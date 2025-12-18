Aγωγή στις ΗΠΑ αναφέρει ότι η βιολογική μητέρα του μικρότερου γιου του Τζον Τραβόλτα είναι η Ράιλι Κίο
Aγωγή στις ΗΠΑ αναφέρει ότι η βιολογική μητέρα του μικρότερου γιου του Τζον Τραβόλτα είναι η Ράιλι Κίο
Οι καταγγελίες περιλαμβάνονται σε δικογραφία που έχει κατατεθεί και απορρίπτονται ως «αβάσιμες και προσβλητικές» από την πλευρά της Πρισίλα Πρίσλεϊ
Ισχυρισμό ότι ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα δεν είναι βιολογικό παιδί της εκλιπούσας συζύγου του, Κέλι Πρέστον, αλλά της Ράιλι Κίο, κόρης της Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ και εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ, περιλαμβάνει αγωγή που έχει κατατεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ.
Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, τα οποία κατατέθηκαν στο πλαίσιο αγωγής της πρώην συνεργάτιδας της Πρισίλα Πρίσλεϊ, Μπριζίτ Κρουζ, κατά του γιου της Πρίσλεϊ, Ναβαρόνε Γκαρσία, ο 15χρονος σήμερα Μπεν Τραβόλτα φέρεται σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς, να γεννήθηκε με τη χρήση ωαρίων της Ράιλι Κίο, ενώ η Κέλι Πρέστον φέρεται να ολοκλήρωσε επιτυχώς την κύηση.
Στη δικογραφία αναφέρεται ότι η Μπριζίτ Κρουζ επικαλείται συνομιλίες που είχε με τον Μάικλ Λόκγουντ, πρώην σύζυγο της Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ, ο οποίος φέρεται της εκμυστηρεύτηκε ότι η Κέλι Πρέστον δεν μπορούσε να αποκτήσει βιολογικά παιδιά. Όπως υποστηρίζεται, το ζευγάρι Τραβόλτα–Πρέστον φέρεται αρχικά να είχε χρησιμοποιήσει ωάρια της Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ, ωστόσο στη συνέχεια φέρεται να τα απέρριψε, επικαλούμενο ανησυχίες για το παρελθόν της με ουσίες, ισχυρισμός που δεν τεκμηριώνεται από αποδεικτικά στοιχεία.
Σύμφωνα πάντα με την αγωγή, ακολούθως οργανώθηκε συμφωνία βάσει της οποίας η Ράιλι Κίο παρείχε τα ωάριά της, προκειμένου η Κέλι Πρέστον να κυοφορήσει τον Μπεν. Η Κρουζ ισχυρίζεται ότι η Κίο έλαβε ως αντάλλαγμα ένα παλαιό αυτοκίνητο Jaguar καθώς και χρηματικό ποσό που κυμαινόταν μεταξύ 10.000 και 20.000 δολαρίων.
Στα έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης χειρόγραφες σημειώσεις με αναφορές καθώς και ανταλλαγή μηνυμάτων όπου ο Μπεν περιγράφεται ως «όμορφος δισέγγονος» της Πρισίλα Πρίσλεϊ.
Η αγωγή αναφέρει ακόμη ότι ο Μάικλ Λόκγουντ βρισκόταν σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση και ότι πίεζε για εξωδικαστικό συμβιβασμό, επικαλούμενος τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η Κρουζ υποστηρίζει ότι ο Λόκγουντ της ανέφερε πως ο Τραβόλτα «χρειαζόταν βοήθεια για να προστατεύσει την καριέρα του», εν μέσω παλαιότερων καταγγελιών που είχαν δει το φως της δημοσιότητας.
Από την πλευρά της, η νομική ομάδα της Πρισίλα Πρίσλεϊ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «εξοργιστικούς, αβάσιμους και εντελώς άσχετους με την υπόθεση». Οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι οι καταγγελίες αποτελούν προσπάθεια άσκησης πίεσης και ότι θα αντιμετωπιστούν στο δικαστήριο. «Μετά από αλλεπάλληλες απορρίψεις αιτημάτων της, η ενάγουσα και οι συνεργάτες της δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένα ηθικό όριο που δεν είναι διατεθειμένοι να ξεπεράσουν, προκαλώντας περαιτέρω πόνο στην οικογένεια Πρίσλεϊ», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Εκπρόσωπος του Τζον Τραβόλτα δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής επί των ισχυρισμών, ενώ ούτε η Ράιλι Κίο έχει προβεί σε δημόσια δήλωση.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Εκπρόσωπος του Τζον Τραβόλτα δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής επί των ισχυρισμών, ενώ ούτε η Ράιλι Κίο έχει προβεί σε δημόσια δήλωση.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
