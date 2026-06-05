«Δεν υπάρχει νόμος της βιολογίας που να λέει ότι πρέπει να γερνάμε»

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Με ομιλητή έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες της έρευνας για τη γήρανση παγκοσμίως, τον David Sinclair, Καθηγητή Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard, το UNIC Athens εγκαινίασε την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 τη νέα σειρά διαλέξεων Evolve Lecture Series. Η εναρκτήρια διάλεξη, με τίτλο «David Sinclair on Age Reversal: From Discovery to Human Trials» (Αναστρέφοντας τη Γήρανση: Από την Ανακάλυψη στις Κλινικές Δοκιμές σε Ανθρώπους), πραγματοποιήθηκε ενώπιον κατάμεστου ακροατηρίου, στο Αμφιθέατρο Ανδρέας Βεσάλιος, στις εγκαταστάσεις του UNIC Athens στο Ελληνικό.Την εκδήλωση άνοιξε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,ο οποίος υποδέχθηκε τον καθηγητή Sinclair χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους ελάχιστους «υπερ-εκθετικούς» στοχαστές διεθνώς - επιστήμονα που, όπως σημείωσε, σκέφτεται και εργάζεται συστηματικά μία ή και δύο δεκαετίες μπροστά από την εποχή του.Στην ομιλία του, ο καθηγητής Sinclair παρουσίασε τη θεμελιώδη ιδέα της εργασίας του: ότι η γήρανση δεν είναι μια αναπόφευκτη φθορά, αλλάτον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες, έως το Αλτσχάιμερ. Αντιμετωπίζοντάς τη ως ιατρική κατάσταση που μπορεί να μελετηθεί και να αντιστραφεί, υποστήριξε, η επιστήμη μπορεί να έχει πολλαπλάσιο όφελος για την ανθρώπινη υγεία σε σχέση με την αντιμετώπιση κάθε νόσου ξεχωριστά.Ο ομιλητής ανέπτυξε τη, σύμφωνα με την οποία η γήρανση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απώλεια επιγενετικής πληροφορίας - του «λογισμικού» που λέει στα κύτταρα ποια είναι και πώς να λειτουργούν - και όχι αποκλειστικά σε βλάβες του ίδιου του DNA. Παρουσίασε ευρήματα από το εργαστήριό του στο Harvard, μεταξύ άλλων την έρευνα για τις σιρτουΐνες, το NAD+, καθώς και τα πειράματα επιγενετικού επαναπρογραμματισμού με τη χρήση τριών εκ των τεσσάρων «παραγόντων Yamanaka» (γνωστών ως OSK), που οδήγησαν σε αναγέννηση οπτικού νεύρου και αποκατάσταση της όρασης σε ποντίκια και, στη συνέχεια, σε πιθήκους.Ο καθηγητής Sinclair αναφέρθηκε στο πέρασμα της τεχνολογίας αυτής στιςμέσω της εταιρείας Life Biosciences, με στόχο αρχικά παθήσεις των οφθαλμών όπως το γλαύκωμα και η ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (NAION). Ανέφερε ότι η πρώτη ασθενής μεέχει ήδη λάβει τη θεραπεία και ότι η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τόνισε, ακόμη, τον ρόλο τηςστην επιτάχυνση της έρευνας - σημειώνοντας ότι το εργαστήριό του μπορεί πλέον να πραγματοποιεί σε έναν μήνα έρευνα που παλαιότερα απαιτούσε δεκαετίες - και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών θεραπειών για παθήσεις του ήπατος, νευροεκφυλιστικές νόσους όπως η ALS, καθώς και για την απώλεια μνήμης.Παρά τον φιλόδοξο χαρακτήρα της έρευνάς του, ο ομιλητής ήταν σαφής ότι δεν αναζητά την αθανασία, αλλά την επέκταση των υγιών χρόνων ζωής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:«Δεν υπάρχει κανένας νόμος της βιολογίας που να λέει ότι πρέπει να γερνάμε.»Η διάλεξη ολοκληρώθηκε με μια ζωντανή συζήτηση με το κοινό, που κάλυψε ζητήματα από τη χρηματοδότηση της έρευνας για τη γήρανση και τις κοινωνικές της προεκτάσεις, έως τη μελλοντική αναγέννηση οργάνων και αρθρώσεων.