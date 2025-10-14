Ο Τζον Τραβόλτα μοιράστηκε ένα τραγούδι που ηχογράφησε για τη σύζυγό του με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της
H Κέλι Πρέστον πέθανε το 2020 στα 58 της χρόνια από καρκίνο του μαστού

Τα γενέθλιά της θα γιόρταζε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου η σύζυγος του Τζον Τραβόλτα, Κέλι Πρέστον, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από πέντε χρόνια στα 58 της χρόνια από καρκίνο του μαστού.

Ο ηθοποιός τίμησε τη μνήμη της κάνοντας μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο 71χρονος σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει για την Κέλι Πρέστον.

«Ηχογράφησα αυτό το τραγούδι για την Κέλι και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας στα γενέθλιά της. Χαρούμενα γενέθλια, Κέλι. Σ' αγαπάμε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, προσθέτοντας δίπλα στο όνομά του εκείνα των δύο μικρότερων παιδιών τους, της 25χρονης Έλλα και του 14χρονου Μπεν. Ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού, Τζετ, πέθανε το 2009 σε ηλικία 16 ετών κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών.

«Θα σ’ αγαπώ, όπως δεν σ’ έχει αγαπήσει κανείς, είτε βρέχει είτε έχει λιακάδα», τραγουδά ο Τραβόλτα σε ένα απόσπασμα της μπαλάντας. «Ψηλά σαν βουνό και βαθιά σαν ποτάμι, είτε βρέχει είτε έχει λιακάδα. Υποθέτω πως όταν με γνώρισες ήταν απλώς ένα απ’ αυτά τα πράγματα, αλλά ποτέ μην ποντάρεις εναντίον μου, γιατί θα είμαι πιστός αν μου το επιτρέψεις», συνεχίζει.

«Θα μ’ αγαπήσεις, όπως δεν έχεις αγαπήσει κανέναν. Είτε βρέχει είτε έχει λιακάδα, ευτυχισμένοι μαζί, δυστυχισμένοι μαζί—δε θα ’ναι ωραίο; Οι μέρες μπορεί να ’ναι συννεφιασμένες ή ηλιόλουστες, να έχουμε ή να μην έχουμε λεφτά, αλλά εγώ είμαι πάντα μαζί σου, μαζί σου στη βροχή ή στη λιακάδα», τραγουδά σε άλλο σημείο ο Τζον Τραβόλτα.

