθηκε την «Άννα», κόρη της «Ζουμπουλίας», η οποία είχε αποκτήσει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, γιο της «Μαριλένας» στη σειρά σχολίασε: «Εδώ ταιριάζει η φράση: “Βρε πώς μεγαλώνουν τα άτιμα”».
