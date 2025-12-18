Ο Χάρισον Φορντ θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής
Ο Χάρισον Φορντ, ο άνθρωπος πίσω από τον Χαν Σόλο και τον Ιντιάνα Τζόουνς, θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA).

Πρόκειται για την ύψιστη τιμή στην τελετή απονομής των βραβείων του SAG-AFTRA, το οποίο με τη συγκεκριμένη διάκριση αναγνωρίζει την πορεία του Φορντ ως ενός από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Ο Χάρισον Φορντ θα τιμηθεί στην 32η τελετή απονομής των Βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά στο Netflix την Κυριακή 1 Μαρτίου.

«Αισθάνομαι βαθιά τιμή που επιλέχθηκα ως ο φετινός αποδέκτης του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς του SAG-AFTRA», δήλωσε ο Χάρισον Φορντ. «Το να με αναγνωρίζουν οι συνάδελφοί μου ηθοποιοί σημαίνει πολλά για μένα. Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου σε κινηματογραφικά πλατό, δουλεύοντας δίπλα σε απίστευτους ηθοποιούς και συνεργεία, και πάντα ένιωθα ευγνώμων που αποτελώ μέρος αυτής της κοινότητας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Φωτογραφία: Shutterstock
1 ΣΧΟΛΙΟ

