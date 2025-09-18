Η Ράιλι Κίου έγινε μητέρα για δεύτερη φορά
Το φύλο και το όνομα του μωρού δεν έχουν αποκαλυφθεί
Το δεύτερο παιδί τους υποδέχτηκαν στον κόσμο η Ράιλι Κίου και ο σύζυγός της, Μπεν Σμιθ-Πίτερσεν. Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της ηθοποιού στην PageSix, ενώ αναφέρθηκε και από την Πρισίλα Πρίσλεϊ σε νέα της συνέντευξη στο People. Το φύλο και το όνομα του μωρού δεν έχουν αποκαλυφθεί.
Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Daisy Jones & The Six» και ο επαγγελματίας κασκαντέρ σύζυγός της γνωρίστηκαν το 2012 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Mad Max: Fury Road», ωστόσο η σχέση τους ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα, σε επαναληπτικά γυρίσματα στην Αυστραλία. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2014 και παντρεύτηκε έναν χρόνο μετά στην Καλιφόρνια.
Η Ράιλι Κίου και ο Μπεν Σμιθ-Πίτερσεν έγιναν για πρώτη φορά γονείς το καλοκαίρι του 2022, όταν απέκτησαν, μέσω παρένθετης μητέρας, την κόρη τους, Τιούπελο, η οποία σήμερα είναι τριών ετών. Μάλιστα, η ύπαρξη της πρώτης τους κόρης κρατούνταν μυστική και αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2023, στην κηδεία της μητέρας της ηθοποιού, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, όταν ο Μπεν Σμιθ-Πίτερσεν διάβασε ένα γράμμα εκ μέρους της συζύγου του, στο οποίο αναφερόταν στο παιδί τους. «Ελπίζω να μπορέσω να αγαπήσω την κόρη μου όπως με αγάπησες εσύ, όπως αγάπησες τον αδερφό μου και τις αδερφές μου», ανέφερε τότε συγκινημένος.
Η Ράιλι Κίου έχει μιλήσει δημόσια για το πώς κατάλαβε από πολύ νωρίς ότι ήθελε να κάνει οικογένεια με τον αγαπημένο της. «Στο δεύτερο ραντεβού μας, όταν βγήκε από ένα βενζινάδικο, σκέφτηκα "θα τον παντρευτώ και θα κάνω παιδιά μαζί του"», είχε πει σε συνέντευξή της στο Late Show with Stephen Colbert το 2023.
Riley Keough and husband Ben Smith-Petersen secretly welcomed baby No. 2 https://t.co/0zozKtUInM pic.twitter.com/2sjDWie3dY— Page Six (@PageSix) September 17, 2025
