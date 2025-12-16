Love Actually: Τι απέγινε η μοιραία «Μία» μετά την επιτυχία της ταινίας

Η Χάικε Μάκατς είχε υποδυθεί μια γραμματέα που έρχεται κοντά με τον παντρεμένο εργοδότη της

Χάικε Μάκατς που υποδύθηκε τη μοιραία Μία.



Με ένα εντυπωσιακό καστ από μερικούς από τους κορυφαίους Βρετανούς ηθοποιούς, όπως οι Άλαν Ρίκμαν, Έμα Τόμσον, Κίρα Νάιτλι, Μάρτιν Φρίμαν, Μπιλ Νάι, Τσιούετελ Έτζιοφορ και Χιου Γραντ το φιλμ γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έγινε μια από τις κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες.







Το τρέιλερ της ταινίας









Η Κάρεν νομίζει ότι ο Χάρι έχει αγοράσει ένα πολύ ακριβό χρυσό κολιέ για εκείνη για τα Χριστούγεννα. Όταν όμως ανοίγει το δώρο που της πρόσφερε αντικρίζει ένα CD της Τζόνι Μίτσελ.



Συντετριμμένη από τη συνειδητοποίηση ότι ο άντρας της έχει αγοράσει δώρο για μια άλλη γυναίκα, η Κάρεν τον αντιμετωπίζει και εκείνος παραδέχεται την πράξη του Το ζευγάρι μένει μαζί, ωστόσο ο γάμος τους στο τέλος της ταινίας δεν δείχνει να είναι ευτυχισμένος. Την ίδια στιγμή, πολλοί θεατές κατέληξαν να αντιπαθούν τη μοιραία Μία για τη συμπεριφορά της.



Κλείσιμο Η ζωή και η καριέρα της Χάικε Μακάτς μετά το «Love Actually» Η Μάκατς, που σε αντίθεση με το χαρακτηριστικό καστανό καρέ της Μία είναι στην πραγματικότητα ξανθιά, έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες στη Γερμανία, τη χώρα καταγωγής της.





Η Μάκατς έχει επίσης αναλάβει διάφορους ρόλους σε αγγλόφωνες παραγωγές. Μερικές από τις πιο γνωστές συμμετοχές της είναι στο πολεμικό δράμα του 2013 «Η Κλέφτρα των Βιβλίων», καθώς και στις ταινίες «A Sound of Thunder» (2005) και «Mrs Ratcliffe’s Revolution», δίπλα στις Κάθριν Τέιτ και Ίαν Γκλεν. Επίσης, έχει συμμετάσχει στο «Resident Evil» του 2002 πριν πάρει ρόλο στο «Love Actually», ενώ αυτή την περίοδο συμμετέχει στη σειρά του Apple TV+ «Where’s Wanda?».



Παρά τη μακρόχρονη πορεία της όμως στην υποκριτική, εκτός Γερμανίας παραμένει γνωστή κυρίως για τον ρόλο της ως Μία στο «Love Actually». «Εκτός Γερμανίας, ο κόσμος με ξέρει μόνο μέσα από το “Love Actually”, ή τουλάχιστον κυρίως μέσα από αυτή την ταινία», είχε πει στη Metro τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Εκεί με βλέπουν ως τη γραμματέα που καταστρέφει έναν γάμο, και πολλές γυναίκες νιώθουν ένα είδος θυμού απέναντί μου γι’ αυτό», είχε προσθέσει.



Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η Χάικε Μάκατς διατηρούσε επί επτά χρόνια σχέση με τον Ντάνιελ Κρεγκ, με τη σχέση τους να λήγει το 2004.