Ντάλια και Ζουμπουλία αναβίωσαν τη viral σκηνή στο Παρά Πέντε με τις πλαστές ταυτότητες: Θρίαμβος! Ποια είσαι στα αλήθεια Γκουνάντα;

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Η πεντάδα του «Παρά Πέντε» έπαιξε ξανά στο reunion τη σκηνή με τις πλαστές ταυτότητες στο αστυνομικό τμήμα με τη Ζουμπουλία να παρουσιάζεται ως «Γκουνάντα Ογκουνκόγια»

Στο επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε» η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και η Σμαράγδα Καρύδη αναβίωσαν μία από τις  αγαπημένες στο κοινό σκηνές της σειράς, με τις πλαστές ταυτότητες, χαρίζοντας γέλιο με τη viral  ατάκα «ποιά είσαι στα αλήθεια Γκουνάντα;».

Η πεντάδα του «Παρά Πέντε» εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου στο reunion της σειράς και έπαιξε ξανά τη σκηνή στο αστυονομικό τμήμα, όταν είχαν συλληθφεί με την «Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου» να δίνει στον αστυνομικό πλαστές ταυτότητες, οι οποίες είχαν ξένα ονόματα.  Χαρακτηριστικό είναι αυτό της «Ζουμπουλίας» ως «Γκουνάντα Ογκουνκόγια».

Οι ηθοποιοί στην προσπάθειά τους να αναβιώσουν τη συγκεκριμένη σκηνή, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους και έτσι δεν ήταν λίγες οι φορές, που ξέσπασαν σε γέλια, ειδικότερα όταν η «Ντάλια» παρουσιάσηκε ως Ελληνοαμερικανίδα με το όνομα «Μαίρη Σου Φιτζπάτρικ».

Τα σχόλια στο X (πρώην Twitter) αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό του κόσμου, που μετά από 20 χρόνια η ομάδα του «Παρά Πέντε» έπαιξε ξανά τη συγκεκριμένη σκηνή, ενώ πολλοί στάθηκαν στη θρυλική ατάκα «ποιά είσαι στα αλήθεια Γκουνάντα;». Κάποιος άλλος έγραψε «ολοκληρωθήκαμε ως άνθρωποι».

