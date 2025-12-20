Άννα Βίσση: Γενέθλια επί σκηνής για την τραγουδίστρια, η έκπληξη από την κόρη της και τα εγγόνια της και η εντυπωσιακή τούρτα
Άννα Βίσση: Γενέθλια επί σκηνής για την τραγουδίστρια, η έκπληξη από την κόρη της και τα εγγόνια της και η εντυπωσιακή τούρτα
Δείτε βίντεο από την έκπληξη που επεφύλασσαν στην τραγουδίστρια τα αγαπημένα της πρόσωπα στο μαγαζί που εμφανίζεται
Τα γενέθλιά της πάνω στη σκηνή γιόρτασε η Άννα Βίσση, με τα αγαπημένα της πρόσωπα να της επιφυλάσσουν μια έκπληξη για την ξεχωριστή μέρα.
Το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε τραγούδια της στο νυχτερινό μαγαζί στο οποίο εμφανίζεται, η Σοφία Καρβέλα ανέβηκε πάνω στη σκηνή μαζί με τους γιους της, Νίκο και Νέστορα, κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα, στολισμένη τριαντάφυλλα.
Η Άννα Βίσση τραγούδησε τότε το δικό της κομμάτι «Χρόνια Πολλά», παραλλάσσοντας τους στίχους. «Χρόνια Πολλά και ας πεθαίνω που δεν θα φάω την τούρτα», είπε με χιούμορ με τους θεατές να τη χειροκροτούν.
Δείτε βίντεο από τη βραδιά
«Αφήνοντας πίσω μια χρονιά αξέχαστη. Γιόρτασα για άλλη μια φορά τα ''αναπόφευκτα'' γενέθλια μου με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη να με περιβάλλει και να μου θυμίζει πως μέχρι τα επόμενα πρέπει να δουλέψω ακόμη πιο πολύ και να εξελιχτώ όσο μπορώ περισσότερο. Για μένα! Και για εσάς που με πιστεύετε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση της Άννας Βίσση
Το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε τραγούδια της στο νυχτερινό μαγαζί στο οποίο εμφανίζεται, η Σοφία Καρβέλα ανέβηκε πάνω στη σκηνή μαζί με τους γιους της, Νίκο και Νέστορα, κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα, στολισμένη τριαντάφυλλα.
Η Άννα Βίσση τραγούδησε τότε το δικό της κομμάτι «Χρόνια Πολλά», παραλλάσσοντας τους στίχους. «Χρόνια Πολλά και ας πεθαίνω που δεν θα φάω την τούρτα», είπε με χιούμορ με τους θεατές να τη χειροκροτούν.
Δείτε βίντεο από τη βραδιά
«Αφήνοντας πίσω μια χρονιά αξέχαστη. Γιόρτασα για άλλη μια φορά τα ''αναπόφευκτα'' γενέθλια μου με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη να με περιβάλλει και να μου θυμίζει πως μέχρι τα επόμενα πρέπει να δουλέψω ακόμη πιο πολύ και να εξελιχτώ όσο μπορώ περισσότερο. Για μένα! Και για εσάς που με πιστεύετε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση της Άννας Βίσση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα