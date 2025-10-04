Ενωμένη η οικογένεια Μπέκαμ στην επίδειξη της Βικτόρια στο Παρίσι - Απών ο Μπρούκλιν από το σόου
Ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού δεν έχει φωτογραφηθεί με την οικογένειά του από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, με πηγές να αναφέρουν πως δεν μιλάει με τους γονείς και τα αδέρφια του
Η οικογένεια έκανε κοινή εμφάνιση την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο Παρίσι, ενόψει της επίδειξης μόδας της Βικτόρια Μπέκαμ. Ο Ντέιβιντ και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του εθεάθησαν να αποχωρούν από ξενοδοχείο, κατευθυνόμενοι προς το αυτοκίνητο.
The Beckhams put on a united front as they head to Victoria's Paris Fashion Week show while eldest son Brooklyn, 26, is a no-show https://t.co/rqAOPX2HF2— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 3, 2025
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή τους
The Beckham Family leaves ahead of the Victoria Beckham show for #ParisFashionWeek. ❤️ pic.twitter.com/tniy7lArzb— E! News (@enews) October 3, 2025
Τον Αύγουστο, ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους στο Γουέστσεστερ της Νέας Υόρκης, παρουσία της οικογένειας της ηθοποιού— χωρίς όμως να καλέσουν κανένα μέλος της οικογένειας Μπέκαμ. Πρόσφατα, ο Μπρούκλιν δεν ευχήθηκε στον αδερφό του Ρομέο για τα 23α γενέθλιά του και απουσίαζε από το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.
Η σχεδιάστρια μόδας παρουσίασε τη νέα της συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, εμπνευσμένη από την «εποχή των χίπις». Παρά το γεγονός ότι οι επιδείξεις της Βικτόρια Μπέκαμ αποτελούν συνήθως οικογενειακή υπόθεση, ο Μπρούκλιν και η Νίκολα Πελτζ δεν αναμένονταν να παραστούν, καθώς η φημολογία για την αποξενωμένη σχέση τους με την οικογένεια φαίνεται να παραμένει. Η οικογένεια Μπέκαμ πάντως, έδειξε ενωμένη και παρούσα στο πλευρό της Βικτόρια, στηρίζοντας με την παρουσία της τη σχεδιάστρια στη βραδιά της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.
