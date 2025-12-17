Φανή Χαλκιά: Στην πρώτη μου εγκυμοσύνη έπαθα σοκ, νόμιζα ότι ξεκινούσε η εμμηνόπαυση πρόωρα
Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κάνω παιδιά και δεν θα παντρευτώ, ανέφερε μεταξύ άλλων η χρυσή Ολυμπιονίκης
Την έκπληξή της όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος για πρώτη φορά περιέγραψε η Φανή Χαλκιά. Η χρυσή Ολυμπιονίκης τόνισε πως δεν περίμενε μια εγκυμοσύνη. Αντιθέτως, νόμιζε ότι έκανε την εμφάνισή της πρόωρα η εμμηνόπαυση.
«Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κάνω παιδιά και δεν θα παντρευτώ. Και να έκανα, μια χαρά θα περνούσα, προέκυψε. Μου ήρθε κάπως ξαφνικά. Όταν κατάλαβα πως είμαι έγκυος, έπαθα σοκ, γιατί νόμιζα στην αρχή πως ξεκινάει η εμμηνόπαυση πρόωρα», είπε σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή «LEGIT».
Όσον αφορά στο πώς ανακοίνωσε στον σύζυγό της ότι θα γινόντουσαν για πρώτη φορά γονείς, η Φανή Χαλκιά είπε: «Ήμασταν δύο μήνες μαζί, οδηγούσα και του το είπα -οδηγούσα εγώ για να μην κάνει εκείνος καμία στραβοτιμονιά. Άρχισε να γελάει, δεν κατάλαβα γιατί».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Η επόμενη εγκυμοσύνη προέκυψε την περίοδο της καραντίνας, πράγμα που τη βοήθησε. Όπως ανέφερε: «Η δεύτερη εγκυμοσύνη ήταν στον σκληρό Covid. Δεν ήταν καθόλου δύσκολη συνθήκη. Όταν γεννάς το πρώτο παιδί νομίζεις ότι σταματάει η ζωή, επειδή είσαι στο σπίτι με το μωρό, ενώ όλων των υπολοίπων συνεχίζεται, το ένιωσα πολύ έντονα. Στο δεύτερο παιδί είχε σταματήσει η ζωή όλων, οπότε πήρα την εκδίκησή μου για το πρώτο και ήμουνα πολύ χαρούμενη. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα καθίσει κανείς μας τόσο καιρό. Γέννησα Μεγάλο Σάββατο του 2020».
Στην ίδια συνέντευξη, η Ολυμπιονίκης μίλησε για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της. Μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο beach bar που διατηρούσε στη Στούπα της Δυτικής Μάνης και τον τραυματισμό του, ο Λούης Καραμάνος βρέθηκε σε κλινική αποκατάστασης.
Η Φανή Χαλκιά θυμήθηκε τη στιγμή που ενημερώθηκε για το περιστατικό. «Με πήρε τηλέφωνο ένας κοινός μας φίλος και το είπε. Δεν θυμάμαι τι σκεφτόμουν πέρα απ’ το τι θα κάνω για να είναι τα πιτσιρίκια μου καλά και να γίνει ο Λούης καλά. Ήταν ένα λευκό πανί και πήγαινα ώρα-ώρα», αφηγήθηκε.
Παράλληλα, εξήγησε ότι δεν θέλησε να κρύψει την αλήθεια από τα παιδιά τους. «Πάντα τους λέω την αλήθεια, δεν μπορώ να τα παραμυθιάζω για κανένα λόγο, νομίζω ότι το πληρώνεις αργότερα. Με ρωτούσαν πώς είναι και πότε θα γυρίσει σπίτι. Εγώ αποφάσισα ότι θα είμαι ψύχραιμη γιατί έχω δύο πιτσιρίκια σπίτι και τα παιδιά όταν με βλέπουν καλά είναι αισιόδοξα».
Τέλος, αποκάλυψε όσα της λείπουν από την καθημερινότητά της με τον σύζυγό της πριν την περιπέτεια της υγείας του. «Προφανώς έχω στενοχωρηθεί και έχω κλάψει, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε συνάρτηση με τα παιδιά και τους φίλους μου. Είναι κάποιες συνθήκες στη ζωή όπου πρέπει να πάρεις κάποια απόφαση για το πώς λειτουργείς. Κάθε μέρα με κατακλύζει το συναίσθημα της μοναξιάς, ότι είμαι μόνη με δύο παιδιά. Δεν έχει υπάρξει μέρα να μην το σκεφτώ προφανώς, και ας πηγαίνει καλύτερα ο Λούης και έχει βελτίωση», συμπλήρωσε.
