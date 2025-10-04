Ενωμένη η οικογένεια Μπέκαμ στην επίδειξη της Βικτόρια στο Παρίσι - Απών ο Μπρούκλιν από το σόου
Ντέιβιντ Μπέκαμ Βικτόρια Μπέκαμ Μπρούκλιν Μπέκαμ Παρίσι Επίδειξη μόδας

Ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού δεν έχει φωτογραφηθεί με την οικογένειά του από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, με πηγές να αναφέρουν πως δεν μιλάει με τους γονείς και τα αδέρφια του

Ελένη Μήτση
Μαζί με τα παιδιά τους εκτός του Μπρούκλιν εμφανίστηκαν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για την επίδειξη του οίκου Victoria Beckham.

Η οικογένεια έκανε κοινή εμφάνιση την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο Παρίσι, ενόψει της επίδειξης μόδας της Βικτόρια Μπέκαμ. Ο Ντέιβιντ και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του εθεάθησαν να αποχωρούν από ξενοδοχείο, κατευθυνόμενοι προς το αυτοκίνητο.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής κρατούσε ομπρέλα για να προστατεύσει τη 14χρονη κόρη του Χάρπερ από τη βροχή, συνοδεύοντάς τη μέχρι το αυτοκίνητο, ενώ θαυμαστές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο για να δουν από κοντά την οικογένεια. Μαζί του ήταν και οι γιοι του Ρομέο και Κρουζ, με τον τελευταίο να συνοδεύεται από τη σύντροφό του, Τζάκι Αποστέλ.

Αντίθετα, ο 26χρονος Μπρούκλιν Μπέκαμ, πρωτότοκος γιος του ζευγαριού δεν έδωσε το «παρών» στην επίδειξη. Σημειώνεται, ότι  δεν έχει φωτογραφηθεί με την οικογένειά του από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, με πηγές να αναφέρουν πως δεν βρίσκεται πλέον σε επικοινωνία με τους γονείς και τα αδέρφια του.

Τον Αύγουστο, ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους στο Γουέστσεστερ της Νέας Υόρκης, παρουσία της οικογένειας της ηθοποιού— χωρίς όμως να καλέσουν κανένα μέλος της οικογένειας Μπέκαμ. Πρόσφατα, ο Μπρούκλιν δεν ευχήθηκε στον αδερφό του Ρομέο για τα 23α γενέθλιά του και απουσίαζε από το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.


Η σχεδιάστρια μόδας παρουσίασε τη νέα της συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, εμπνευσμένη από την «εποχή των χίπις». Παρά το γεγονός ότι οι επιδείξεις της Βικτόρια Μπέκαμ αποτελούν συνήθως οικογενειακή υπόθεση, ο Μπρούκλιν και η Νίκολα Πελτζ δεν αναμένονταν να παραστούν, καθώς η φημολογία για την αποξενωμένη σχέση τους με την οικογένεια φαίνεται να παραμένει. Η οικογένεια Μπέκαμ πάντως, έδειξε ενωμένη και παρούσα στο πλευρό της Βικτόρια, στηρίζοντας με την παρουσία της τη σχεδιάστρια στη βραδιά της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/Ideal Image

Ελένη Μήτση

