Ντάλια και Ζουμπουλία αναβίωσαν τη viral σκηνή στο Παρά Πέντε με τις πλαστές ταυτότητες: Θρίαμβος! Ποια είσαι στα αλήθεια Γκουνάντα;
Ντάλια και Ζουμπουλία αναβίωσαν τη viral σκηνή στο Παρά Πέντε με τις πλαστές ταυτότητες: Θρίαμβος! Ποια είσαι στα αλήθεια Γκουνάντα;
Η πεντάδα του «Παρά Πέντε» έπαιξε ξανά στο reunion τη σκηνή με τις πλαστές ταυτότητες στο αστυνομικό τμήμα με τη Ζουμπουλία να παρουσιάζεται ως «Γκουνάντα Ογκουνκόγια»
Στο επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε» η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και η Σμαράγδα Καρύδη αναβίωσαν μία από τις αγαπημένες στο κοινό σκηνές της σειράς, με τις πλαστές ταυτότητες, χαρίζοντας γέλιο με τη viral ατάκα «ποιά είσαι στα αλήθεια Γκουνάντα;».
Η πεντάδα του «Παρά Πέντε» εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου στο reunion της σειράς και έπαιξε ξανά τη σκηνή στο αστυονομικό τμήμα, όταν είχαν συλληθφεί με την «Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου» να δίνει στον αστυνομικό πλαστές ταυτότητες, οι οποίες είχαν ξένα ονόματα. Χαρακτηριστικό είναι αυτό της «Ζουμπουλίας» ως «Γκουνάντα Ογκουνκόγια».
Οι ηθοποιοί στην προσπάθειά τους να αναβιώσουν τη συγκεκριμένη σκηνή, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους και έτσι δεν ήταν λίγες οι φορές, που ξέσπασαν σε γέλια, ειδικότερα όταν η «Ντάλια» παρουσιάσηκε ως Ελληνοαμερικανίδα με το όνομα «Μαίρη Σου Φιτζπάτρικ».
Δείτε το βίντεο
Τα σχόλια στο X (πρώην Twitter) αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό του κόσμου, που μετά από 20 χρόνια η ομάδα του «Παρά Πέντε» έπαιξε ξανά τη συγκεκριμένη σκηνή, ενώ πολλοί στάθηκαν στη θρυλική ατάκα «ποιά είσαι στα αλήθεια Γκουνάντα;». Κάποιος άλλος έγραψε «ολοκληρωθήκαμε ως άνθρωποι».
Τα σχόλια στο X
Η πεντάδα του «Παρά Πέντε» εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου στο reunion της σειράς και έπαιξε ξανά τη σκηνή στο αστυονομικό τμήμα, όταν είχαν συλληθφεί με την «Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου» να δίνει στον αστυνομικό πλαστές ταυτότητες, οι οποίες είχαν ξένα ονόματα. Χαρακτηριστικό είναι αυτό της «Ζουμπουλίας» ως «Γκουνάντα Ογκουνκόγια».
Οι ηθοποιοί στην προσπάθειά τους να αναβιώσουν τη συγκεκριμένη σκηνή, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους και έτσι δεν ήταν λίγες οι φορές, που ξέσπασαν σε γέλια, ειδικότερα όταν η «Ντάλια» παρουσιάσηκε ως Ελληνοαμερικανίδα με το όνομα «Μαίρη Σου Φιτζπάτρικ».
Δείτε το βίντεο
Έχω πέσει στο πάτωμα..— Proedros (@Proedrara_13) December 23, 2025
🤣🤣🤣#stoparapente20 pic.twitter.com/HJsfj5RvcS
Τα σχόλια στο X (πρώην Twitter) αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό του κόσμου, που μετά από 20 χρόνια η ομάδα του «Παρά Πέντε» έπαιξε ξανά τη συγκεκριμένη σκηνή, ενώ πολλοί στάθηκαν στη θρυλική ατάκα «ποιά είσαι στα αλήθεια Γκουνάντα;». Κάποιος άλλος έγραψε «ολοκληρωθήκαμε ως άνθρωποι».
Τα σχόλια στο X
Ποια είσαι στα αλήθεια Γκουνάντα;;;;— Μπιμπή (@kourkoumpinious) December 23, 2025
20 χρόνια μετά🫶🏻#stoparapente20 pic.twitter.com/d6HJVN3sHg
Ποια είσαι στα αλήθεια Γκουναντα;; #stoparapente20 pic.twitter.com/WacOwPp4xV— Ειρήνη A🍉 (@blublu21_) December 23, 2025
ΠΟΙΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΚΟΥΝΑΝΤΑ #stoparapente20— Το AlterEgo της Ντένης (@helluvahope) December 23, 2025
ΠΟΙΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΚΟΥΝΑΝΤΑ είκοσι χρόνια μετά— Evita Ts (@ts_evita) December 23, 2025
Ολοκληρωθήκαμε ως άνθρωποι #stoparapente20 #stoparapente
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα