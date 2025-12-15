Άννα Βίσση: Η βραδινή έξοδος για τα γενέθλια της αδερφής της, Νίκης
Η Νίκη Βίσση γιόρτασε τα γενέθλιά της της με την τραγουδίστρια και την παρέα τους σε νυχτερινό κέντρο
Μία βραδινή έξοδο για να γιορτάσουν τα γενέθλια της αδερφής της, Νίκης, πραγματοποίησε η Άννα Βίσση.
Η καλλιτέχνιδα βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδάει ο Χρήστος Μάστορας και ο Αντώνης Ρέμος, διασκεδάζοντας με την παρέα τους. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, η Άννα Βίσση εμφανίζεται να κρατάει την τούρτα της αδερφής της, πριν εκείνη σβήσει τα κεριά της. Στη συνέχεια της βραδιάς, η τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε μερικές από τις διαχρονικές επιτυχίες της με τους θαμώνες του μαγαζιού να τη χειροκροτούν.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Δρούκας
@av__fans
About last night @noxathens Happy birthday @nikivissiboufi 🎂♥️ #annavissi #apoliti #remos #mastoras #keepvissing♬ original sound - annavissifans
