Κλιματική κρίση και ψυχική υγεία: Γιατί παιδιά και έφηβοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανησυχίας



Οι πιο ευάλωτες ομάδες



Από τους «αρνητές» στους «καταστροφολόγους»



Ο ρόλος των green influencers και της δράσης



Η σημερινή «ταυτότητα» της κλιματικής κρίσης - Το «αντίδοτο»



Η σημασία της κοινότητας και της υποστήριξης

Πέρα από τα παιδιά και τους νέους, ιδιαίτερα ευάλωτοι ψυχικά απέναντι στην κλιματική κρίση θεωρούνται οι πληθυσμοί χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, άτομα με προϋπάρχουσες ψυχικές διαταραχές, μειονοτικές κοινότητες, μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με κινητικές αναπηρίες, αγροτικοί πληθυσμοί και ηλικιωμένοι.Ταυτόχρονα, η έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως τα μικροσωματίδια PM2.5, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ή επιδείνωσης καταθλιπτικών συμπτωμάτων, ενώ η χρόνια έκθεση στον θόρυβο της κυκλοφορίας σχετίζεται με άγχος, ένταση, κατάθλιψη και διπολικά συμπτώματα.Η δημόσια συζήτηση γύρω από την κλιματική κρίση περιλαμβάνει διαφορετικές προσεγγίσεις.Στη μία πλευρά βρίσκονται οι λεγόμενοι «αρνητές» της περιβαλλοντικής κρίσης, οι οποίοι αμφισβητούν είτε την ύπαρξη είτε την ανθρωπογενή προέλευση της κλιματικής αλλαγής, συχνά απορρίπτοντας τα επιστημονικά δεδομένα ή υποβαθμίζοντας τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία.Στον αντίποδα βρίσκονται οι «καταστροφολόγοι» (doomers), οι οποίοι θεωρούν ότι η κατάσταση είναι πλέον μη αναστρέψιμη και ότι η ανθρωπότητα οδηγείται αναπόφευκτα σε καταστροφή. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η προσέγγιση μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα αδυναμίας, απογοήτευσης και απώλειας ελπίδας, ιδιαίτερα στους νέους.Ανάμεσα στις δύο ακραίες προσεγγίσεις, σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν οι λεγόμενοι green influencers, οι οποίοι αξιοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να προωθήσουν περιβαλλοντικά μηνύματα και βιώσιμες πρακτικές.Οι green influencers έχουν συχνά μεγάλη επιρροή σε εφήβους και νέους, οι οποίοι αναζητούν πρότυπα και πηγές έμπνευσης για θέματα που τους ενδιαφέρουν», σημειώνει η κ. Τσίτσικα, επισημαίνοντας ότι μέσα από ενημερωτικό και προσιτό περιεχόμενο, ενθαρρύνουν τους νέους να συμμετέχουν σε δράσεις ανακύκλωσης, προστασίας της φύσης και μείωσης της ρύπανσης, ενώ συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας περισσότερο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης γενιάς.Τα τελευταία χρόνια οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα πιο έντονες. Ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καύσωνες, παρατεταμένες ξηρασίες και ισχυρές καταιγίδες εμφανίζονται συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση, επηρεάζοντας ανθρώπους, κοινωνίες, οικονομίες και οικοσυστήματα.Σύμφωνα με τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC), η κλιματική αλλαγή αφορά μεταβολές στο κλίμα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Μάλιστα, επειδή ο όρος «κλιματική αλλαγή» θεωρήθηκε ανεπαρκής για να αποδώσει τη σοβαρότητα της κατάστασης, η διεθνής επιστημονική κοινότητα χρησιμοποιεί πλέον ολοένα συχνότερα τον όρο «κλιματική κρίση». Οι επιστημονικές μετρήσεις καταδεικνύουν την επιδείνωση του φαινομένου. Σύμφωνα με στοιχεία της NOAA, η μέση θερμοκρασία ξηράς και θάλασσας αυξάνεται με ρυθμό περίπου 0,06°C ανά δεκαετία από το 1850, ενώ από το 1982 και μετά ο ρυθμός αυτός έχει τριπλασιαστεί, φθάνοντας τους 0,20°C ανά δεκαετία. Το 2023 καταγράφηκε ως το θερμότερο έτος παγκοσμίως από το 1850 έως σήμερα.Η συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες φαίνεται ότι λειτουργεί προστατευτικά για την ψυχική τους υγεία.«Η ενεργός συμμετοχή σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος ενισχύει την αυτοεπίγνωση, την αίσθηση υπευθυνότητας και το αίσθημα προσφοράς των εφήβων», υπογραμμίζει η ειδικός. Ιδιαίτερα θετική επίδραση φαίνεται να έχουν δράσεις που συνδέονται με τη βιοποικιλότητα, όπως η παρακολούθηση της πανίδας, οι δενδροφυτεύσεις, η δημιουργία οικοτόπων, η επανένταξη τραυματισμένων ζώων και οι καταγραφές ειδών. Οι δραστηριότητες αυτές προσφέρουν στους νέους ένα ισχυρό αίσθημα συμμετοχής, πληρότητας και ελπίδας. Παράλληλα, η σύνδεση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών με νέες μορφές βιώσιμης επιχειρηματικότητας και με τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες ενεργοποίησης της νέας γενιάς.Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η δημιουργία ασφαλών και υποστηρικτικών δικτύων για παιδιά και εφήβους. «Η αίσθηση του "ανήκειν" και η ύπαρξη υποστηρικτικών κοινοτήτων μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια και ενσυναίσθηση απέναντι στο στρες και τις ανησυχίες που προκαλεί η κλιματική κρίση», τονίζει η κ. Τσίτσικα.Την ίδια στιγμή, αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος γονέων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι χρειάζονται κατάλληλη εκπαίδευση, πρακτικά εργαλεία και ενημέρωση για τη σύνδεση της κλιματικής κρίσης με την ψυχική υγεία.Η πρόσφατη Διακήρυξη της Βουδαπέστης των χωρών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναγνώρισε την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στην υγεία, με στόχο τη δημιουργία ανθεκτικών και υγιών κοινωνιών. Όπως επισημαίνει η Άρτεμις Τσίτσικα, η κλιματική κρίση αποτελεί πλέον ζήτημα δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα ψυχικής υγείας των νέων: «Η ενημέρωση, η ψυχολογική υποστήριξη και η δημιουργία υποστηρικτικών κοινοτήτων αποτελούν βασικούς παράγοντες για την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος».