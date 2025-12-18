Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου: Κυκλοφόρησαν η αφίσα και το πρώτο teaser της νέας ταινίας του με τον Τομ Κρουζ
Το  «Digger» θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2026

Τον τίτλο, την αφίσα και την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας του Αλεχάντρο Γκονζάλεζ Ινιάριτου αποκάλυψε η Warner Bros. δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα και το πρώτο teaser.

Στο «Digger», όπως τιτλοφορείται το φιλμ, πρωταγωνιστεί ο Τομ Κρουζ, σηματοδοτώντας την πρώτη του συνεργασία με τον Μεξικανό δημιουργό.  Στο κλιπ που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ο 61χρονος σταρ του Χόλιγουντ εμφανίζεται να χορεύει άλλοτε σε ένα διαμέρισμα και άλλοτε πάνω σε μια προβλήταφορώντας καουμπόικες μπότες και κρατώντας ένα φτυάρι.

Σύμφωνα με το σλόγκαν που αναγράφεται πάνω στην αφίσα, πρόκειται για «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων».

Δείτε το teaser

DIGGER | Title Announcement

Κάνοντας δηλώσεις στo Dealine κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ των Καννών τον περασμένο Μάιο, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης είχε δηλώσει: «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Πρόκειται για μια “άγρια” κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων. Είναι τρελό. Με κάνει να γελάω κάθε μέρα. Το εύρος που ανακάλυψα δουλεύοντας με τον Τομ είναι πρωτοφανές για μένα ως σκηνοθέτη. Ήμουν τόσο γαμ...α εντυπωσιασμένος και χαρούμενος».

Το «Digger» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Η αφίσα της ταινίας

