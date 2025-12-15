Άννα Βίσση: Η βραδινή έξοδος για τα γενέθλια της αδερφής της, Νίκης
GALA
Άννα Βίσση Νίκη Βίσση Γενέθλια

Άννα Βίσση: Η βραδινή έξοδος για τα γενέθλια της αδερφής της, Νίκης

Η Νίκη Βίσση γιόρτασε τα γενέθλιά της της με την τραγουδίστρια και την παρέα τους σε νυχτερινό κέντρο

Άννα Βίσση: Η βραδινή έξοδος για τα γενέθλια της αδερφής της, Νίκης
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Μία βραδινή έξοδο για να γιορτάσουν τα γενέθλια της αδερφής της, Νίκης, πραγματοποίησε η Άννα Βίσση.

Η καλλιτέχνιδα βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδάει ο Χρήστος Μάστορας και ο Αντώνης Ρέμος, διασκεδάζοντας με την παρέα τους. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, η Άννα Βίσση εμφανίζεται να κρατάει την τούρτα της αδερφής της, πριν εκείνη σβήσει τα κεριά της. Στη συνέχεια της βραδιάς, η τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε μερικές από τις διαχρονικές επιτυχίες της με τους θαμώνες του μαγαζιού να τη χειροκροτούν.

Δείτε το βίντεο

@av__fans

About last night @noxathens Happy birthday @nikivissiboufi 🎂♥️ #annavissi #apoliti #remos #mastoras #keepvissing

♬ original sound - annavissifans
Άννα Βίσση: Η βραδινή έξοδος για τα γενέθλια της αδερφής της, Νίκης

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Δρούκας
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης