Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τη ρήξη με την οικογένειά του: «Έχω μια πολύ υποστηρικτική γυναίκα»
Για ακόμα μια φορά, ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας Μπέκαμ φρόντισε να στηρίξει την αγαπημένη του
Έσπασε τη σιωπή του για τη ρήξη με την οικογένειά του ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο «υποστηρικτική». «Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε αρνητικά πράγματα, αλλά έχω μια πολύ υποστηρικτική γυναίκα», δήλωσε στη Daily Mail την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη της οικογένειάς του και πρόσθεσε: «Εγώ κι εκείνη κάνουμε απλώς το δικό μας, κρατάμε χαμηλούς τόνους και δουλεύουμε. Και είμαστε ευτυχισμένοι».
Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον τους, ο ίδιος έχει διακόψει κάθε επαφή με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ. Ο ίδιος, σχολιάζοντας τον θόρυβο γύρω από τη φημολογούμενη κόντρα τους, είπε: «Ο κόσμος πάντα θα λέει ανοησίες».
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρέθηκε στο Ryder Cup, τη γνωστή διοργάνωση γκολφ με ομάδες από Ευρώπη και ΗΠΑ, όπου συμμετείχε στο Bethpage Black Golf Course της Νέας Υόρκης απέναντι στην ομάδα του Έλι Μάνινγκ. Όπως αποκάλυψε, σύντομα θα επιστρέψει στο Λος Άντζελες για να είναι μαζί με τη Νίκολα Πελτζ: «Άφησα τη γυναίκα μου μόνη με τα τέσσερα σκυλιά μας, οπότε πρέπει να γυρίσω για να βοηθήσω και να επιστρέψω στη δουλειά».
Ο 25χρονος βρίσκει στήριγμα στη σύζυγό του εν μέσω της αποξένωσης από τους γονείς και τα αδέρφια του. Τον Ιούνιο, το Page Six είχε αποκαλύψει ότι ο πρωτότοκος της οικογένειας Μπέκαμ είχε απομακρυνθεί από τους δικούς του καθώς ήρθε ακόμη πιο κοντά με τα πεθερικά του, τον δισεκατομμυριούχο Νέλσον Πελτζ και τη σύζυγό του, Κλαούντια.
Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα ήθελαν τη Νίκολα Πελτζ να έχει χρόνιες εντάσεις με τη Βικτόρια Μπέκαμ, που χρονολογούνται από τον γάμο του ζευγαριού το 2022. Άλλη πηγή, ωστόσο, είχε πει τότε: «Όποιος γνωρίζει τους Μπέκαμ ξέρει ότι είναι τρυφεροί, αφοσιωμένοι, υπέροχοι γονείς».
Η φημολογία για ρήξη ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν το TMZ μετέδωσε ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε σταματήσει να μιλάει με τον αδελφό του, Ρομέο, λόγω της σχέσης του τελευταίου με την Κιμ Τέρνμπουλ. Ο Μπρούκλιν είχε στο παρελθόν συνδεθεί ρομαντικά με τη Βρετανίδα DJ, και πηγές υποστήριζαν πως, αν και δεν ήταν ζηλιάρης, αμφισβητούσε τα κίνητρα της Τέρνμπουλ. Η ίδια διέψευσε τον Ιούνιο ότι υπήρξε ποτέ σχέση με τον Μπρούκλιν, ξεκαθαρίζοντας: «Θέλω να αποσυρθώ από τη συνεχιζόμενη συζήτηση και να αποκαταστήσω την αλήθεια για το καλό όλων».
Brooklyn Beckham breaks silence on family feud https://t.co/dTGua1mSd0 pic.twitter.com/zgczXp8FbM— Page Six (@PageSix) September 24, 2025
